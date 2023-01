Die besten Filme auf Apple TV Plus

AppleTVPlus hat keine so umfangreiche Filmbibliothek wie Netflix oder andere Streaming-Konkurrenten. Trotzdem hat es Stars wie Tom Hanks, Denzel Washington und Bill Murray an Bord – und sogar Oscar-Gewinne für den Film gesammelt KODA und Namen für die Tragödie von Macbeth.

Hier ist ein Blick auf einige der echten Must-Watch-Filme auf Apple TV Plus.

Die gute Nachricht ist, dass Sie, wenn Sie kürzlich ein Apple-Produkt gekauft haben, wahrscheinlich bereits kostenlosen Zugriff auf den Streaming-Dienst haben. Hier ist eine Auswahl der besten Filme bisher.

Apple TV Hier sind wir: Notizen zum Leben auf dem Planeten Erde (2020) Es ist eher ein animierter Kurzfilm als ein Film, aber in Anbetracht des Themas (und der Tatsache, dass Apple TV Plus nicht so viele Filme hat) fügen wir es hinzu. Here We Are: Notes for Living on Planet Earth ist wunderschön, herzerwärmend und perfekt für Familien mit kleinen Kindern.

AppleTVPlus Cha Cha Real Smooth (2022) Cooper Raiff hat bei diesem Coming-of-Age-Film Regie geführt und spielt darin Andrew, einen ziellosen 22-jährigen College-Absolventen, der als Partystarter für Bar- und Bat-Mizwas zu arbeiten beginnt. Er lernt auch eine ältere Frau, Domino (Dakota Johnson), und ihre Tochter Lola (Vanessa Burghardt) kennen und freundet sich mit ihr an. Wer Lust auf einen Wohlfühlfilm hat, ist hier genau richtig. Es gewann auch einen Publikumspreis beim Sundance Film Festival 2022.

AppleTVPlus Die Tragödie von Macbeth (2021) Joel Cohen vom Filmemacherduo der Cohen-Brüder führt bei dieser Adaption von Shakespeares Tragödie „Macbeth“ Regie, die dieses Jahr drei Oscar-Nominierungen erhielt. Sicher, ein Film in Shakespeare-Englisch ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber der Spielfilm ist unbestreitbar großartig, und Denzel Washington, Frances McDormand und Alex Hassell bieten kraftvolle Darbietungen.

Apple TV Es ist ein bisschen leicht für das Thema, aber The Banker, ein Biopic von Bernard Garrett – einem unternehmungslustigen schwarzen Geschäftsinhaber, der eine weiße Person als Gesicht seiner Firma anstellte, um rassistische Einstellungen zu umgehen – ist zumindest eine Uhr wert .

Apfel Die Elefantenkönigin (2019) Dieser Dokumentarfilm folgt einer Elefantenmutter namens Athena, die ihre Familie zu Beginn der Trockenzeit durch die Wildnis führt. Es wird von Chiwetel Ejiofor erzählt und war eine offizielle Auswahl sowohl beim Sundance Film Festival als auch beim Toronto International Film Festival.

AppleTVPlus Ein schillernder Animationsfilm des Teams hinter Song of the Sea, dies ist der dritte Teil von Tomm Moores lose verbundener „Irish Folklore Trilogy“. Es ist wahrscheinlich einer der besten Animationsfilme des Jahres 2020 und verdient eine Oscar-Nominierung gegen die Giganten von Disney und Pixar. Völlig faszinierend.

Bruce Springsteens Brief an dich (2020) Diese Dokumentation aus dem Jahr 2020 bietet einen Blick hinter die Kulissen des gleichnamigen Boss-Albums.

AppleTVPlus Greyhound mit Tom Hanks als Kommandant der US-Marine wurde bei seiner Veröffentlichung gut aufgenommen und kommt – im Gegensatz zu den meisten modernen Filmen – mit einer Laufzeit von 90 Minuten mager daher. Angespannt, gut gespielt und produziert und für seinen Sound mit einem Oscar nominiert, ist Greyhound vielleicht einer der besten Filme, die auf Apple TV Plus erhältlich sind.

Apfel Ein fantastisch gemachter Dokumentarfilm von Bryce Dallas Howard darüber, was es bedeutet, in diesen Zeiten ein Vater zu sein. Berührend, gut produziert. Besonders für Eltern ein Muss.

AppleTVPlus Das Jahr, in dem sich die Erde veränderte (2021) Die Natur heilt. Nein, wirklich – hier geht es nicht um diese ironischen Krokodil-Memes von Anfang 2020 schwimmend auf Poolnudeln oder Katzen auf einem Gepäckband fahren. Als Menschen während der COVID-Sperren im Jahr 2020 Städte, Parks, Ozeane und viele andere Orte verließen, profitierten alle möglichen wilden Lebewesen davon. Vom legendären David Attenborough erzählt, zeigt The Year Earth Changed, dass wir es Walen, Pinguinen, Geparden und einer ganzen Reihe anderer Tiere schulden, sich weniger in ihr Leben einzumischen.

AppleTVPlus Fireball: Besucher aus Darker Worlds (2020) Dieser atemberaubende Dokumentarfilm untersucht die kulturellen und wissenschaftlichen Auswirkungen, die Meteoriten und Krater auf die Erde hatten. Es ist kompliziertes, aber überzeugendes Zeug. Der Film interviewt Menschen wie den norwegischen Jazzgitarristen Jon Larsen, der das Gefühl beschreibt, einen Mikrometeorit in der Hand zu halten: „Noch nie hat ein Mensch etwas Älteres berührt. Ein besonderer Krater, den wir zu Beginn des Films sehen, ist absolut hinreißend.

Apfel Beastie Boys Geschichte (2020) Kämpfe mit den Beastie Boys Mike Diamond (Mike D) und Adam Horovitz (Ad-Rock) um dein Recht zu feiern, während sie die Geschichte ihrer Musik und 40 Jahre Freundschaft mit dem verstorbenen Adam Yauch (MCA) erzählen. Diese „Live-Doku-Erfahrung“ wird von ihrem langjährigen Mitarbeiter Spike Jonze als passendes Zeugnis dieser Rap-Legenden geleitet.

Billie Eilish: Die Welt ist ein bisschen verschwommen (2021) Diese rohe Dokumentation hinter der Musik gibt Ihnen einen genaueren Einblick in das Leben der Singer-Songwriterin Billie Eilish, von ihrem Durchbruchshit Ocean Eyes bis zur Aufnahme des James-Bond-Titels No Time to Die. In dem offenen Film sieht sich Eilish dem Druck ausgesetzt, auf Tour zu gehen, Musikvideos zu drehen und ihr Erfolgsalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ zu schreiben und aufzunehmen.

AppleTVPlus On The Rocks bringt Sofia Coppola zum ersten Mal seit A Very Murray Christmas wieder mit Bill Murray zusammen. Es ist im Wesentlichen ein Vater-Tochter-Drama. Es ist ein wenig luftiger als Coppolas übliche Arbeit, aber das scheint Murray zu passen, dessen charmante, weltmüde Leistung das gesamte Projekt erhebt.

Apfel Die Coming-of-Age-Geschichte Hala erzählt eine nachvollziehbare Geschichte über den Kampf um die Bildung einer Identität, während eine Teenagerin ihre muslimische Erziehung mit ihrem sozialen Leben und ihrer Identität als Highschool-Schülerin in Einklang bringt.

AppleTVPlus Sie können unsere vollständige Bewertung von Finch hier lesen, aber lange Rede kurzer Sinn: Uns hat es gefallen! Es ist oft übermäßig sentimental, mit ein paar süßlichen „Lektionen fürs Leben“, aber diese postapokalyptische Geschichte eines einsamen Überlebenden und eines Roboters auf einem letzten Atemzug hat echten Charme und ist es wert, gesehen zu werden.

AppleTVPlus Im Mittelpunkt dieses gefeierten Coming-of-Age-Films steht die 17-jährige Ruby, das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie. Nachdem sie sich in einer Chorklasse an ihrer High School hervorgetan hat, ist sie hin- und hergerissen zwischen der Unterstützung des Fischereigeschäfts ihrer Familie und der vollen Verfolgung ihrer Leidenschaft für Musik. Mit einer herausragenden Leistung von Emilia Jones ist CODA (was für „Kind gehörloser Erwachsener“ steht) eine berührende Geschichte, die einen Platz auf dieser Liste verdient. Es ist der diesjährige Oscar-Gewinner für das beste Bild.

AppleTVPlus Palmer spielt einen Ex-Sträfling, der in das Leben eines kleinen Jungen stolpert, und ist kaum bahnbrechend, wird aber von Timberlakes zentraler Leistung getragen. Bereite dich auf Tränen vor.

Wer bist du, Charlie Brown? (2021) Wenn Sie ein Fan von Charlie Brown sind – mal ehrlich, wer ist das nicht? — diese informative, familienfreundliche Dokumentation wird Sie umhauen (und Sie müssen sich nicht einmal auf einen unglückseligen Fußballkick einlassen). Erzählt von Lupita Nyong’o, Wer bist du, Charlie Brown? ist ein kurzer und süßer Film, der den Reiz und die Ursprünge der klassischen Zeichentrickfigur erforscht. Aber ich werde aufhören, wie Wah, Wah, Wah weiterzumachen. Sehen Sie sich dieses jetzt an.

Apfel In diesem ersten Angebot von Skydance Animation ist Sam Greenfield vom Pech verfolgt – bis sie einen Glückspfennig findet. Nachdem sie den Penny verloren hat, macht sie sich auf die Suche, um ihr Glück zu wenden, und landet mit einer sprechenden Katze, die von Simon Pegg gesprochen wird, im Land des Glücks.