Die besten Thanksgiving-TV-Episoden und -Filme, die Sie jetzt genießen können

„Kann jemand staubsaugen, bevor er ankommt?“

Wahrscheinlich haben Sie diese Bitte von einem Ihrer Eltern gehört, wenn Sie an Thanksgiving zu Hause sind, einer Zeit voller Truthahn und Füllung, Kürbiskuchen und einer Menge unangenehmen Smalltalks mit Familienmitgliedern, die Sie so oft wie möglich sehen du gehst zum zahnarzt.

„Ich weiß, ich kann nicht glauben, dass es so lange her ist.“ „Ja, ich bin immer noch Single.“ „Nein, ich habe nicht zugesehen Gelbstein noch nicht.“ Und fangen wir erst gar nicht mit dem Moment an, in dem zwei, drei Weinflaschen später zwangsläufig die Politik auftaucht.

Und deshalb brauchen Sie Comfort Food. Nein, wir sprechen nicht über den grünen Bohnenauflauf Ihrer Tante Maureen und den Rest des Festmahls, auf das Sie ungeduldig warten, wir sprechen über Trostnahrung für Ihre Seele, die nur eine Fernsehsendung oder ein Film bieten kann.

Wenn Sie also gerade nach einer gemütlichen Ablenkung suchen, haben wir einige unserer Lieblingsfolgen zum Thema Thanksgiving von Shows wie zusammengefasst Freunde und Klatschtantesowie ein paar Filme über den Tag der Türkei.