US-Finanzministerin Janet Yellen, die ihren Besuch in Peking beendete, sagte, es seien Fortschritte bei der Stabilisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern erzielt worden. Technologie, Handel, Taiwan und andere Probleme haben die Beziehungen zwischen den USA und China erschwert.

US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Sonntag, dass die Beziehungen zwischen den USA und China „auf einer sichereren Grundlage“ seien, als sie ihren viertägigen Besuch in Peking abschloss.

„Wir glauben, dass die Welt groß genug ist, damit unsere beiden Länder gedeihen können“, sagte Yellen während einer Medienbesprechung in der US-Botschaft in Peking.

„Meine bilateralen Treffen – was insgesamt etwa 10 Stunden an zwei Tagen betrug — „Das war ein Schritt vorwärts in unseren Bemühungen, die Beziehungen zwischen den USA und China auf eine sicherere Grundlage zu stellen“, fügte sie hinzu.

Weitere folgen…

zc/wd (AFP, Reuters)