Die besten Telefon-Cyber-Monday-Angebote 2022

Sichern Sie sich ein Smartphone günstiger in den Cyber ​​Monday-Verkäufen. Mit so vielen Top-Handys im Angebot von Apple, Samsung, OnePlus, Oppo, Google, Xiaomi und Motorola helfen wir Ihnen, den besten Preis für ein Telefon zu finden, das alles kann, was Sie brauchen, und noch mehr.

Wir haben die Cyber ​​Monday-Verkäufe (28. November, aber jetzt beginnend) von allen Top-Händlern in den USA und Großbritannien durchkämmt, um Ihnen zu helfen, die allerbesten Telefonangebote zu finden. Und unsere Redakteure wissen, worauf sie achten müssen, da sie regelmäßig die besten Budget-, Mittelklasse- und Flaggschiff-Telefone überprüft haben.

Die besten Cyber ​​Monday-Telefonangebote in den USA

iPhone 12 64 GB (erneuert) 1 Von: Amazon War: 466 $ Jetzt:

409,95 $

($55 Rabatt) Dies ist ein Top-Preis für ein iPhone 12, das auf Neuzustand generalüberholt wurde. Es kommt mit einer 90-tägigen Garantie Samsung Galaxy S21 FE 2 Von: Amazon War: 699,99 $ Jetzt:

399,99 $

($300 Rabatt) Holen Sie sich satte 300 US-Dollar Rabatt auf das hervorragende Samsung Galaxy S21 FE mit 128 GB Speicher und 5G Motorola Moto G-Power 2021 3 Von: Best Buy War: 249,99 $ Jetzt:

129,99 $

($120 Rabatt) Ein gutes Budget-Telefon ist mit diesem soliden Black Friday-Angebot von Best Buy jetzt noch günstiger geworden. Google Pixel 7 128 GB 4 Von: Best Buy War: 599 $ Jetzt:

$499

($100 Rabatt) Holen Sie sich 100 US-Dollar für das brandneue Pixel 7 – ein tolles Angebot Motorola EdgePlus 5 Von: Motorola War: 999,99 $ Jetzt:

499,99 $

($500 Rabatt) Ein 1.000-Dollar-Telefon für 500 Dollar? Das ist ein Kinderspiel

Die besten Cyber ​​Monday-Telefonangebote in Großbritannien

Google Pixel 6a 1 Von: Currys War: £ 399 Jetzt:

£299

(£100 Rabatt) Der beste Preis für das beste Mittelklasse-Telefon, das Sie kaufen können, das Google Pixel 6a, ist derzeit unser Top-Angebot für Black Friday-Telefone OnePlus Nord 2T 5G 128 GB 2 Von: Amazon War: £ 369 Jetzt:

£259,99

(£109 Rabatt) Über 100 £ Rabatt auf eines unserer Lieblingstelefone des Jahres ist ein tolles Angebot – nur am 24. und 25. November! Xiaomi Redmi 10 2022 64 GB 3 Von: Argos War: 159,99 £ Jetzt:

£109,99

(£50 Rabatt) Ein wirklich gutes Telefon ist für rund 100 Euro schwer zu finden – das Redmi 10 ist eines davon Sony Xperia 5 IV 4 Von: Sony War: £ 949 Jetzt:

£799

(£150 Rabatt) Solide 150 £ Rabatt auf Sonys neuestes kompaktes Flaggschiff-Smartphone Motorola-Edge 30 5 Von: Carphone Warehouse War: 379,99 £ Jetzt:

£279,99

(£100 Rabatt) Eines der besten Mittelklasse-Telefone des Jahres 2022 mit 100 £? Ja bitte. Wenn es im Carphone Warehouse ausverkauft ist, ist es auch bei Lenovo für 280 £ erhältlich. Samsung Galaxy S21 FE 128 GB 6 Von: Samsung War: £ 699 Jetzt:

£549

(£150 Rabatt) Ein hervorragender Preis für ein hervorragendes Telefon, direkt aus dem offiziellen Geschäft von Samsung Samsung Galaxy A52s 5G 7 Von: Currys War: £ 369 Jetzt:

£279

(£90 Rabatt) Dies ist ein hervorragendes Samsung-Smartphone der Mittelklasse zu einem noch besseren Preis für den Black Friday. Motorola Edge 30 Ultra 8 Von: Currys War: 749,99 £ Jetzt:

£649,99

(£100 Rabatt) Sehr gute 100 £ Rabatt auf das brandneue Motorola Edge 30 Ultra, eines der besten Android-Handys des Jahres 2022. Samsung Galaxy S22 Ultra 9 Von: Currys War: 1.149 £ Jetzt:

£949

(£200 Rabatt) Das Telefon des Jahres 2022 von Tech Advisor, das Galaxy S22 Ultra, hat diesen Black Friday 200 £ von Currys.

Handykauf am Cyber ​​Monday: Worauf Sie achten sollten

Smartphones sind heutzutage so teuer, dass ein Rabatt von 10 $/10 £ einfach nicht ausreicht. Aber wenn Sie sich einen Rabatt von 50 $/50 £ oder mehr ansehen, werden die Dinge schnell verwirrend: Welcher Preis ist es normalerweise und ist es billig, weil es ein älteres Modell ist? Wirst du irgendwie betrogen?

Während des Cyber ​​Monday bieten Einzelhändler in der Regel die besten Preise an, die sie das ganze Jahr über angeboten haben, aber das bedeutet nicht, dass allen Einzelhändlern vertraut werden kann – insbesondere, wenn Sie ab einer unbekannten Menge einkaufen, nur um ein paar Prozent mehr vom Kaufpreis zu sparen.

Wenn ein Telefon 999 $/999 £ kostet und für 600 $/600 £ im Angebot ist, dann ist das eindeutig ein gutes Geschäft! Holen Sie es! Beachten Sie jedoch, dass Einzelhändler generalüberholte Modelle zunehmend günstiger verkaufen und nicht immer klar ist, was brandneu ist und was nicht.

Überprüfen Sie, ob das Telefon entsperrt oder zumindest für Ihren Mobilfunkanbieter gesperrt ist. Einige Angebote haben möglicherweise auch Cashback-Optionen und Sondertarife mit bestimmten Netzen, aber wenn Sie es sich leisten können, wird es immer billiger sein, ein Telefon sofort zu kaufen.

In unserem Artikel hier können Sie sich einige der besten UK-SIM-Only-Angebote ansehen. Wir sehen uns auch die besten Cyber ​​Monday-Angebote im Internet an.

