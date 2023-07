Die IHSA hat am Montag ihren landesweiten Fußballplan für die Saison 2023 veröffentlicht. Hier sind die Top-Spiele, die Sie diesen Herbst im Berichterstattungsbereich von Sauk Valley Media sehen können.

Woche 1: Fulton (9-3 im Jahr 2022) um Forreston (8-17), 19:30 Uhr, 25. August

In diesem Duell treten zwei der besten Teams der NUIC an, seit Fulton vor ein paar Jahren der Liga beigetreten ist. Beide Teams verfügen über Ground-and-Pound-Offensiven und hartnäckige Defensiven, und beide hatten in der letzten Saison tiefe Playoff-Runs, die von der späteren 1A-Staatsmeisterin Lena-Winslow beendet wurden.

Woche 2: Dixon (6-4) bei Oregon (14–19 Uhr), 19 Uhr, 1. September

Diese beiden Big Northern-Rivalen treffen auf dem Landers-Loomis Field aufeinander, während die Dukes ihre jüngste Serie von Playoff-Plätzen fortsetzen wollen und die Hawks im zweiten Jahr unter Cheftrainer Broc Kundert ihren Neuaufbau fortsetzen. Die Dukes, die es in acht Saisons in Folge in die Playoffs geschafft haben, hatten in diesem Duell die Oberhand und gewannen alle acht Begegnungen seit ihrem Beitritt zum Big Northern im Jahr 2014, aber die Hawks haben sie schon früh durch physisches Spiel dazu gebracht, darauf hinzuarbeiten.

Aiden Wiseman von Dixon tritt letzte Saison in Woche 9 im AC Bowers Field gegen Easton Canales von Rock Falls an. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Woche 3: Felsfälle (0-9) in Dixon (6-4), 19 Uhr, 8. September

Die Rockets wollen ihr Programm unter Cheftrainer Kevin Parker ausbauen, und eine starke Leistung gegen Rivalen Dixon beim AC Bowers Field zu Beginn der Saison würde für etwas Schwung sorgen und eine solide Grundlage für die weitere Weiterentwicklung bieten.

Woche 4: Neuer Mann (5-5) in Rock Island (16-17), 19 Uhr, 15. September

Die Rocks werden in dieser Saison zwei Teams aus Sterling empfangen; Das erste sind die Comets, bevor sie in Woche 8 die Golden Warriors empfangen. Rock Islands starke Offensive gegen Newmans starke Verteidigung sollte sich als unterhaltsam erweisen, und das Smash-Mouth-Bodenspiel der Comets gegen die Verteidigungsfront der Rocks wird ein Battle Royale in der Saison sein Gräben.

Newmans Carter Rude schaffte letztes Jahr in ihrem Spiel in Woche 4 im Roscoe Eades Stadium die Ecke gegen St. Bede. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Woche 5: Sterling (9-3) um Princeton (11-1), 19 Uhr, 22. September

Ein spannendes Duell beständiger Kräfte bringt die 5A Golden Warriors nach Bryant Field, um gegen die 3A Tigers anzutreten. Beide Teams haben gute Playoff-Läufe hinter sich und beide verfügen über ausgewogene Offensiven und starke Verteidigungen. Die jüngste Erfolgsgeschichte und ihre langjährige Rivalität im NCIC verleihen diesem Duell noch etwas mehr.

Woche 6: Amboy (10-3) bei Milledgeville (19-16), 19 Uhr, 29. September

Zwei der Top-Teams der letzten Saison der I8FA, ihr Spiel in Woche 3 war sofort ein Klassiker. Die Clippers errangen einen 40:36-Sieg und gaben damit den Grundstein für beide Teams, nicht nur für den Rest der Saison erfolgreich zu sein, sondern dabei auch jede Menge Punkte zu sammeln.

Cale Ledergerber von Sterling entgeht den Tackles, während sein Teamkollege Isaiah Mendoza letzte Saison im Playoff-Spiel der ersten Runde gegen St. Viator im Roscoe Eades Stadium versucht, einen Block zu machen. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Woche 7: Quincy (8-3) bei Sterling (9-3), 19 Uhr, 6. Oktober

Die Golden Warriors gewannen letztes Jahr das Spiel in Quincy mit 34:28, übertrafen einen starken Passangriff der Blue Devils und erzielten einige wichtige Stopps. Das Rückspiel sollte genauso gut werden, da Quincy mehrere zurückkehrende Spieler aus dieser Mannschaft hat und Sterling zu Hause immer hart ist.

Woche 8: Morrison (5-5) in Riverdale, 19 Uhr, 13. Oktober

Die Mustangs wollen sich zum zweiten Mal in Folge für die Playoffs qualifizieren, und die Rams kehren in die Startaufstellung zurück, nachdem sie 2022 kein Team aufgestellt haben. Bis Woche 8 sollte Riverdale den Rost abgeschüttelt haben und Morrison sollte bereit sein, ins Ziel zu kommen die Saison stark.

Woche 9: Polo (9-3) in Amboy (10-15), 19 Uhr, 20. Oktober

Das letztjährige Duell in Woche 1 zwischen den beiden I8FA-Halbfinalisten war ganz früh von Clippers geprägt, aber die Marcos beendeten das Spiel mit einem 8-minütigen Scoring Drive und einer 28:12-Niederlage. Der Sieg machte Amboy nicht nur zum achtköpfigen Team, das es in der Region zu schlagen galt, er gab auch den Grundstein für Polos Wachstum im Laufe der Saison. Die Marcos verloren im Halbfinale des Bundesstaates herzzerreißend gegen West Central, das sich eine Woche später in einem unterhaltsamen Staatsmeisterschaftsspiel gegen die Clippers durchsetzte.