Die besten Nintendo Switch Cyber ​​Monday-Angebote 2022

Das größte Verkaufsereignis des Jahres steht bevor, und die Top-Deals gehen bis zum Cyber ​​Monday (28. November) und zur Cyber ​​Week. Wenn die Kinder – oder großen Kinder – verzweifelt nach einem Nintendo Switch suchen, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um einen zu einem brillant niedrigen Preis zu finden.

Es ist nicht nur der Switch selbst, der regelmäßig rabattiert wird, sondern Sie finden Rabatte für Spiele, Zubehör und Bundles, die oft alle drei enthalten. Achten Sie auf Angebote für die reguläre Switch sowie für die günstigere Switch Lite und die Premium-Switch OLED.

Wir alle wissen, dass Cyber ​​Monday-Angebote oft besser klingen, als sie wirklich sind, und nicht allen Einzelhändlern kann vertraut werden, aber im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass Switch-Angebote normalerweise die Ausnahme sind. Nintendo bietet selten offizielle Rabatte auf seine Hardware und Spiele an, daher sind die Ersparnisse, die Sie wirklich finden, die besten, die Sie das ganze Jahr über erhalten. Aber nehmen Sie uns nicht beim Wort – verwenden Sie Tools wie PriceSpy oder das Amazon-spezifische CamelCamelCamel, um zu sehen, wie viel Switch-Spiele und -Konsolen in der jüngsten Vergangenheit verkauft wurden.

Jetzt die besten Preise für Switch-Konsolen

Sehen Sie sich zunächst unsere automatisierten Tools an, die die besten Preise ermitteln im Augenblick in einer Reihe von Top-Stores auf den Switch-Konsolen selbst. Darunter finden Sie unsere kuratierten Listen der besten Angebote, die unser Redaktionsteam in den USA und Großbritannien ausgewählt hat.

Beste Switch-Preise

299,99 $ $319,00

Beste Switch OLED-Preise

$349,00 349,99 $

Beste Switch Lite-Preise

199,99 $ $218,00

Die besten Cyber ​​Monday Switch-Angebote in den USA

Nintendo Switch & Mario Kart 8 Deluxe & 3 Monate Online-Mitgliedschaft 1 Von: Best Buy Jetzt:

299,99 $

Sie können einen Nintendo Switch mit Mario Kart 8 Deluxe und einem dreimonatigen Nintendo Online-Abonnement für den UVP des Switch selbst abholen. Nicht schlecht! Wenn es bei Best Buy nicht vorrätig ist, ist es auch bei Walmart erhältlich. 2 Von: Walmart War: 59,99 $ Jetzt:

$29

($31 Rabatt) Dieses exzellente 2D-Zelda-Remake ist jetzt besser als zum halben Preis von Walmart – perfekt, während Sie auf die Ankunft von Breath of the Wild 2 warten. $5 Nintendo eShop-Geschenkkarte 3 Von: Amazon War: $5 Jetzt:

4,50 $

(10% reduziert) Im Moment hat Amazon 50 Cent Rabatt auf seine Nintendo eShop-Geschenkkarte im Wert von 5 US-Dollar – was Ihnen effektiv 10 % Rabatt auf alles gibt, was Sie in Nintendos Digital Store kaufen möchten, da Sie mehrere auf einmal kaufen können. SanDisk 512 GB Animal Crossing microSDXC-Karte 4 Von: Amazon War: 129,99 $ Jetzt:

57,99 $

($72 Rabatt) Sparen Sie 55 % des UVP dieser microSD-Karte im Animal Crossing-Design, die Ihnen zusätzliche 512 GB Speicherplatz für Ihren Switch bietet. $20 Rabatt auf Switch-Spiele 5 Von: Best Buy War: 59,99 $ Jetzt:

39,99 $

($20 Rabatt) Best Buy verschenkt 20 US-Dollar Rabatt auf eine Auswahl der besten Switch-Spiele, darunter Animal Crossing, Zelda und Fire Emblem. Mario Kart 8 deluxe 6 Von: Amazon War: 59,99 $ Jetzt:

47,99 $

($12 Rabatt) Mario Kart 8 ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber hohe Rabatte sind immer noch selten – also lohnt es sich immer noch, diese 12-Dollar-Ersparnis von Amazon zu ergreifen. Just Dance 2023 7 Von: Walmart War: 59,99 $ Jetzt:

$29

($31 Rabatt) Die digitale Ausgabe der neuesten Version von Just Dance kostet derzeit weniger als die Hälfte bei Walmart. Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga 8 Von: Amazon War: 59,99 $ Jetzt:

34,95 $

($25 Rabatt) Amazon hat 42% Rabatt auf dieses Lego Star Wars-Spiel für die Switch, mit dem Sie die Geschichte aller neun Hauptstar Wars-Filme durchspielen können Pokémon Brillanter Diamant 9 Von: Amazon War: 59,95 $ Jetzt:

52,10 $

($8 Rabatt) Dieses klassische Pokémon-Spiel-Remake ist bei Amazon fast auf die 50-Dollar-Marke gefallen, sodass Sie noch einmal eines der besten spielen können. Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung 10 Von: Best Buy Jetzt:

59,99 $

(mit kostenloser Kopie von Mario + Rabbids: Kingdom Battle) Kaufen Sie jetzt das brandneue Spiel „Mario + Rabbids: Sparks of Hope“ von Best Buy und das Unternehmen legt auch eine kostenlose digitale Kopie des ersten Spiels, „Mario + Rabbids: Kingdom Battle“, bei.

Die besten Cyber ​​Monday Switch-Angebote in Großbritannien

Top Nintendo Switch-Angebote Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe & 3-monatige Online-Mitgliedschaft 1 Von: Amazon War: 336,99 £ Jetzt:

£259,99

(£77.99 Rabatt) Amazon bietet derzeit die Nintendo Switch zusammen mit Mario Kart 8 Deluxe und einer dreimonatigen Mitgliedschaft bei Nintendo Online an, alles zum Preis der Nintendo Switch. Nintendo Switch (OLED) 2 Von: Asda War: £ 309 Jetzt:

£279

(£30 Rabatt) Einer der besten Preise, die wir je für die aktualisierte Switch OLED gesehen haben, kommt von Asda, mit einem verlockenden Rabatt von 30 £, der ihn auf 279 £ senkt. Wenn man bedenkt, dass der Standard-Switch 259 £ kostet, ist es ein echtes Schnäppchen. Nintendo Switch Lite + 128 GB microSD-Karte 3 Von: Amazon War: 234,98 £ Jetzt:

£213,99

(£21 Rabatt) Wenn Sie gerne Spiele aus dem Nintendo Store herunterladen, wird Ihnen diese Kombination aus einer türkisfarbenen Switch Lite und einer 128-GB-SanDisk-microSD-Karte im Nintendo-Design für nur wenig mehr als den offiziellen Preis der Konsole allein gefallen. Mario Kart 8 deluxe 4 Von: Amazon War: 49,99 £ Jetzt:

£36,99

(£13 Rabatt) Mario Kart 8 mag zwar ein paar Jahre alt sein, aber Rabatte sind immer noch selten – also lohnt es sich, diese 26 % Ersparnis von Amazon zu ergreifen. Pokémon Violett oder Scharlachrot 5 Von: Amazon War: 49,99 £ Jetzt:

£41,99

(£8 Rabatt) Ein Rabatt von 8 £ mag nicht nach viel klingen, aber es ist eine Menge, wenn man bedenkt, dass dieses Pokémon-Spiel erst vor einer Woche herausgekommen ist. Dieser Link ist für Violet, aber Sie können das gleiche Angebot auf Scarlet finden. Nintendo Switch OLED mit Mario Kart 8 und Switch Sports 6 Von: Sehr War: 342 £ Jetzt:

£299

(£43 Rabatt) Dieses Bundle-Angebot von Very beinhaltet nicht nur den Switch OLED mit 10 £ Rabatt, sondern auch Nintendo Switch Sports kostenlos. Zug 3 7 Von: Amazon War: 49,99 £ Jetzt:

£36,99

(£13 Rabatt) Splatoon 3 kam erst vor ein paar Monaten heraus, und das ist mit Abstand das billigste Spiel, das es je gab. SanDisk Mario microSD-Karte für Nintendo Switch (128 GB) 8 Von: Amazon War: 34,99 £ Jetzt:

£14,99

(57 % Rabatt) Wenn Sie zusätzlichen Switch-Speicher zu einem günstigen Preis wünschen, ist diese microSD-Karte mit 128 GB Mario-Thema für nur 14,99 £ ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Nintendo Switch OLED mit Mario Kart 8 & SanDisk 256 GB microSD-Karte 9 Von: Currys War: £ 369 Jetzt:

£349

(£20 Rabatt) Holen Sie sich eine kleine Ersparnis bei diesem Paket, das die neue und verbesserte Switch (OLED) mit dem brillanten Mario Kart 8 Deluxe und einer 256-GB-microSD-Karte im Mario-Design kombiniert, um Ihren Speicher zu erweitern. Tragetasche für Orzly Switch 10 Von: Amazon War: 14,99 £ Jetzt:

£9.32

(38 % Rabatt) Sparen Sie etwas mehr als einen Fünfer bei dieser tragbaren Tragetasche, die in einer Reihe von Farben erhältlich ist und entweder für die originale Switch oder Switch OLED passt, plus ein paar Zubehörteile daneben.

Wechselrabatte: Worauf Sie achten sollten

Machen Sie sich keine Hoffnungen auf massive Einsparungen auf der Switch. Machen Sie die Popularität der Konsole dafür verantwortlich – die Leute sind bereit, das ganze Jahr über den vollen Preis zu zahlen, sodass Einzelhändler weniger Anreiz haben, sie zu rabattieren, als dies bei anderen Produkten der Fall wäre. Ganz einfach, die Aktie bewegt sich von selbst.

Die Switch OLED ist auch so neu, dass wirklich große Einsparungen unwahrscheinlich sind, obwohl die älteren Switch und Switch Lite häufiger im Verkauf auftauchen sollten.

Trotzdem gibt es Rabatte, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen. Die Konsolen selbst werden nicht massiv reduziert – normalerweise nicht um mehr als 20 $ / 20 £ – aber eine bessere Wette sind Bundles, die die Konsole zusammen mit einem Spiel oder zusätzlichem Zubehör anbieten. Switch-Spiele können 60 $ / 50 £ oder mehr kosten, sodass die Ersparnis beim Kauf eines Bundles viel höher sein kann als der Rabatt auf den Switch allein.

Und selbst wenn Sie nicht alle Spiele im Paket haben möchten, können Sie diese Spiele später immer noch verkaufen oder eintauschen. Tipps, wie und wo das geht, haben wir hier.

Es gibt viele brillante Switch-Spiele, aber unsere Auswahl der besten umfasst Animal Crossing, Metroid Dread und Super Smash Bros Ultimate, also gehören Angebote für Switch-Bundles, die diese enthalten, zu den besten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Zusammenfassung der besten Nintendo Switch-Spiele.

Für Leute, die bereits einen Switch besitzen, gibt es auch einige Rabatte auf einzelne Spiele, und wir sammeln einige davon, wenn wir sie auch finden.

Auch Accessoires sind eine tolle Option. Der Preis für zusätzliche Controller war einer der großen Kritikpunkte, die viele Leute beim Start mit der Konsole hatten, also haben wir Angebote gesehen, die versuchen, den Bestand an Controllern und anderem Zubehör, einschließlich Tragetaschen, zu verschieben.

Denken Sie auch daran, dass der Switch microSD-Karten für erweiterbaren Speicher und USB-C für die Stromversorgung verwendet – es gibt viele tolle Angebote für Speicherkarten und tragbare Powerbanks, daher empfehlen wir auf jeden Fall, jetzt nachzusehen, wenn Sie daran denken, Ihren Speicher zu erweitern oder einen Akkupack greifen.

Sie sollten sich auch Auktionsseiten wie eBay und Second-Hand-Seiten wie musicMagpie in Großbritannien und Decluttr in den USA ansehen, die generalüberholte Technik verkaufen.

Sehen Sie sich weitere Top-Cyber-Monday-Angebote an

