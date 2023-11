Die Beziehungen zwischen Brasilien und Israel sind angespannt, als der Mossad den Zusammenbruch der Hisbollah verkündet

(1/6) Brasiliens Justizminister Flavio Dino nimmt an der Zeremonie des Ameripol-Verfassungsvertrags in Brasilia, Brasilien, am 9. November 2023 Teil. REUTERS/Adriano Machado erwirbt Lizenzrechte

RIO DE JANEIRO, 9. November (Reuters) – Eine ungewöhnliche Aussage des israelischen Geheimdienstes Mossad, er habe geholfen, einen Angriff der Hisbollah in Brasilien zu vereiteln, ist der jüngste Vorfall, der die Beziehungen zwischen Israel und dem größten Land Lateinamerikas vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges belastet.

Am Mittwoch verhaftete Brasilien zwei Personen wegen Terrorismusvorwürfen im Rahmen einer Operation zur Zerschlagung einer mutmaßlichen Hisbollah-Zelle, die Anschläge auf brasilianischem Boden plante. Später an diesem Tag dankte der Mossad öffentlich der brasilianischen Polizei und sagte, dass die Hisbollah „vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza“ weiterhin israelische, jüdische und westliche Ziele angreife.

Die Äußerungen des Mossad verärgerten den brasilianischen Justizminister Flavio Dino, der am Donnerstag Israel scharf zurechtwies und in den sozialen Medien sagte, dass „Brasilien ein souveränes Land ist“ und „keine ausländischen Gewaltbefehle in der Nähe der brasilianischen Bundespolizei gibt“.

Dino bestritt keine Einzelheiten in der israelischen Erklärung ausdrücklich, schien aber eher verärgert über deren Zeitpunkt, den Ton und die Verbindung, die sie mit dem aktuellen Krieg in Gaza herstellte.

„Wir schätzen eine angemessene internationale Zusammenarbeit, aber wir lehnen jede ausländische Behörde ab, die brasilianische Polizeibehörden leiten oder unsere Ermittlungen für Propaganda oder ihre politischen Interessen nutzen möchte“, schrieb er und fügte hinzu, dass Brasiliens Ermittlungen „nichts mit internationaler Zusammenarbeit zu tun“ hätten Konflikte.“

Eine Quelle der brasilianischen Bundespolizei sagte, Dino sei verärgert, weil die Mossad-Erklärung den Anschein erwecke, als würde Brasilien Befehle von Israel entgegennehmen und den Eindruck erwecken, dass es Partei im Krieg ergreife.

Ein Sprecher des Büros des israelischen Premierministers, das den Mossad beaufsichtigt, äußerte sich zunächst nicht dazu.

Dinos Kommentare spiegeln die wachsende Beunruhigung brasilianischer Beamter über das Verhalten Israels nach den Angriffen der Hamas vom 7. Oktober und der anschließenden Bombardierung von Gaza wider.

Zwei Wochen nach Beginn des Konflikts sitzen immer noch etwa 30 Brasilianer in Gaza fest, und Brasilien ist zunehmend verärgert über Israel wegen der langsamen Freilassung, sagten zwei Quellen. Das brasilianische Außenministerium teilte Israel diese Woche mit, dass die diplomatischen Beziehungen unhaltbar würden, wenn den gefangenen Brasilianern Schaden zugefügt würde, sagten die Quellen.

Brasilianische Diplomaten sagten gegenüber Reuters, sie könnten nicht verstehen, warum Israel seine Freilassung nur langsam vorantreibe, da Präsident Luiz Inacio Lula da Silva Kritik an den Hamas-Angriffen mit Forderungen nach einem Waffenstillstand in Einklang gebracht habe. Lateinamerikanische Länder wie Bolivien, Kolumbien und Chile haben einen viel härteren Kurs gegenüber Israel eingeschlagen, die Beziehungen abgebrochen oder ihre Botschafter abberufen.

Lulas Team war auch verärgert, als Israels Botschafter in Brasilien, Daniel Zonshine, während eines Besuchs im brasilianischen Kongress am Mittwoch im Vorfeld eines privaten Treffens neben dem ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro und anderen rechtsextremen Politikern Fotos machte.

Bolsonaro, ein Lula-Feind und überzeugter Israel-Anhänger, hat kein öffentliches Amt inne, wurde bis 2030 für politisch nicht wählbar erklärt und ist Gegenstand mehrerer strafrechtlicher Ermittlungen, darunter eine Untersuchung, ob er versucht hat, einen Staatsstreich zu inszenieren, nachdem er letztes Jahr die Wahl verloren hatte.

In einem Interview mit der Zeitung O Globo nach dem Einsatz der Bundespolizei am Mittwoch sagte Zonshine: „Wenn sich die Hisbollah für Brasilien entschieden hat, dann deshalb, weil sie Menschen haben, die ihnen helfen.“

Am Donnerstag erklärte der Chef der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, gegenüber lokalen Medien, Zonshines Äußerungen seien „respektlos“ gewesen.

„Es war eine böse Überraschung“, sagte Rodrigues. „Ich lehne es komplett ab.“

Die iranische Regierung und die Hisbollah, eine vom Iran unterstützte Gruppe im Libanon, waren für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.

Berichterstattung von Gabriel Stargardter; Zusätzliche Berichterstattung von Maytaal Angel und Jonathan Saul; Bearbeitung durch Andrew Heavens, Brad Haynes und David Gregorio

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.