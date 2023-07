Anders als in einigen Hauptstädten sind viele Orte in Berlin sonntags geschlossen. Wenn Sie nur für kurze Zeit hier sind oder keine Lust auf den in Deutschland vorgeschriebenen Ruhetag haben, werden Sie an einem Sonntag möglicherweise kaum etwas finden, das Spaß macht.

Was man an einem Sonntag in Berlin unternehmen kann

Zum Glück kennen wir die besten Aktivitäten, die Sie an einem Sonntag in Berlin genießen können, damit Sie losfahren und Spaß haben können! Hier sind unsere Top-Tipps:

1. Besuchen Sie einen Flohmarkt

Sonntage sind die perfekte Zeit, um einen der vielen Flohmärkte Berlins zu besuchen. Einige sind nur an einem Sonntag im Monat geöffnet, aber einige sind jedes Wochenende geöffnet, um Besucher, Schnäppchenjäger und Feilscher gleichermaßen willkommen zu heißen.

Auf den Berliner Flohmärkten finden Sie jede Menge interessante Antiquitäten und Gebrauchtwaren (und auch einiges an wertlosem Kram!). Das Wichtigste, was Sie beachten sollten, ist, ausreichend Bargeld und Kleingeld für den Kauf von Artikeln mitzubringen und ein gutes Auge für ein Schnäppchen zu haben!

2. Gehen Sie schwimmen

Im Sommer ist es bei schönem Wetter ein absolutes Muss, am Wochenende in Berlin ins örtliche Freibad oder an den Badesee zu gehen. Da die meisten Berliner Wohnungen nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sind, ist dies die beste Möglichkeit, sich am Wochenende abzukühlen und Freunde und Familie zu treffen.

Es gibt viele Seen in ganz Berlin, aber Wannsee, Tegelersee, Krumme Lanke und Schlachtensee gehören zu den beliebtesten – an schönen Tagen ist dort also viel los!

3. Machen Sie eine Wanderung

Eine weitere tolle Sache, die man bei schönem Wetter unternehmen kann, ist eine Wanderung. Berlin selbst hat einige schöne Wanderwege zu bieten, aber auch rund um die Stadt und auf dem Land gibt es viele tolle Wanderrouten, und Brandenburg mit seinen kilometerlangen Wasserstraßen und Wäldern ist nur eine Zugfahrt entfernt!

Für diejenigen, die Lust auf einen ganzen Tag Wandern haben, gibt es auch eine Reihe von Nationalparks in der Nähe von Berlin, die Sie mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Wenn Sie besonders abenteuerlustig sind, können Sie sogar versuchen, die Strecke des Berlin-Marathons an einem Tag zu laufen!

4. Besuchen Sie kostenlos ein Museum

An jedem ersten Sonntag im Monat sind viele Museen in der Stadt Berlin geöffnet und der Eintritt frei. Der Museumssonntag bzw. Museumssonntag wurde 2021 ins Leben gerufen, um sonntags Besucher in die Museen der Stadt zu locken.

Es gibt mehr als 60 teilnehmende Museen im ganzen Bundesstaat, die Ausstellungen zu Kunst, Technologie, Wissenschaft, Geschichte und mehr bieten. Mehr über das Programm und die teilnehmenden Museen erfahren Sie auf der Website des Museum Sunday, aber Sie müssen schnell dort sein, um reinzukommen. Der Ticketverkauf startet eine Woche im Voraus und ein Ticket für die berühmtesten Orte kann schwierig zu bekommen sein, wenn Sie nicht schnell sind.

5. Gehen Sie zum Brunch

Während Geschäfte und Supermärkte sonntags geschlossen sind, bleiben Restaurants, Bars und Kneipen grundsätzlich geöffnet. Sonntags gehen viele Berliner deshalb am liebsten zu einem ausgedehnten, gemütlichen Brunch aus, oft begleitet von ein paar Cocktails oder deutschen Bieren. In den meisten Berliner Stadtteilen gibt es viele tolle Brunch-Lokale – wobei Friedrichshain, Prenzlauerberg und Kreuzberg zu den beliebtesten Reisezielen zählen.

Wenn Sie auf der Suche nach traditioneller deutscher Küche sind, probieren Sie doch eine der Spezialitäten aus Berlin, darunter Currywurst, Königsberger Klopse, Schweinshaxe oder Berliner Pfannkuchen?

6. Besuch eines Open-Air-Kinos

Das hier ist für Filmfans! Deutschland hatte mehr als 500 Freilichtkinos, bzw Freiluftkinos, viele davon befinden sich in Berlin. Sie können online eines der 30 Freilichtkinos der Hauptstadt erkunden und so ganz einfach herausfinden, welche Kinos und Filme englische Untertitel anbieten.

Das Beste an Open-Air-Kinos ist, dass der Besuch einiger davon sogar kostenlos ist. Überprüfen Sie unbedingt vorab Ihre Wetter-App, um sicherzustellen, dass es während der Show nicht regnet!

7. Besuchen Sie den Zoo

Bei schönem Wetter gibt es wirklich keinen schöneren Ort als den Zoo. Der Zoo in Berlin bietet mit mehr als 20.000 Tieren und einer Fläche von 35 Hektar jede Menge Spaß für Familien und Freunde.

Der Zoo ist der älteste Zoo Deutschlands und wurde 1844 eröffnet. Mehr als 100 Jahre später ist der Berliner Zoo mit mehr als 3,3 Millionen Besuchern pro Jahr der meistbesuchte Zoo Europas.

8. Machen Sie ein Picknick auf dem Tempelhofer Feld

Der alte Berliner Flughafen Tempelhof wurde 2008 geschlossen, doch das Gelände, auf dem er früher stand, wurde inzwischen als beliebter öffentlicher Park eröffnet. Die Tore des Parks öffnen und schließen sich bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, sodass Sie den ganzen Tag im Tempelhofer Feld bleiben können.

Der Ort verkörpert viele der Dinge, die die Berliner lieben: frische Luft, Natur, Freiheit und Raum zum Umherstreifen. Der Park heißt alle Arten von Menschen willkommen, von picknickenden Familien bis hin zu Rollschuhläufern und Windsurfern, die außerhalb der Saison trainieren, und ist eine großartige Möglichkeit, an einem sonnigen Sonntag ein paar entspannte Stunden zu verbringen.

9. Besuchen Sie den Reichstag oder das Berliner Schloss

Der Reichstag, Sitz des deutschen Parlaments, ist ein weiterer historischer Ort, den Sie sonntags noch genießen können. Der Reichstag bietet sonntags sogar spezielle Führungen für Familien (auf Deutsch) an, bei denen der Schwerpunkt darauf liegt, die Geschichte des Gebäudes und die deutsche Politik auf eine verständliche Weise zu erklären.

Wenn Sie etwas weiter weg reisen möchten, aber trotzdem Lust auf einen Hauch von Luxus haben, können Sie sich zum Schloss Charlottenburg begeben, einem wunderschönen Schloss aus dem 17. Jahrhundert in Berlin, das zufällig auch sonntags geöffnet bleibt. Sie können die wunderschönen Parks und Anlagen kostenlos besichtigen (und sogar ein Picknick mitbringen) oder gegen Bezahlung das beeindruckende Innere des Palastes besichtigen.

10. Besuchen Sie ein Spa

Eine sichere Sache an einem Sonntag oder an jedem anderen Tag der Woche ist ein Besuch in einem Spa in Berlin. Die Stadt hat eine boomende Wellnessbranche und es ist auf jeden Fall eine gute Sache, sich am Wochenende etwas Zeit zum Entspannen und Erholen zu nehmen, vor allem, wenn man die ganze Woche mit der Arbeit beschäftigt war.

Die meisten deutschen Kurorte bieten eine Reihe entspannender Aktivitäten an. Dazu gehören Massagen, ganzheitliche Behandlungen, Badeeinrichtungen, Saunen und Dampfbäder und die Preise sind viel günstiger, als Sie vielleicht erwarten.

Was man an einem Sonntag in Berlin unternehmen kann: Sortiert

Machen Sie sich Sorgen darüber, was Sie an einem Sonntag in Berlin unternehmen sollen? Hoffentlich hat Ihnen diese Liste einige tolle Ideen gegeben. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir ein Sonntagsjuwel verpasst haben, teilen Sie uns dies unten in den Kommentaren mit.

