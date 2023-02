Die besten günstigen Angebote für Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für Januar 2023

Da mehr Menschen als früher von zu Hause aus arbeiten, ist der Besitz eines guten Kopfhörers mit Geräuschunterdrückung attraktiver denn je. Sie können jedoch teuer und aufgrund der Auswahl an verfügbaren Modellen, von denen viele unterschiedliche Lebensstile und Prioritäten abdecken, schwierig zu kaufen sein. Einige eignen sich beispielsweise besser für Langstreckenflüge, während andere ideal für Multitasking und Marathon-Hörsessions sind.

Sie sind keine große Abkehr vom Vorgängermodell, aber die Sony WH-1000XM5 ist immer noch unser Lieblingspaar von Noise-Cancelling-Kopfhörern. Der XM5 verbessert alle Funktionen, die den WH-1000XM4 so großartig gemacht haben, indem er eine bessere aktive Geräuschunterdrückung bietet, die Sprachanrufqualität verbessert und den Gesamtklang der bereits hervorragenden Kopfhörer verstärkt. Das Fehlen neuer Funktionen ist zwar etwas enttäuschend, aber die Sony XM5s sind eine unserer Top-Empfehlungen für alle, die nach einem Premium-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung suchen.

Bose Quiet Comfort 45 , unsere Wahl für die bequemsten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, sind ein Paar, das Vielreisende sicherlich zu schätzen wissen werden. Sie sind leicht und faltbar, sodass Sie sie problemlos mit sich herumtragen können, und dank ihrer ovalen Ohrmuscheln ist eine Ermüdung der Ohren unwahrscheinlich. Die Akkulaufzeit beträgt jetzt ebenfalls 24 Stunden, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, sie ständig aufladen zu müssen. Der neue Transparenzmodus ist praktisch, wenn Sie sich Ihrer Umgebung bewusster sein müssen, z. B. wenn Sie die Straße überqueren, während ein Anfang dieses Jahres eingeführtes Firmware-Update es Ihnen ermöglicht, den Bass und den mittleren Bereich anzupassen , und andere Aspekte des EQ. Die mit USB-C ausgestatteten Kopfhörer bieten nicht die gleiche Basswiedergabe wie die 1000XM4 von Sony, aber wenn Sie nach Komfort suchen, bietet der QC45 ihn in höchstem Maße.

Wenn Sie nach der besten Klangqualität suchen, die Sie mit einem Paar Noise-Cancelling-Kopfhörern erreichen können, empfehlen wir die AirPods max . Die Kopfhörer lassen sich nahtlos mit anderen Apple-Geräten koppeln und klingen hervorragend, insbesondere in Kombination mit der räumlichen Audiofunktion von Apple, die ein intensiveres Erlebnis beim Anhören oder Ansehen kompatibler Inhalte ermöglicht. Sie preisen auch den besten Transparenzmodus aller Kopfhörer auf unserer Liste an und zeichnen sich durch eine unglaubliche Verarbeitungsqualität aus, dank eines luxuriösen Designs, das sich für Aluminium, Stahl und Stoff gegenüber Kunststoff entscheidet.

Wenn Sie Ihre Kopfhörer häufig für Sprachanrufe verwenden möchten, Noise-Cancelling-Kopfhörer 700 von Bose sind die beste Option auf dieser Liste dafür. Sie bieten eine hervorragende Sprachanrufqualität, was bedeutet, dass jeder in Ihrem Zoom-Anruf Sie laut und deutlich hören kann, und sie bieten eine hervorragende Geräuschunterdrückung mit zufriedenstellendem Klang. Wie der QC45 können auch die Over-Ears eine Verbindung zu zwei Geräten gleichzeitig herstellen, sie lassen sich jedoch nicht zusammenklappen und bieten nur 20 Stunden Akkulaufzeit, was ebenfalls weniger ist als andere Kopfhörer auf dieser Liste.