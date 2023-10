M. Night Shyamalans „Knock at the Cabin“ basiert auf dem Roman „Die Hütte am Ende der Welt“ von Paul G. Tremblay. Eine Familie macht Urlaub in einer abgelegenen Hütte, als Dave Bautista und eine Gruppe Fremder mit einer unmöglichen Forderung auftauchen: Die drei Hüttenbewohner müssen sich entscheiden, ob sie die Menschheit oder ihre Familie retten wollen.