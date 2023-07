Der Einsatz qualitativ hochwertiger und aktueller Sicherheitssoftware ist für den Schutz vor Viren und Ransomware von entscheidender Bedeutung. Es ist auch wichtig, sich vor Phishing-Betrügereien und Identitätsdiebstahl zu schützen.

Wir alle neigen dazu, Virenschutz als etwas zu betrachten, das Sie nur für Windows-Laptops und -PCs benötigen, aber es ist wichtig, auch Ihr Telefon und Tablet zu schützen. Da die überwiegende Mehrheit der Hacks mit einer E-Mail beginnen, ist nicht unbedingt Ihr Computer das Ziel. Heutzutage erkennen Hacker, dass es viel einfacher ist, die Person dazu zu verleiten, auf einen Link zu klicken und ihre persönlichen Daten preiszugeben, als einen Virus zu erstellen.

Viele Sicherheitssuiten, wie die, die Sie unten finden, verfügen außerdem über ein VPN, einen Passwort-Manager, Kindersicherung und mehr: lohnende Add-ons, die für mehr Sicherheit, Privatsphäre und – wenn Sie Kinder haben – Kontrolle über die Bildschirmzeit und deren Dauer bieten auf ihren Geräten sehen.

Das beste Antiviren-Angebot für Sie hängt davon ab, wie viele Geräte Sie schützen müssen. Abonnements decken eine bestimmte Anzahl davon ab: Sie können die App nicht einfach auf so vielen installieren, wie Sie möchten.

Dabei geht es natürlich nicht nur um einen möglichst niedrigen Preis. Die Funktionen variieren je nach Paket, ebenso wie das Schutzniveau. Es lohnt sich daher, unsere Antiviren-Rezensionen zu lesen, um mehr darüber zu erfahren, wie gut sie Ihre Geräte – und Sie – vor den neuesten Bedrohungen schützen.

Denken Sie daran, dass es sich hierbei um Abonnements handelt: Sie können sie nach Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen, sie verlängern sich jedoch (häufig zu höheren Preisen), wenn Sie dies nicht tun.

Notiz: Behörden wie die FCC und das BSI raten derzeit von der Verwendung von Kaspersky-Produkten ab, und auch der Tech Advisor-Eigentümer Foundry hat seine Geschäftspartnerschaften mit russischen Unternehmen eingestellt. Obwohl wir den Inhalt über Kaspersky nicht von unseren Websites entfernt haben, finden Sie keine Kauflinks für diese Produkte.

Norton 360 Deluxe – 1 Jahr, 5 Geräte 1 Von: Norton War: 104,99 $ / 84,99 £ Jetzt:

49,99 $ / 29,99 £

(55 $ / 55 £ Rabatt) Norton ist eines unserer Top-Antivirenprogramme. Daher ist es eine gute Nachricht, dass Sie die ersten 12 Monate für nur 49,99 $ erhalten. Im Vereinigten Königreich beträgt der Preis bis zum 5. Januar nur 19,99 £. Danach erhöht sich der Preis für das erste Jahr um 10 £, aber das ist immer noch der Fall Sie sparen 55 £ vom üblichen Preis ab. Beachten Sie bitte, dass der Preis für die Verlängerung nach dem ersten Jahr 104,99 $/84,99 £ beträgt. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Zweijahresabonnement abzuschließen und zwei Jahre für 89,99 $/89,99 £ (44,99 $/44,99 £ pro Jahr) zu erhalten, was sich anhört Wie ein schlechteres Angebot, aber vergessen Sie nicht, dass Sie in beiden Jahren einen Rabatt erhalten, nicht nur im ersten Jahr Ist insgesamt günstiger. Lesen Sie unseren Testbericht: Norton 360 Deluxe-Testbericht Trend Micro Internet Security – 1 Jahr, 3 Geräte 2 Von: Trend Micro War: 79,95 $ / 49,95 £ Jetzt:

29,95 $ / 19,95 £

(62 % / 60 % Rabatt) Auf den Online-Schutz von Trend Micro für bis zu drei Geräte gibt es im ersten Jahr im Vereinigten Königreich 60 % Rabatt, in den USA gibt es einen etwas höheren Rabatt von 62 % (das Angebot erhalten Sie hier). Im neuesten Bericht von AV-Test erhält Trend Micro die Höchstpunktzahl für Schutz, Benutzerfreundlichkeit und Leistung, was es nicht nur zu einem erschwinglichen Angebot, sondern auch zu einem erstklassigen Schutz macht. McAfee Total Protection – 2 Jahre, 5 Geräte 3 Von: McAfee War: 159,99 $ / 159,99 £ Jetzt:

69,99 $ / 69,99 £

(90 $ / 90 £ Rabatt) Bei den aktuellen Angeboten von McAfee erhalten Sie einen Preisnachlass Abonnement für ein oder zwei Jahre und für fünf oder zehn Geräte. Sie können auf der Website auswählen, welches Angebot Sie wünschen, wir haben jedoch den Preis für das Zweijahresangebot für fünf Geräte aufgeführt. Sie können die Software auf Laptops, Telefonen, Macs und jedem anderen unterstützten Gerät verwenden. Wenn Sie sich für den 10-Geräte-Vertrag entscheiden und alle Lizenzen nutzen, zahlen Sie für jedes Jahr dieses Zweijahresvertrags nur 3,99 $ / 3,99 £ pro Gerät. Normalerweise wird nur das erste Jahr rabattiert, nicht jedoch Option, diesen Preis für zwei Jahre zu erhalten. Bitdefender Total Security – 1 Jahr, 5 Geräte 4 Von: Bitdefender War: 99,99 $ / 74,99 £ Jetzt:

39,98 $ / 29,99 £

(60 % Rabatt) Bitdefender wird durchweg als eine der besten Optionen zum Schutz Ihrer Windows-, macOS-, iOS- und Android-Geräte bewertet. Mit diesem Angebot können Sie Ihr Abonnement auf fünf Computern, Telefonen oder Tablets nutzen. Es wurde von AV-Comparatives mit „Advanced+“ (Bestnote) bewertet und bietet Ihnen hervorragenden Anti-Malware-Schutz vor den neuesten Bedrohungen. Bei diesem Angebot erhalten Sie im ersten Jahr einen Rabatt. Danach wird der oben angegebene Originalpreis berechnet. McAfee+ Premium 5 Von: McAfee War: 149,99 $/109,99 £ Jetzt:

44,99 $/49,99 £

(105 $ / 60 £ Rabatt) McAfee+ ist die neueste Sicherheitssuite des Unternehmens, die umfassenden ID-Schutz umfasst. Es gibt einige kräftige Rabatte für das erste Jahr, mit 105 $ Rabatt in den USA und 60 £ Rabatt in Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie in unserem McAfee+-Test. Avast One – 1 Jahr, 5 Geräte 6 Von: Avast War: 99,99 $ / 79,99 £ Jetzt:

50,28 $ / 39,99 £

(50 % / 60 % Rabatt) Die One-Sicherheitssuite von Avast ist fantastisch. Es bietet nicht nur hervorragenden Schutz, sondern verfügt auch über eine einladende, frische Benutzeroberfläche, die leicht zu verstehen und zu verwenden ist. Besser noch: Avast One Essential ist kostenlos, was den besten Preis von allen darstellt. Das Essential-Paket (im Gegensatz zum Avast One mit vollem Funktionsumfang) weist jedoch einige Einschränkungen auf, z. B. die Möglichkeit, bei der Nutzung des VPN-Dienstes kein Land auszuwählen, und keine E-Mail-Überwachung zum Schutz der Identität. Diese werden zusammen mit anderen erweiterten Funktionen freigeschaltet, wenn Sie für Avast One bezahlen, und dieses Angebot bedeutet, dass Sie im ersten Jahr deutlich weniger als den vollen Preis zahlen.

Wo Sie Antiviren-Angebote finden

Um die aktuell besten Angebote der führenden Sicherheitsunternehmen zu sehen, nutzen Sie einfach die untenstehenden Links.

Antiviren-Angebote: Worauf Sie achten sollten

Antivirensoftware erkennt und verhindert, entschärft oder entfernt schädliche Programme und Malware, die oft als „Viren“ bezeichnet werden. Aber wie gesagt, bei Sicherheitssoftware geht es nicht mehr nur um die Abwehr von Viren. Es geht auch um die Sicherheit personenbezogener Daten und den Schutz vor anderen Bedrohungen wie Ransomware.

Sie können eine einfache Antivirensoftware kaufen, die Malware abwehrt, aber möglicherweise nicht über ID-Schutz, Sicherheitsverletzungsüberwachung, Ransomware-Schutz und andere Extras wie ein VPN und einen Passwort-Manager verfügt.

Fast alle davon sind separat erhältlich und manchmal kostenlos, aber den besten Schutz und Support für den Fall, dass etwas schief geht, erhalten Sie nur, wenn Sie Sicherheitssoftware abonnieren.

Bedenken Sie auch, dass der direkte Kontakt zu den Antiviren-Anbietern nicht die einzige Möglichkeit ist, an deren Software zu gelangen. Möglicherweise finden Sie auch gute Angebote von Amazon und Best Buy in den USA sowie Amazon, Argos und Currys in Großbritannien.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie einen wettbewerbsfähigen Preis erhalten, wenn Sie die App aus einem App Store herunterladen und sich dort anmelden.

Denken Sie daran, dass Sie weniger bezahlen können, um weniger Geräte zu schützen: Es macht keinen Sinn, für ein Abonnement für 10 Geräte zu bezahlen, wenn Sie nur einen Laptop und ein Telefon haben.

Antivirus-Angebote für Studenten

Wenn Sie Student sind, schauen Sie sich unbedingt die Seite „Student Beans“ von Tech Advisor an. Dort können Sie von massiven Rabatten bei einigen unserer beliebtesten Antiviren-Marken für Schule, Hochschule oder Universität profitieren.

