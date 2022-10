Die besten und schlechtesten Teile des Van-Lebens und ein Tipp, bevor Sie es versuchen

Bradley Williams „hasste“ seinen ersten Job nach dem College-Abschluss „absolut“.

Der 28-Jährige sagte, die Büroumgebung sei nichts für ihn – und er kündigte in drei Monaten.

Williams‘ Freundin Cazzy Magennis hatte gerade ihren Abschluss an der University of Exeter gemacht, wo sie sich kennenlernten. Während ihre Freunde ihre Karriere in London begannen, waren Williams und Magennis unbeeindruckt von dem sozialen Druck, sich in Unternehmensjobs niederzulassen.

Stattdessen entschieden sie sich, mit dem Rucksack nach Südamerika zu reisen, sagten sie CNBC.

Es folgten unglaubliche vier Monate – sie zelteten über Nacht im Amazonas-Regenwald, gingen in Bolivien zum Gleitschirmfliegen, surften in Peru und sahen die Iguazú-Wasserfälle in Argentinien –, die sie in einem Blog namens Dream Big Travel Far aufzeichneten.