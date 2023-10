Wenn Ihnen der Netgear Orbi aus dem vorherigen Eintrag gefallen hat, Sie aber eine Mesh-Lösung benötigen, dann ist dieses etwas minderwertigere Orbi AX3000-Dreierpack genau das Richtige für Sie. Es kann gewaltige 6.000 Fuß bewältigen, was großartig ist, wenn Sie sich in einer viel kleineren Umgebung befinden, da es bessere Geschwindigkeiten und Verbindungen gewährleistet, da leistungsstärkere Antennen in einem kleineren Bereich arbeiten. Natürlich kann es im Gegensatz zu den 6.000 Mbit/s des AX6000 nur maximal 3.000 Mbit/s erreichen, aber wenn Sie kein besseres Internet als Gigabit haben, werden Sie den Unterschied wahrscheinlich nicht bemerken.