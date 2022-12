Die besten Hallmark-Weihnachtsfilme des Jahres 2022

Wenn der Dezember voranschreitet, möchten Sie vielleicht etwas ausprobieren Weihnachtsstimmung. Es stellt sich heraus, dass die Kanäle Hallmark und Hallmark Movies & Mysteries dieses Jahr satte 40 neue Weihnachtsfilme herausbringen. Es gibt also viele Möglichkeiten, das filmische Äquivalent eines warmen Zuckerkekses zu genießen.

Da es zwischen diesen beiden Kanälen eine Menge Filme gibt, die Sie sich ansehen könnten, versuche ich, die unverzichtbaren Hallmark-Weihnachtsfilme für 2022 zu zeigen. Dies sind Filme, die dieses Jahr bereits Premiere hatten (20 Filme, die Hälfte der vollen Liste, wurden seitdem ausgestrahlt Oktober) und haben die höchsten Bewertungen auf IMDb. Unter dieser Zusammenfassung finden Sie eine vollständige Liste der neuen Hallmark-Weihnachtsfilmangebote für 2022. Schnappen Sie sich etwas Eierlikör und los geht’s.

Kennzeichen Noel Next Door startete stark in die Saison als erster Hallmark-Weihnachtsfilm 2022, der ausgestrahlt wurde. Der Streifen folgt einer alleinerziehenden Mutter namens Noelle (Natalie Hall), deren Liebesinteresse zufällig auch der „Scrooge“ der Nachbarschaft ist. Schalten Sie sich ein für eine menschenfreundliche Urlaubsromantik. Die nächste Sendung ist am 19. Dezember um 12 Uhr ET/11 Uhr Central auf dem Hallmark-Kanal.

Kennzeichen Mein südliches Familienweihnachten Diese bezaubernde Geschichte handelt von Campbell (Jaicy Elliot), einer Frau, die ihren leiblichen Vater zum ersten Mal kennenlernt. Aber es gibt eine Wendung: Sie hat sich als Journalistin präsentiert, die eine Geschichte schreibt. Diese süße Geschichte wird Ihr Herz auftauen. Die nächste Showtime ist am 13. Dezember um 18:00 Uhr ET/17:00 Uhr Central auf dem Hallmark-Kanal.

Kennzeichen Spione. Romantik. Heiße Prinzen. The Royal Nanny hat wirklich alle Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaubsfilm. Rachel Skarsten spielt die nominelle Nanny/MI5-Agentin, die undercover im Kensington Palace arbeitet. Gießen Sie ein Glas Feiertagswein ein und entfliehen Sie in dieses. Die nächste Showtime ist am 16. Dezember um 16.00 Uhr ET / 3.00 Uhr Central auf dem Hallmark-Kanal.

Kennzeichen Geister von Weihnachten immer Wenn Sie Ihre Weihnachtsgerichte mit etwas Fantasie mögen, ist Ghosts of Christmas Always genau das Richtige für Sie. Der Film handelt von einem Geist des Weihnachtsgeschenks namens Katherine (Kim Matula), der den Seelen auf der Erde hilft, ihre Weihnachtsstimmung wiederzuentdecken. Lassen Sie diesen wohlverdienten Jubel in Ihren Abend bringen. Die nächste Showtime ist am 12. Dezember um 2 Uhr ET/1 Uhr Central auf dem Hallmark-Kanal.

Kennzeichen Drei Weise Männer und ein Baby Drei Brüder kümmern sich in diesem lustigen Weihnachtsfilm um ein mysteriöses Baby. Wenn Sie auf ein paar Lacher abzielen, ist dies möglicherweise die beste Wahl aus dem Haufen. Außerdem sind drei Filmveteranen von Hallmark zu sehen – Andrew Walker (A Bride for Christmas), Tyler Hynes (On the 12th Date of Christmas) und Paul Campbell (Christmas by Starlight). Die nächste Showtime ist am 10. Dezember um 18:00 Uhr ET/17:00 Uhr Central auf dem Hallmark-Kanal.

Kennzeichen Zeit für ihn, zu Weihnachten nach Hause zu kommen In diesem romantischen Urlaubsfilm, der von Blake Shelton als Executive Producer produziert wurde, erhält eine Frau namens Elizabeth (Holland Roden) eine emotionale Botschaft, die für jemand anderen bestimmt ist. Drei Weisen und ein Baby Schauspieler Tyler Hynes und Sängerin Tenille Townes spielen ebenfalls die Hauptrollen. Die nächste Showtime ist am 14. Dezember um 10 Uhr ET/9 Uhr Central auf dem Hallmark Movies & Mysteries-Kanal.

Das vollständige Programm der Hallmark-Weihnachtsfilme 2022



„Countdown to Christmas“ wird auf dem Hallmark-Kanal veröffentlicht

Freitag, 21. Oktober: Noel von nebenan

Samstag, 22. Okt.: Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest

Sonntag, 23. Okt.: Ein Kismet-Weihnachten

Freitag, 28. Oktober: Ein gemütliches Weihnachtsgasthaus

Samstag, 29. Oktober: Jolly Good Christmas

Sonntag, 30. Okt.: Weihnachtsgeister Immer

Freitag, 4. November: Ein magisches Weihnachtsdorf

Samstag, 5. November: Lichter, Kamera, Weihnachten!

Sonntag, 6. Nov.: Allerheiligen Weihnachten

Freitag, 11. Nov.: In fröhlichem Takt

Samstag, 12. November: The Royal Nanny

Sonntag, 13. November: Weihnachten im Goldenen Drachen

Freitag, 18. Nov.: Die Erfindung des Weihnachtsprinzen

Samstag, 19. November: Drei Könige und ein Baby

Sonntag, 20. November: Wenn ich an Weihnachten denke

Donnerstag, 24. Nov.: Mein südliches Familienweihnachten

Freitag, 25. Nov.: #Weihnachten

Freitag, 25. November: Ein königliches Corgi-Weihnachten

Samstag, 26. November: Eine Geschichte von zwei Weihnachten

Samstag, 26. Nov.: Holly rausholen

Sonntag, 27. November: Eine Weihnachtsplätzchen-Katastrophe

Sonntag, 27. Nov.: Ein Weihnachtsspektakel

Freitag, 2. Dezember: Ein Big Fat Family Christmas

Samstag, 3. Dezember: Ein sagenhafter Feiertag

Sonntag, 4. Dezember: Undercover Holiday

Freitag, 9. Dezember: Die bunteste Zeit des Jahres

Samstag, 10. Dezember: Weihnachtsklassentreffen – Premiere um 20 Uhr ET/PT

Sonntag, 11. Dezember: Der Feiertagssitter – Premiere um 20 Uhr ET/PT

Freitag, 16. Dezember: Holiday Heritage – Premiere um 20 Uhr ET/PT

Samstag, 17. Dezember: Es war die Nacht vor Weihnachten – Premiere um 20 Uhr ET/PT

Sonntag, 18. Dezember: Chanukka am Roggen – Premiere um 20 Uhr ET/PT

„Miracles of Christmas“ wird auf dem Hallmark Movies & Mysteries-Kanal veröffentlicht

Samstag, 22. Oktober: We Need a Little Christmas

Samstag, 29. Okt.: Weihnachts-Gutenachtgeschichten

Samstag, 5. Nov.: A Maple Valley Christmas

Samstag, 12. November: Unsere italienischen Weihnachtserinnerungen

Samstag, 19. Nov.: Lange verlorene Weihnachten

Samstag, 26. November: Zeit für ihn, zu Weihnachten nach Hause zu kommen

Samstag, 3. Dezember: Der Weihnachtsstrumpf

Samstag, 10. Dezember: Das Geschenk des Friedens – Premiere um 22 Uhr ET/PT

Samstag, 17. Dezember: Noch fünf Minuten: Momente wie diese – Premiere um 22 Uhr ET/PT