Offensichtlich bietet der Amazon Prime Day eine hervorragende Gelegenheit, bei Amazon-Geräten viel Geld zu sparen – das liegt schon im Namen. Glücklicherweise ist es auch ein guter Zeitpunkt, bei Gadgets anderer beliebter Marken zu sparen. Wir haben einige der besten Angebote für Verkäufe außerhalb des Amazon-Ökosystems in unsere Hauptübersicht zum Prime Day aufgenommen. Wenn Sie sich jedoch speziell für Apple-Produkte interessieren, finden Sie hier das Beste vom Besten.

Nachfolgend finden Sie Angebote für eine breite Palette von Apple-Produkten, von den neuesten und besten bis hin zu den Klassikern. Dazu gehört alles von der Apple Watch Series 8 und dem Einsteiger-iPad bis hin zu den neuen Apple-eigenen Beats Studio Buds Plus. Darüber hinaus bieten andere Einzelhändler – darunter Best Buy und B&H Photo – diese Preise an, sodass Sie nicht unbedingt Prime-Mitglied sein müssen, um von diesen Rabatten zu profitieren.