Die Bewerber von Man Utd sind sich nicht sicher, ob Glazers verkaufen wollen

Potenzielle Bieter für Manchester United glauben, dass die Eigentümer des Clubs, die Glazer-Familie, darauf abzielen, einen Partnerinvestor in Old Trafford zu gewinnen, anstatt ihre Mehrheitsbeteiligung am Premier League-Team vollständig zu verkaufen, teilten Quellen ESPN mit.

Raine Group, die in New York ansässige Investmentbank, überwacht den Prozess, um entweder den Club zu verkaufen oder erhebliche neue Investitionen anzuziehen, und es wurde eine weiche Frist bis zum 17. Februar gesetzt, damit potenzielle Investoren ihr Interesse anmelden können.

Obwohl Katar und Saudi-Arabien Interesse an einem Kauf oder einer Investition in United gemeldet haben, ist Jim Ratcliffe, Großbritanniens reichster Mann, der einzige bestätigte Bieter in dem Verfahren, das durch die Ankündigung der Glazers im vergangenen November ausgelöst wurde, dass sie eine vollständige oder teilweise Übernahme anstreben Verkauf des Clubs oder eine mögliche strategische Partnerschaft mit Dritten.

Separate Quellen, die mit dem Bieterverfahren vertraut sind, haben ESPN mitgeteilt, dass mindestens zwei Gruppen mit Interesse an einer Beteiligung an United skeptisch sind, dass die Glazers versuchen, ihren gesamten Anteil an dem Club zu verkaufen, den sie 2005 nach einer fremdfinanzierten Übernahme gekauft haben.

Mehrere Quellen teilten ESPN mit, dass Joel und Avram Glazer, die Co-Vorsitzenden von United, die Aussicht nicht ausgeschlossen haben, einen wohlhabenden Investor anzuziehen, um die Pläne des Clubs zur Modernisierung des Trainingsgeländes von Old Trafford und United in Carrington zu finanzieren.

Da die Schulden des Clubs in ihren zuletzt veröffentlichten Konten im vergangenen November auf 514,9 Millionen Pfund gestiegen sind und mehr als 300 Millionen Pfund an Transferzahlungsraten geschuldet sind, haben Quellen gesagt, dass die Glazers externe Investitionen benötigen, um sicherzustellen, dass der Club auf höchstem Niveau konkurrieren kann Spiel in England und Europa.

Aber da vier der Glazer-Geschwister in den letzten Monaten bereits ihre Beteiligung reduziert haben, haben Quellen gesagt, dass Joel und Avram akzeptieren, dass sie United nicht halten können, es sei denn, sie finden durch den Verkaufsprozess externe Investitionen.

Quellen haben ESPN mitgeteilt, dass die Glazers den Club in der Region mit 6 Milliarden Pfund bewerten – wesentlich höher als der Weltrekord-Verkaufspreis von 3,8 Milliarden Pfund für das Sportteam der NFL-Franchise Denver Broncos im vergangenen Jahr.

Der Premier-League-Rivale Chelsea wurde im vergangenen Mai für 2,5 Mrd.

Quellen haben gesagt, dass die Bewertung von 6 Mrd. £ aufgrund der Schulden von United und des Bedarfs an zusätzlichen Mitteln für die Modernisierung von Old Trafford unrealistisch hoch ist.

Aber mit einer Minderheitsbeteiligung oder 50%-Beteiligung, die sich als erschwinglicher erweist, könnten die Glazers dennoch im Old Trafford bleiben, indem sie einen finanziell starken Partner gewinnen.