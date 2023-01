Die Bewertung von Manchester United steigt auf 5,95 Milliarden US-Dollar

Manchester United ist laut Angaben jetzt 5,95 Milliarden Dollar wert Sportico. Die Veröffentlichung hat auch alle 20 Premier League-Klubs in eine Rangliste aufgenommen, aber die Red Devils stehen erneut an der Spitze der Bewertungstabelle. United hatte zuvor den Spitzenplatz in der letzten Bewertungsrangliste des Outlets im Jahr 2021 inne.

Neben der Beibehaltung der Nummer eins ist die Bewertung von Manchester United in zwei Jahren um 28 % gestiegen. Die vorherige Bewertung des Vereins betrug 4,65 US-Dollar im Jahr 2021. Insgesamt sind die Premier-League-Klubs nun insgesamt über 30 Milliarden US-Dollar wert Sportico.

Amerikanische Investoren pumpen weiterhin Geld in PL-Clubs

Steve Horowitz, Mitbegründer von Inner Circle Sports, half zu erklären, wie diese Zahlen bei ausländischen Investoren immer schneller werden. „Mit einem EPL-Club besitzen Sie ein Team in der besten und meistgesehenen Fußballliga des beliebtesten Sports der Welt“, sagte Horowitz Sportico.

„Es ist die Attraktion für amerikanische Investoren und solche aus allen Teilen der Welt.“ Horowitz ist ein Investmentbanker, der an europäischen Vereinen wie Liverpool, Inter Mailand, Crystal Palace und Wrexham beteiligt war.

Die Bewertung von Manchester United ist Musik für die Ohren der Glazer-Familie

Die Glazer-Familie begrüßt sicherlich die Nachricht von der Bewertung. Die derzeitigen Eigentümer von United wollen den Club verkaufen und haben Berichten zufolge 6 Milliarden US-Dollar für einen vollständigen Verkauf angestrebt. Dieser hohe Preis hat Käufer angeblich von einem möglichen Kauf abgehalten. Dennoch könnten die Glazers auch für eine Minderheitsbeteiligung offen sein, um beim Verein zu bleiben.

Liverpool, Manchester City, Arsenal und Chelsea runden ab Sporticos Bewertungsrangliste für die Premier League. Der Anstieg von United um 28 % ist zwar beeindruckend, aber bei weitem nicht der größte zweijährige Anstieg der Bewertung in der Liga.

Newcastle United soll jetzt 440 Millionen Dollar wert sein. Dies ist eine Steigerung der Bewertung um 63 % im Vergleich zu den Zahlen des Outlets für 2021. Chelsea verzeichnete mit einem Bewertungszuwachs von nur 4 % den schwächsten Anstieg in der Rangliste.

Die 10 besten Klubs der Premier League in der Bewertung pro Sportico

Manchester United (5,95 Milliarden US-Dollar) Liverpool (4,71 Milliarden US-Dollar) Manchester City (4,43 Milliarden US-Dollar) Arsenal (3,6 Milliarden Dollar) Chelsea (3,47 Milliarden US-Dollar) Tottenham Hotspur (3,19 Milliarden US-Dollar) West Ham (665 Millionen Dollar) Everton (600 Millionen Dollar) Leicester City (545 Millionen Dollar) Newcastle (440 Millionen Dollar)

