Die Besitzer von Worcester Warriors und Wasps haben von der RFU eine „endgültige Frist“ für die Teilnahme an der Meisterschaft 2023/24 festgelegt | Rugby-Union-Nachrichten

Worcester Warriors wurde von dem Konsortium unter der Führung seines ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Jim O’Toole und James Sandford gekauft; RFU hat Worcester und Wasps bis zum 14. Februar gegeben, um die Eigentumsbedingungen zu erfüllen, damit sie in der Saison 2023/24 an der Meisterschaft teilnehmen dürfen





Worcester Warriors und Wasps haben bis zum 14. Februar Zeit, um ihre jeweiligen Übernahmen vollständig abzuschließen

Die RFU hat Wasps und Worcester Warriors eine „endgültige Frist“ gesetzt, um die Bedingungen zu erfüllen, die es ihnen ermöglichen würden, in der nächsten Saison an der Meisterschaft teilzunehmen.

Wasps und Worcester hatten ursprünglich den 12. Dezember als Datum für den Abschluss von Geschäften erhalten, obwohl die RFU diese Frist nun bis zum 14. Februar verlängert hat.

Die RFU muss das Atlas-Konsortium von Jim O’Toole und James Sandford noch genehmigen, die zu Worcesters neuen Eigentümern ernannt wurden, während sie bestätigten, dass die neuen Eigentümer von Wasps noch nicht alle festgelegten Bedingungen erfüllt haben.

In einer Erklärung sagte die RFU: „Die RFU hat die neuen Eigentümer von Wasps RFC und die Administratoren von WRFC Trading Limited (der Hauptbetriebseinheit von Worcester Warriors RFC) darüber informiert, dass sie bis zum 14. Februar Zeit haben, um ihre Verhandlungen abzuschließen und Beweise vorzulegen dass sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt haben.

„Dies ist eine erhebliche Verlängerung des ursprünglichen Zeitplans von Mitte Dezember, um den Vereinen die bestmögliche Chance zu geben, nächstes Jahr an der Meisterschaft teilzunehmen. Es muss jedoch eine endgültige Frist festgelegt werden, um den Vereinen und Spielern der Meisterschaft und der National League Gewissheit zu geben und andere Rugby-Stakeholder über das Format der nächsten Saison.

„Im Fall von Wasps hat der RFU-Vorstand die Übernahme unter Auflagen genehmigt, aber noch sind nicht alle festgelegten Bedingungen erfüllt, einschließlich der Hinterlegung einer Anleihe und der Unterzeichnung einer Vereinbarung, die den neuen Club an die entsprechenden Bedingungen bindet. Beides würde müssen bis zum Ablauf der Zulassungsfrist erfolgen.

„Die vorgeschlagenen Käufer der Worcester Warriors hatten die RFU darüber informiert, dass sie nicht bereit waren, die festgelegten Bedingungen zu erfüllen, zu denen die Verpflichtung gehörte, Land rund um das Sixways-Stadion nicht ohne Genehmigung zu veräußern, und konnten die RFU nicht über die Quellen und die ausreichende Finanzierung überzeugen.

Die Worcester Warriors hoffen, in der nächsten Saison Teil der Meisterschaft zu sein

„Die RFU konnte die Eignung der potenziellen Eigentümer nicht bestätigen. Daher konnte der RFU-Vorstand ihren Antrag nicht genehmigen. Wenn sich diese Position innerhalb der Frist ändert, kann die RFU erneut prüfen, ob der Antrag genehmigt werden kann, aber wenn nicht, dann bleibt die RFU-Entscheidung leider dieselbe.“

Was kommt als nächstes für Worcester?

Worcester und Wasps wurden zu Beginn der Saison 2022/23 von der Gallagher Premiership suspendiert, was dazu führte, dass die höchste Spielklasse von 13 auf 11 Vereine reduziert wurde, obwohl beide weiterhin hoffen, in der nächsten Saison in die zweite Liga zurückzukehren.

Die Administratoren Begbies Traynor sagen, dass sie nun den Verkauf von Worcester „nach einem komplexen Prozess“ vorantreiben können, wobei der ehemalige Geschäftsführer von Worcester, O’Toole, und der Geschäftspartner Sandford ihr Angebot von den Administratoren angenommen haben.

Julie Palmer, Partnerin bei Begbies Traynor, sagte: „Nach einem komplexen Prozess sind wir nun in der Lage, den Verkauf von Worcester Warriors und den damit verbundenen Vermögenswerten an Atlas Worcester Warriors Rugby Football Club Limited („Atlas“) voranzutreiben.

„Wir können bestätigen, dass Verträge mit Atlas ausgetauscht wurden. Dies ist eine exklusive Vertragsposition, und Atlas verpflichtet sich, diese Transaktion so früh wie möglich abzuschließen und wird sowohl der Rugby-Community als auch der lokalen Gemeinschaft ihre Pläne für die Zukunft des Clubs mitteilen.

„Aufgrund des vertraulichen Charakters dieser Transaktion konnten wir dieses Update nicht früher bereitstellen, haben uns aber über das anhaltende Interesse von Unterstützern, Mitarbeitern und verwandten Organisationen gefreut.

„Wir freuen uns zu sehen, dass es einen klaren Plan gibt, um sowohl Rugby als auch viele andere aufregende, auf die Gemeinschaft ausgerichtete Initiativen für Sixways bereitzustellen, die den fabelhaften Einrichtungen angemessen sind und die umfangreiche Unterstützungsbasis unterhalten werden.“

Was ist mit Worcester Warriors Frauen?

Sale Sharks Women und Worcester Warriors Women haben bedingte Angebote für den Beitritt zur Allianz Premier 15s League für die Saison 2023/24 erhalten, vorbehaltlich der Bereitstellung der von der RFU angeforderten erforderlichen Informationen.

Abhängig vom Verkauf des Clubs kann das Frauenteam der Worcester Warriors mit dem Männerclub operieren, obwohl das Frauenteam kürzlich die Finanzierung gesichert hat, damit es weiterhin unabhängig operieren kann.

Belinda Moore, CEO von Women’s Premier 15s LTD, sagte: „Es ist eine wirklich aufregende Zeit für das Frauen-Rugby auf allen Ebenen, und wir freuen uns sehr, dass jetzt 10 Klubs ihre Vorbereitungen für den Beitritt zu Allianz Premier 15s für die nächste Saison vorantreiben.“