Die besten Abonnements für Speisen und Getränke zum Valentinstag

Auch wenn das Leben wie eine Schachtel Pralinen sein mag, jemandem eine Schachtel Pralinen zum Valentinstag zu schenken, ist ein bisschen ein abgedroschenes Klischee. Hören Sie, an dem altehrwürdigen Grundnahrungsmittel ist nichts auszusetzen. Wenn Ihr Schatz auf das zuckerhaltige Zeug steht, müssen Sie nicht auf diese riesige herzförmige Schachtel mit verschiedenen Pralinen verzichten. Aber wenn Schokolade nicht wirklich ihre Liebessprache ist, verschwenden Sie kein Geld für eine Formalität, wenn es endlose Möglichkeiten gibt.

Für Menschen, die liebe es zu essen und zu kochen, ein essbares oder trinkbares Abonnement für den Valentinstag trifft genau die richtigen Noten, zumal viele der besten Food-of-the-Monats-Clubs Waren von kleinen und unabhängigen Produzenten beziehen, sodass die Speisen und Getränke nicht nur solche sind, die man finden kann überall. Außerdem rollt das gute Zeug Monat für Monat, damit sie nicht so schnell vergessen, wie sehr Sie sich interessieren.

Und machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie lebenslang stecken bleiben; Die meisten dieser Anbieter bieten einmalige Sendungen oder Pläne von nur drei Monaten an. Wir haben persönlich Dutzende von Abonnements getestet, um das Richtige für Ihre einzig wahre Liebe zu finden – oder für alle anderen, denen Sie diesen Valentinstag ein wenig Freude bereiten möchten – und dies sind die besten.

Die besten Essens- und Getränke-Abonnements für den Valentinstag

Gefährte Guter Kaffee ist eine Sprache der Liebe, weshalb die Mitgliedschaft im Fellow’s Coffee Club ein perfektes Geschenk zum Valentinstag ist. Während es Dutzende exzellenter Kaffeeclubs zur Auswahl gibt, mag ich Fellow wegen der hochwertigen Auswahl und der einfachen Ausführung. Ob für Sie selbst oder als Geschenk, Sie wählen zwischen heller oder dunkler Röstung und der Lieferhäufigkeit – alle zwei oder vier Wochen. Fellow kümmert sich um den Rest und sendet verschiedene kleine Mengen und auf Bestellung geröstete ganze Bohnen, um Ihren Liebsten ausreichend mit Koffein zu versorgen.

Sakuraco Es gibt eine Handvoll Abonnementdienste, die japanische Snacks versenden. Wenn Ihr Süßes Herzhaftes bevorzugt, ist Bokksu eine großartige Option. Aber für Kuchen, Süßigkeiten, Bonbons und andere zuckerhaltige Speisen ist Sakuraco die bessere Wahl. Während Sie immer noch salzige Snacks in der Mischung finden, lehnt sich dieses Abonnement stärker an Desserts und Tee-Snacks an, darunter feuchte japanische Kuchen, Pralinen, Wagashi-Konfekt, Bonbons und Gummis. Eine einmalige Sendung kostet etwa 37 $. Abonnieren Sie ein ganzes Jahr und der monatliche Preis sinkt auf 32 $.

QuarkBox Dies ist ein ausgezeichneter Käse-Abo-Service mit einem Namen, der wahrscheinlich etwas Workshop hätte gebrauchen können. Die Mitgliedschaft im Curdbox-Club bringt Ihnen ein monatliches Paket mit drei verschiedenen Käsesorten und drei speziell kuratierten Leckereien, die Sie dazu kombinieren können. Die Käse, die sie auswählen, sind in der Publikumszone und nicht übermäßig intensiv, so dass dies selbst für einen unerfahrenen Käseverkoster ein ausgezeichnetes Geschenk ist. Meine erste Curdbox-Lieferung umfasste jeweils 4 Unzen eines unglaublichen Paraire Breeze-Cheddarkäses, einen cremigen Toma aus Kuhmilch von Point Reyes und einen leicht zerbröckelten Kuh- und Ziegenmilchkäse von der Central Coast Creamery. Plus ein Glas Kirschaufstrich, süchtig machende Süßkartoffelchips und eine Tüte knuspriges Craft-Popcorn. All dies für 50 US-Dollar pro Lieferung (oder 48 US-Dollar bei Vorauszahlung für drei Monate) ist ein solider Preis, wenn man bedenkt, was man bekommt.

Riegel & Kakao Schokolade wird zu dieser Jahreszeit oft als Klischee bezeichnet. Wenn Sie auf die Kakaoroute gehen, sollten Sie es besser zu etwas Besonderem machen, und nur wenige Abonnements sind besser für einen Liebhaber dunkler Schokolade geeignet als der monatliche Club von Bar & Cocoa. Jede Lieferung enthält vier Tafeln einzigartiger handwerklicher Schokolade von einigen der besten Hersteller der Welt der Schokoladenherstellung (eine vollständige Liste der Hersteller finden Sie hier). Drei Monate Abonnementpakete mit feiner Schokolade kosten 135 US-Dollar und sechs Monate 259 US-Dollar. Beachten Sie, dass vier volle Riegel viel Schokolade sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Appetit auf so viel besteht, können Sie einmalige Geschenkboxen oder sogar einzelne Riegel bestellen.

RawSpiceBar Als jemand, der viel kocht, aber keinen Markt mit besonders guten Gewürzabteilungen in der Nähe hat, kann ich sagen, dass ich dieses Geschenk total lieben würde. Wenn Ihr Valentinsgruß eine Affinität zum Kochen mit kühnen und interessanten Gewürzen hat, ist dies ein Kinderspiel. Raw Spice Bar sendet 2 Unzen eines Gewürzs oder einer Gewürzmischung wie indisches Garam Masala oder japanisches Furikake. Außerdem erhält sie von Köchen getestete Rezepte, die sie mit jedem für 12 US-Dollar pro Monat zubereiten kann. Das Beste daran ist, dass Ihre Gewürze frisch gemahlen sind – im Gegensatz zu den meisten Dingen, die Sie im Supermarkt bekommen – und glauben Sie mir, sie werden den Unterschied erkennen können.

Bokksu Die Japaner haben Naschen zu einer Kunstform gemacht. Bokksu weiß das besser als jeder andere, weshalb es in einer Rangliste der besten Snackboxen, die ich Anfang des Jahres geschrieben habe, den ersten Platz belegte. Bokksu sammelt einige der besten Snacks aus Japan und stellt sie in einer einmaligen oder monatlich wiederkehrenden kuratierten Verkostungsbox zusammen. Ich habe ein Bokksu sowohl verschenkt als auch erhalten und es ist immer ein Hit. Das Beste an diesen High-End-Snackpackungen ist, dass Sie, wenn Sie mit ihnen nicht vertraut sind, fast keine der japanischen Leckereien stark an die in den USA verbreiteten Snacks erinnert. In den unverwechselbaren leuchtend orangefarbenen Schachteln finden Sie Speisen wie Algen-Tempura, grünen Tee und Zitronenkuchen sowie japanische Süßigkeiten wie Yuzu-Gummibonbons und Matcha-Erdbeer-Kit-Kats. Darüber hinaus enthält Bokksu einige raffinierte Literatur, die ein wenig über jede Leckerei erklärt, einschließlich der historischen und kulturellen Bedeutung, wo sie zutrifft. Bokksu-Boxen beginnen bei 40 $ pro Monat für Abonnements und 50 $ für den Versand einer einzelnen Box. Weiterlesen: Beste Snack-Abonnements 2022

Goldbauch Wenn es zu spät ist, einen Roadtrip quer durchs Land zu planen, um die besten Speisen des Landes zu probieren, hat Goldbelly einen Backup-Plan und Sie werden viel weniger für Benzin ausgeben. Das dreimonatige Best of Goldbelly-Abonnement umfasst kuratierte monatliche Boxen mit wirklich legendären Speisen wie Southern Barbecue, Pasteten und Backwaren von legendären Lieferanten aus dem ganzen Land, darunter Magnolia Bakery und Russ & Daughters. Jede Lieferung ist anders und kann nicht geändert werden, aber das macht wirklich Spaß und Goldbelly leistet großartige Arbeit, um sicherzustellen, dass alles sicher und sicher verpackt ist. Drei Monate des Best of Goldbelly kosten 249 US-Dollar.

MetzgerBox Wenn Ihr Valentinstag regelmäßig über den Grillrost oder die gusseiserne Pfanne geht, ist eine Schachtel mit hochwertigem Fleisch nie eine schlechte Wahl, und Ihre Geschenkoptionen sind im Jahr 2023 reichlich vorhanden. Wir haben ButcherBox bei mehreren Gelegenheiten ausprobiert und es sticht heraus Bester Service zum Verschenken einer Fleischbox oder eines Abonnements für das grillende Mädchen in Ihrem Leben. Andere Online-Metzger sind auf Nischenrindfleisch spezialisiert, wie zum Beispiel KC Cattle Cos Vorrat an 100 % amerikanischem Wagyu. Ein weiterer Newcomer, Porter Road, hat einige interessante Schnitte und Weihnachtspakete im Angebot, während Sie im alten Rastelli’s eine Kiste Fleisch kuratieren können und Meeresfrüchte zu versenden. Sehen Sie sich unsere Lieblings-Online-Metzger an, um etwas Fleischiges zu finden, das Sie Ihrem Lieblingsfleischfresser schenken können.

BloomsyBox Blumen sind per se auch keine Lebensmittel, aber sie sind so eng mit Geschenken zum Valentinstag verbunden, dass wir es für das Beste hielten, eine Option hinzuzufügen, die wir persönlich getestet haben. Blumenabonnementdienste werden immer beliebter und stellen Monat für Monat die Lieferung wunderschöner Blüten sicher, und genau darauf hat sich BloomsyBox spezialisiert. Wir haben BloomsyBox kürzlich ausprobiert und die hochwertigen Blumen geschätzt, die fast eine Woche lang frisch ankamen. BloomsyBox-Abonnements beginnen bei 55 US-Dollar pro Monat, aber Sie können sich auch für die Deluxe- und Premium-Blumensträuße entscheiden. Die teureren Pläne haben mehr Blumen pro Lieferung. Die ausgewählten Blumen variieren jeden Monat und beinhalten oft Favoriten wie Rosen, Orchideen und Sonnenblumen.

Joff Lee/Getty Images Alles, was ich jemals online bei Fulton Fish Market bestellt habe, war frisch, und wenn es um Meeresfrüchte geht, ist das so wichtig wie es nur geht. Für jemanden, der keinen guten Fischmarkt in seiner Nachbarschaft hat, ist etwas Qualitätsfisch per Post von diesem vertrauenswürdigen Fischhändler mit Sitz in New York City ein absoluter Genuss. Sie schenken Ihrer Person ein Meeresfrüchte-Abonnement, auch bekannt als „The Fish Drop“, und Fulton sendet monatlich, zweimonatlich oder wöchentlich eine kuratierte Kiste mit Fisch ab 93 US-Dollar pro Monat für vier frische 6-Unzen-Portionen.

Wein mag wie das Ersatzgeschenk erscheinen, mit einem vielleicht rechtmäßigen Ruf als unpersönlich. Winc hofft, wie einige der anderen auffälligen neuen Weinclubs, dies zu ändern, indem es tief in Ihren Gaumen eintaucht und die Bestellung von Wein per Post zu einem ansprechenden Erlebnis macht. Wenn es jemanden auf Ihrer Liste gibt, von dem Sie vermuten, dass er gerne mehr über Wein oder seine eigenen Vorlieben erfahren würde – so seltsam das auch klingen mag – ist ein Winc-Abonnement ein großartiger Ausgangspunkt. Das Unternehmen beginnt mit einer Profil- und Geschmacksanalyse und schickt Ihnen dann Weine zu, von denen es glaubt, dass sie Ihnen gefallen werden. Jedes Mal, wenn Sie sie bewerten, beginnen die Sendungen verschiedener Hersteller besser mit Ihrem Geschmack übereinzustimmen. Monatliche Winc-Mitgliedschaften beginnen bei erschwinglichen 39 $ (plus 9 $ Versand) für drei Flaschen pro Monat. Sie können eine Geschenkkarte für so wenige oder so viele Monate kaufen, wie Sie vererben möchten, oder einfach eine einmalige Weinlieferung versenden. Wer liebt das nicht? Besser noch, nutzen Sie die Neujahrsaktion von Winc und sichern Sie sich vier Flaschen für nur 29 US-Dollar. Weiterlesen: Beste Weinabonnements

Mouth.com Das Beste an Mouth sind die scheinbar endlosen Optionen für Geschenkboxen, Korbabonnements und mehr. Ich wage zu vermuten, dass Sie, selbst wenn Sie sich nicht sicher sind, nach welchem ​​Essensgeschenk Sie suchen, es auf dem weitläufigen Online-Marktplatz für Qualitätsessen finden werden. Mouth hat monatliche Abonnements für fast alles, einschließlich Gurken, Cocktails und allgemeine Snacks. Sie können auch die Geschenke durchsehen, wo es noch mehr Optionen wie ein Bloody Mary Cocktail Kit gibt. Abonnements beginnen bei etwa 50 US-Dollar pro Monat.

Für Fans von hochwertigem braunem Alkohol ist Flaviar der richtige Weg. Dieser Mitgliedschaftsclub für feine Spirituosen berechtigt Ihren Beschenkten jedes Quartal zu einer Premium-Flasche Whisky zusammen mit einer thematischen Verkostungsbox. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf seltene, exklusive Abfüllungen, maßgeschneiderte Empfehlungen und Einladungen zu einzigartigen Veranstaltungen nur für Mitglieder. Die All-Access-Mitgliedschaft von Flaviar kostet 349 US-Dollar pro Jahr. Diese oberste Stufe umfasst eine Verkostungsbox und eine voll Flasche viermal pro Jahr plus jede Menge Ressourcen, virtuelle Verkostungen und andere Vergünstigungen. Weitere Informationen zu Preisen und Mitgliedschaft finden Sie hier.

Tequila-Schnupperclub Für einen Tequila-Trinker könnten Sie den Tequila Taster’s Club besuchen. Für 55 US-Dollar pro Monat erhält der Beschenkte eine volle Flasche Craft-Tequila, die er nach Herzenslust schlürfen (oder schießen) kann.