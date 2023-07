OK, ich gebe zu, das ist eine Selbstverständlichkeit. Urban ist dafür bekannt, trendige Kleidung von guter Qualität zu verkaufen. Das Unternehmen vertreibt Herren- und Damenbekleidung, die sich sowohl für die Freizeit als auch für den Abend eignet. Mein Lieblingsoberteil zum Ausgehen ist das Out From Under Modern Love Corset. Auch die Jeans der Marke BDG sind ein persönlicher Favorit.

Obwohl Urban Outfitters den Ruf hat, überteuert zu sein (was bei vielen seiner Produkte definitiv der Fall ist), gibt es das ganze Jahr über tolle Flash-Sales.