NEW YORK (AP) – Die Besitzerin einer Kindertagesstätte in New York City, in der ein einjähriges Kind starb, nachdem es Fentanyl ausgesetzt worden war, unternahm Schritte, um ihre Beteiligung an einer weitläufigen Drogenoperation zu vertuschen, obwohl Mediziner zur Behandlung mehrerer Kinder eilten Kinder in ihrer Obhut, die durch das Opioid vergiftet wurden, sagten Bundesanwälte.

Die Besitzerin der Kindertagesstätte, Grei Mendez, und ein Mann, der bei ihr ein Zimmer gemietet hatte, Carlisto Acevedo Brito, wurden am Dienstag mit neuen bundesstaatlichen Anklagen wegen Drogenverschwörung konfrontiert. Sie wurden zuvor vor einem Staatsgericht wegen Mordes aus „verdorbener Gleichgültigkeit“ beim Tod des einjährigen Nicholas Dominici angeklagt.

Beamte sagen, sie hätten ein Kilogramm Fentanyl entdeckt, das auf Spielmatten von Kindern der Kindertagesstätte in der Bronx gelagert war, sowie auf Geräten zum Verpacken und Mischen von Betäubungsmitteln.

Es wird angenommen, dass das Fentanyl vier Kinder krank gemacht hat, darunter Dominici, der am Freitagnachmittag starb. Drei weitere Personen im Alter zwischen 8 Monaten und 2 Jahren wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

„Die Angeklagten vergifteten vier Babys und töteten eines von ihnen, weil sie von einer Kindertagesstätte aus eine Drogenoperation durchführten“, sagte Damien Williams, US-Staatsanwalt aus Manhattan, auf einer Pressekonferenz.

Am Freitagnachmittag stellte der 36-jährige Mendez fest, dass die kleinen Kinder nicht aus dem Mittagsschlaf aufwachten. Anschließend habe sie drei Anrufe getätigt, darunter zwei bei ihrem Mann, bevor sie die Notrufnummer 911 gewählt habe, heißt es in der Strafanzeige.

Überwachungsaufnahmen zeigten, wie er die Wohnung in der Bronx betrat und mindestens zwei volle Einkaufstüten durch eine Seitengasse aus dem Gebäude schmuggelte. Minuten später traf medizinisches Notfallpersonal ein und stellte fest, dass die Kinder Anzeichen einer Opioidvergiftung aufwiesen.

Die Telefonanrufe sowie die offensichtliche Löschung Tausender Textnachrichten zwischen Mendez und ihrem Ehemann deuteten auf einen Versuch hin, die Drogenoperation in der Wohnung zu vertuschen, behaupteten die Bundesanwälte.

Williams sagte, die Behörden suchten am Dienstagnachmittag immer noch nach Mendez‘ Ehemann. Er wurde weder in den Akten des Landes- noch des Bundesgerichts genannt.

Brito, ein 41-jähriger Mieter der Wohnung und Cousin von Mendez‘ Ehemann, wurde zusammen mit Mendez wegen seiner angeblichen Rolle bei den Drogenoperationen angeklagt. Die New Yorker Polizei sagte, sie habe im Schrank eines Nebenzimmers, in dem Brito wohnte, ein Kilogramm-Pressgerät gefunden.

Sowohl Mendez als auch Brito haben bestritten, in der Kindertagesstätte etwas über Drogen zu wissen. Ein Anwalt von Mendez, Andres Aranda, sagte, sein Mandant sei „erschrocken“ gewesen, als er die nicht reagierenden Kinder entdeckte, und habe sofort gehandelt, um sie zu versorgen.

Eine bei Britos Anwalt hinterlassene Nachricht wurde nicht sofort zurückgesandt.

Die Kindertagesstätte wurde im Januar dieses Jahres eröffnet. Nach Angaben der Behörden hat das Unternehmen beide Inspektionen bestanden, darunter auch einen Überraschungsbesuch der Inspektoren am 6. September.

In New York City ist, wie in weiten Teilen des Landes, ein Anstieg der opioidbedingten Todesfälle zu verzeichnen, wobei die überwiegende Mehrheit der Todesfälle mittlerweile auf Fentanyl zurückzuführen ist, ein synthetisches Opioid, das mehr als 50-mal stärker als Heroin sein kann.

Williams sagte, die Nachricht von Domincis Tod habe „das Gewissen einer Stadt erschüttert, die bereits unter den verheerenden Auswirkungen der Fentanylkrise leidet“.

Auf einer unabhängigen Pressekonferenz am Dienstag sagte der New Yorker Bürgermeister Eric Adams, der Vorfall sollte als „Anklage gegen unsere Gesellschaft“ dienen.

„Ich weiß nicht, was mit uns los ist“, fügte er hinzu. „Wir hatten Fentanyl in einer Kindertagesstätte.“

Jake Offenhartz, The Associated Press

