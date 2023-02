Die beschämende Gegenreaktion auf den Kurs der Anwälte zur indigenen Kultur zeigt, warum wir sie brauchen

Diese Kolumne ist eine Stellungnahme des Verteidigers Daniel Song. Für weitere Informationen über Meinungsabteilung von CBC Bitte sehen Sie sich … an FAQ .

Mehrere Anwälte aus Alberta haben öffentlich die Existenz einer systematischen Diskriminierung von indigenen Völkern in Kanada in Frage gestellt. Als Angehöriger der Rechtsberufe schäme ich mich für ihre öffentlichen Äußerungen.

Die Petenten an die Law Society of Alberta charakterisieren ihre Forderung nach einem obligatorischen indigenen Kurs in weitgehend neutralen Begriffen; ihr Wunsch ist es, die Regel der Schulpflicht abzuschaffen. Das Herzstück des Antrags ist jedoch zweifellos ein direkter Angriff auf den Kurs für indigene Kulturkompetenz der Law Society namens „The Path“, wie aus den Kommentaren der Petenten in a hervorgeht CBC-Artikel .

Ich gebe keine Meinung zur Macht der Law Society ab, Aus- und Weiterbildung anzuordnen. Jede ehrliche Debatte über den Umfang der Befugnisse der Anwaltskammer sollte von einem Berufsstand begrüßt werden, der stolz darauf ist, Unabhängigkeit, Autonomie und demokratische Werte zu vertreten.

Was ist nicht Zur Debatte steht jedoch die Geschichte der Benachteiligung, die die Ureinwohner dieses Landes seit Jahrhunderten ertragen müssen.

Erwachen?

Einige Petenten erklären, dass sie nicht glauben, dass die kanadische Justiz eine Vorgeschichte systemischer Diskriminierung hat. Einer beschrieb den vorgeschriebenen Kurs der Law Society über indigene kulturelle Kompetenz als „politische Indoktrination“ in „eine Art Wachheit namens Dekolonisierung“.

Diese Anwälte hatten das Privileg, in Kanada eine postsekundäre juristische Ausbildung zu erhalten. Anwälte, die von der Hochschulbildung an akkreditierten juristischen Fakultäten profitiert haben, sollten die Öffentlichkeit über die Ungerechtigkeiten aufklären, die unsere Rechtsinstitutionen hervorrufen.

Die Behauptung, Kanada habe keine Geschichte systemischer Diskriminierung und „The Path“ sei ein fader Ableger von „Wachheit“, reiht sich ein in die Überzeugung, dass der Holocaust eingebildet war, dass Zigaretten keinen Krebs verursachen und dass niemand auf dem Mond gelandet ist .

Die öffentlichen Äußerungen dieser Petenten sind peinlich verantwortungslos und unentschuldbar ignorant.

Der Pfad ist ein Pflichtkurs für alle Anwälte in Alberta. Am Montag wird es eine Abstimmung geben, wenn eine Gruppe von 50 Anwälten aus Alberta versucht, die Regel der Law Society of Alberta aufzuheben, die es dem Leitungsgremium erlaubt, Bildungskurse anzuordnen. (lawsociety.ab.ca)

Systemische Diskriminierung von indigenen Völkern in Kanada ist ein Fakt. Indigene Völker machen weniger als fünf Prozent der kanadischen Bevölkerung aus; Dennoch machen sie mehr als 30 Prozent der Insassen in Bundesgefängnissen aus.

Wenn wir nicht den unhaltbaren Glauben hegen, dass indigene Völker mit einem Chromosom für Kriminalität geboren werden, müssen wir das akzeptieren übermäßige Inhaftierung von indigenen Völkern ist ein Produkt systemischer Voreingenommenheit.

In der Tat hat der Oberste Gerichtshof von Kanada untergeordnete Gerichte dazu gezwungen, eine „gerichtliche Benachrichtigung“ zu erhalten die Tatsache dass unsere Geschichte des Kolonialismus und der Vertreibung zu niedrigeren Bildungsabschlüssen, niedrigeren Einkommen und höheren Raten von Drogenmissbrauch und Gewalt für indigene Völker geführt hat.

Gerichte nehmen Tatsachen „gerichtlich zur Kenntnis“ (ohne dass weitere Beweise erforderlich sind), wenn diese Tatsachen „(1) so notorisch oder allgemein anerkannt sind, dass sie nicht Gegenstand einer Debatte unter vernünftigen Personen sind, oder (2) unmittelbar und genau erfasst werden können Demonstration durch Rückgriff auf leicht zugängliche Quellen von unbestreitbarer Genauigkeit.“

Sagen diese juristisch geschulten Personen ernsthaft, dass sie vor dem Obersten Gerichtshof und dem Rechtsstaat die Augen schließen und die Nase rümpfen werden?

Langsam, Veränderungen anzunehmen

Indigene Gemeinschaften verdienen diesen Angriff auf ihre Würde nicht. Als Anwälte haben wir die Verantwortung, für diejenigen einzutreten, die nicht immer für sich selbst sorgen können.

Indigene Völker sind oft die am stärksten gefährdeten Personen, die durch unsere Gerichte geführt werden. Wir können nicht zulassen, dass diese kurzsichtige Petition symbolisch für den Ruf der Anwaltschaft wird, Veränderungen nur langsam anzunehmen.

Aber ich bin zuversichtlich, dass eine große Mehrheit meiner Kollegen diese Petition entschieden ablehnen wird – wegen der öffentlichen Äußerungen der Petenten unterstreichen die Notwendigkeit für die Law Society of Alberta, eine kultursensible Ausbildung für genau diese Anwälte vorzuschreiben.

CBC Calgary begrüßt Ihre Ideen für kurze Meinungsartikel. Haben Sie eine starke Meinung, die Einsichten hinzufügen und ein Thema beleuchten könnte, das den Lesern von Calgary und Alberta Sorgen bereitet? Wir wollen von dir hören. Senden Sie uns Ihren Pitch an CalgaryOpinions@cbc.ca