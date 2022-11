Die besten Black Friday-Angebote für Amazon-Geräte

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie die satten Rabatte für Amazon-Geräte verpasst haben, die wir während des Amazon Prime Day im Juli und des Prime Early Access Sale im Oktober gesehen haben: Der Black Friday ist da und die Angebote sind in einigen Fällen sogar noch besser. Mit der Weihnachtszeit gleich um die Ecke ist auch das Timing perfekt, da sogar beliebte Geschenke wie der Kindle Paperwhite zu neuen Allzeit-Niedrigpreisen im Angebot sind. Noch besser, wir sehen einige der ersten bedeutenden Rabatte auf die kürzlich eingeführte Technologie von Amazon, wie den Echo Dot der fünften Generation, der erst letzten Monat herauskam und bereits die Hälfte kostet.

Für Ihre Bequemlichkeit haben wir in diesem Beitrag die besten Angebote kuratiert, die Sie derzeit für Amazon-Geräte erhalten können. Wenn Sie jedoch noch mehr sparen möchten, sehen Sie sich unbedingt unsere anderen Zusammenfassungen an, einschließlich unserer Leitfäden zu den besten frühen Black Friday-Angeboten und den besten Angeboten bei Amazon, Best Buy, Target und Walmart.