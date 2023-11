Die Berliner Polizei erlässt einen breiten Anforderungskatalog – Hunderte Beamte im Einsatz

Samstag in Berlin

Die Polizei erlässt einen umfassenden Anforderungskatalog für pro-palästinensische Demonstrationen









Fr 03.11.23 | 17:00 Uhr | Aus Georg-Stefan Russev

Unter strengen Auflagen soll am Samstag in Berlin-Mitte eine pro-palästinensische Demonstration stattfinden. Es könnte die größte Versammlung dieser Art sein. Die Polizei hat Vorkehrungen getroffen. Von Georg-Stefan Russew

Mehrere pro-palästinensische Gruppen haben am Samstag zu der Demonstration in Berlin aufgerufen

Gewerkschaft der Polizei rechnet mit fünfstelliger Teilnehmerzahl

1.000 Polizisten im Einsatz

zahlreiche Auflagen der Polizei bezüglich Symbolik und Aufrufen im Verlauf der Demonstration

Der Antragsteller hat bisher 2.000 Teilnehmer für einen für Samstag geplanten Protestmarsch in Berlin-Mitte gegen Verbote pro-palästinensischer Demonstrationen benannt. Mehrere pro-palästinensische Gruppen haben zu der Demonstration unter dem Titel „Grundrechte der Demokratie verteidigen: Meinungsfreiheit auch für Palästinenser“ aufgerufen. Nach Angaben der Polizei wurde dies von einer Privatperson registriert. Es sei nicht auszuschließen, dass das Treffen mehr Zuspruch erhalte, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke dem rbb. „Auch darauf sind wir vorbereitet“, fügte sie hinzu.

Route der pro-palästinensischen Demonstration am Samstag in Berlin

Bild: rbb

Protest unter Auflagen

Dazu habe die Polizei einen breiten Anforderungskatalog für die Versammlung erlassen, sagte Dierschke. Unter anderem verbot die Polizei alles, was Gewalt verherrlichte, alles, was antisemitisch oder antiisraelisch war, aus dem Aufzug. Symbole, Flaggen und Ausrufe sowie Werbung für Hamas, PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas) und Samidoun sind verboten. Ebenso wie der „Vom Fluss zum Meer“-Ausruf und andere Parolen, die sich gegen das Existenzrecht Israels richten und als antisemitisch angesehen werden können. Sogenannte palästinensische Schals und Palästina-Flaggen sind erlaubt, könnten jedoch beschlagnahmt werden, wenn sie im oben genannten Zusammenhang „unterstützend“ verwendet werden. „Wir werden auch vor Beginn des Treffens prüfen, ob die Voraussetzungen ausreichen oder ob das Verbot der Aktivitäten von Hamas und Samidoun durch etwas ergänzt werden muss“, so Dierschke weiter. Die Polizeisprecherin betonte, dass die Voraussetzungen dem Antragsteller bereits bekannt gegeben worden seien.

GdP rechnet mit einer fünfstelligen Teilnehmerzahl

Insgesamt gehe auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einer „sehr dynamischen Lage“ aus, sagte ihr Sprecher Benjamin Jedro am Freitag dem rbb. Denn: „Wir haben jetzt ein Konglomerat. Das ist nicht nur eine Organisation, die zum Protest aufruft. Mittlerweile gibt es viele davon und die Mobilisierung findet landesweit statt“, so Jendro weiter. Für den Protest mobilisierten unter anderem über soziale Medien die Gruppen „Palestine Speaks“ und die sogenannte „Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten“. „Wir rechnen am Samstag mit einer fünfstelligen Teilnehmerzahl“, sagte Jendro. Die Demo soll um 14 Uhr am Alexanderplatz am Neptunbrunnen beginnen und über die Karl-Liebknecht-Straße, das Humboldt-Forum, Unter den Linden, die Friedrichstraße und die Leipziger Straße zum Potsdamer Platz führen. Nach Angaben der Polizei soll die Versammlung bis maximal 19 Uhr dauern

Anrufende Organisationen sind nicht unproblematisch

Nach Angaben des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, sind die Aufrufe nicht unproblematisch. „Auf den ersten Blick wirkt die ‚Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten‘ nicht aggressiv. Aber sie hegt Sympathien für die BDS-Bewegung“, sagt Klein. BDS steht für „Boykott, Desinvestition und Sanktionen“. Es handelt sich um eine transnationale politische Kampagne. Führende BDS-Vertreter leugnen offen das Existenzrecht Israels und wollen diesen Staat abschaffen. „Und die Gruppe ‚Palestine Speaks‘ hat zumindest direkte Kontakte zu Hamas-Sympathisanten“, sagte Klein.

Tätigkeitsverbot für Samidoun und Hamas erhöht Rechtssicherheit für die Polizei

Klein äußerte großes Vertrauen in die Arbeit der Berliner Polizei und Ordnungsbehörden. Gerade in den letzten Wochen nach dem Hamas-Terroranschlag in Israel am 7. Oktober hatten die Behörden die Lage mit vielen Demonstrationen in der Bundeshauptstadt sehr gut im Griff, insbesondere im Vergleich mit anderen Ländern. Das Tätigkeitsverbot für Samidoun und Hamas in Deutschland erhöhe auch die Rechtssicherheit, dass die Polizei die Demonstrationen unter Kontrolle halten könne, so Felix Klein weiter. Im Zweifelsfall kann das Verbot dazu genutzt werden, eine Versammlung schneller aufzulösen und aufzulösen. Doch wenn man die letzten zwei Wochen betrachtet, liegt laut Klein die Vermutung nahe, dass es zu einer Eskalation kommen könnte. Die genannten Vereine hätten Kontakte zu Milieus gehabt, die höchst aggressiv agierten und dies möglicherweise ausnutzten, um die Stimmung anzuheizen, sagte Klein.

Am vergangenen Samstag beteiligten sich Polizeiangaben zufolge fast 11.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin. Berlins Polizeichefin Barbara Slowik hatte zuvor mit Blick auf den Nahostkonflikt das Versammlungsrecht in der Stadt bekräftigt. Auch für pro-palästinensische Demonstrationen gelte die Versammlungsfreiheit, „solange keine Straftaten begangen werden“, sagte Slowik dem rbb. Von 35 pro-palästinensischen Versammlungen, die der Polizei zwischen dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober und dem 27. Oktober gemeldet wurden, seien 17 verboten worden, sagte Slowik.

1.000 Berliner Polizisten im Einsatz

Die Berliner Polizei will am Samstag mit rund 1.000 eigenen Polizeikräften in den Einsatz gehen. Hierzu zählen laut Dierschke auch Einsatzkräfte, die im gesamten Stadtgebiet unterwegs sind und entsprechende Einrichtungen schützen. Auch die Berliner GdP hätte sich gewünscht, wenn die Berliner Polizei personelle Unterstützung aus anderen Bundesländern erhalten hätte. „Wenn die pro-palästinensische Szene bundesweit mobilisiert, sollte dies auch für die Polizei gelten“, sagte Landeshauptmann Stephan Weh am Freitag.