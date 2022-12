Die besten Wordle-Starter-Wörter und -Tipps: Was ich gelernt habe, als ich ein Jahr lang gespielt habe

Was für ein Jahr war es für Wordle. Der Softwareentwickler Josh Wardle machte das Spiel 2021 öffentlich und die New York Times kaufte es für satte siebenstellige Summen im Januar 2022. Ich glaube nicht, dass ich seitdem einen Tag ohne es begonnen habe. Oder, sollte ich sagen, endete ein Tag… die Times veröffentlicht um Mitternacht ein neues Rätsel, und normalerweise bin ich um diese Zeit wach. Das Lösen von Wordle ist eines der letzten Dinge, die ich tue, bevor ich schlafen gehe.

Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Wordle mehr als jede TV-Show, jeder Film, jedes Buch oder jeder Podcast mein Lieblings-Popkultur-Flucht des Jahres 2022 war. Ich schwitze nicht wegen Streaks – wenn ich für die Zäune schwinge Auf die letzte Vermutung und Fehlschlag, eh, wen interessiert das? Außerdem bin ich nicht groß darin, meine Ergebnisse zu teilen. Es interessiert mich nie, wie lange jemand anderes gebraucht hat, um die Antwort zu bekommen, und ich nehme an, sie sind genauso wenig an mir interessiert.

Aber ich interessiere mich für Tipps und Tricks und die besten Startwörter, um das Rätsel zu lösen. Ich denke, es ist in Ordnung, deine Strategie zu ändern, während du gehst – und ich weiß, je mehr ich gespielt habe, desto mehr hat sich meine Strategie geschärft. Hier ist, was ich aus einem Jahr fast obsessiven Wordleing gelernt habe.

1. Anfangswörter sind so wichtig

Sie können mit jedem Wort anfangen zu raten, aber mental brauche ich ein gutes, solides Wort, um mich stark zu machen. Früher habe ich ADIEU verwendet, das einfachste aller Grundwörter, weil ich es mochte, so viele Vokale zu haben. Aber nach einem Jahr des Spielens entschied ich, dass ich gerne populäre Konsonanten einmische. Mein Lieblingsstarter ist TRAIN, der mir einige der am häufigsten verwendeten Konsonanten plus zwei Vokale gibt. Ich tendiere dazu, neben CLOSE und dann BUMPY zu gehen. Aber manchmal gibt mir TRAIN so viele Buchstaben, dass ich sofort anfange, ein Wort zu erraten, das in das Muster zu passen scheint.

Leser haben mir einige ihrer Lieblingskombinationen geschickt, die ich in meiner Gesäßtasche aufbewahre, wenn ich etwas ändern möchte. Es ist interessant, dass zwei ihrer Starterwörter mit „TR“ beginnen, genau wie mein Standby, TRAIN.

Folgen Sie dem TREND

Von Randy: „TREND ist immer das erste Wort. Wenn es kein E gibt, dann GHOUL. Wenn es ein E gibt, springe ich zu JAMBS. Das letzte Wort ist PICKY.“

Später änderte Randy die Dinge ein wenig: „Ich mag TREND, FLASH, GUMBO, PICKY wirklich. Wie in ‚Wheel of Fortune‘ sind RSTINE in TREND und FLASH. Vier Wörter, alle Buchstaben außer QWZXVJ.“

Bleiben Sie beim TRAIL

Jeff hatte eine Serie von 206 Spielen hinter sich, als er seine drei besten Starter schickte, die ursprünglich TRAIL, CONES und DUMPY waren.

Später änderte er CONES in SCONE und bemerkte, dass in Wordle „S“ kaum am Ende eines Wortes erscheint, da die NYT-Redakteure öffentlich sagten, dass sie keine regulären Pluralformen verwenden würden (was bedeutet, dass das Wort niemals ein einfacher Plural sein wird, wie z FOXES oder SPOTS, Wörter, die nur ein S oder ES an ein einzelnes Wort anhängen. Aber es könnte ein Plural sein, der komplexer ist, wie GEESE).

Rostig werden

Rusty berichtete, er habe viel Glück mit seinem Vornamen als erstes Startwort.

„Die ersten drei sollten RUSTY, PLACE, BOING oder BOINK sein“, sagte er. „Das letzte Wort hängt davon ab, ob es ein C oder ein L gibt, das bereits gefunden wurde.“

BRATEN TIER

Und meine beste Freundin Lisa, eine hingebungsvolle Worldle-Spielerin, macht sich heutzutage sehr gut mit ROAST als Startwort. Manchmal, um es etwas anders zu machen, fängt sie mit BEAST an.

2. Vergessen Sie nicht, dass Buchstaben mehr als einmal verwendet werden können

Ich habe mich schuldig gemacht zu denken, dass Wordle-Wörter keine Buchstaben wiederholen. Das ist einfach falsch – das tun sie. Nur weil das Rätsel mir sagt, dass zum Beispiel ein E im letzten Feld ist, heißt das nicht, dass es nicht irgendwo ein anderes E geben kann. Früher blieb ich bei der Idee hängen, Buchstaben nicht erneut zu versuchen, sobald sie als im Wort enthalten identifiziert wurden. Ich versuche jetzt nicht so zu denken.

3. Einige Wörter beginnen mit Vokalen

Dies ist wahrscheinlich für die meisten von Ihnen ein großes DUH, aber ich neige dazu, an der Idee festzuhalten, dass ein Wort mit einem Konsonanten beginnen muss. Das ist ein großer Fehler meinerseits – und ERROR wäre eigentlich eine gute Vermutung, um mit einem Vokal zu beginnen, besonders wenn ich bereits ein R hätte, aber nicht wüsste, wo es ist. Manchmal tappe ich auch in die Falle, „Konsonant, Vokal“ zu erraten, obwohl viele Wörter mit zwei Konsonanten beginnen – BR, WH, diese Art von Kombination.

4. Vergiss Y nicht

Denken Sie an die alte Vokalregel „manchmal Y“. Y kann als Vokal stehen. Wenn Sie also frustriert sind, weil AEIO und U nicht angezeigt werden, denken Sie an Y. Das Wort könnte NYMPH oder CRYPT oder eine von vielen anderen Optionen sein. Oder vielleicht ist Y nicht der einzige Vokal, aber seine Position wirft Sie aus der Bahn. Ich mag BUMPY, um Y in die Raterotation zu bekommen, um zu überprüfen, ob das Wort damit endet.

5. Testen Sie Ihre Vermutungen

Das Hilfreichste für mich ist, nach ein oder zwei guten Anfangsworten, das Raster selbst zu nutzen. Ich tippe gerne Möglichkeiten in das Wordle-Gitter ein, indem ich ein „X“ verwende, bei dem ich den Buchstaben nicht kenne. Vielleicht weiß ich, dass das Wort auf „ER“ endet und irgendwo drin ein D ist. Also könnte ich DXXER eingeben und dann versuchen, es von dort aus herauszufinden. (DIVER?) Wenn ich nichts sehe, tippe ich mit dem D an einer anderen Stelle noch einmal. Und ich versuche mich daran zu erinnern, dass es mehr als ein D, E oder R geben könnte.

Ich wähle ein X, weil ich es gerne direkt in das Wordle-Raster eintippe, und X erscheint mir am ehesten wie ein Leerzeichen. Da diese Versuche nicht wirklich Worte sind, besteht keine Gefahr, dass ich versehentlich die Eingabetaste drücke und versehentlich eine Vermutung verschwende.

6. Geben Sie sich Zeit

Meine letzte Lektion aus einem Jahr Wordle? Gib dir Zeit. Dieses Spiel hat keine tickende Uhr. Wenn ich um Mitternacht aufstehe und dreimal raten muss und ratlos bin, schalte ich mein Licht aus und schlafe weiter. Manchmal reicht ein frischer Blick am Morgen, um die Antwort zu sehen.

Und wenn Sie nicht daran denken, Online-Hilfe zu betrügen, können Sie eine Seite wie Crossword Solver ausprobieren, wo Sie sagen, dass Sie nach einem Wort mit fünf Buchstaben suchen, und dann die Buchstaben eingeben, die Sie haben. Dies hilft nur dann wirklich, wenn Sie wissen, an welcher Position mindestens zwei Buchstaben stehen, aber wenn Sie gute Starter haben, werden Sie es oft tun.

Auf ein weiteres Jahr voller Anfangsworte und neuer Strategien. Ich bin mir sicher, dass ich 2023 alles umstellen werde.