Die Bergung auf der Strecke Hannover-Berlin wird voraussichtlich noch einige Tage dauern

tz Welt

Teilt

Mehrere Radachsen der in den Unfall verwickelten Güterzüge sind auf und von den Gleisen verstreut. © Michael Matthey/dpa

Nachdem zwei Güterzüge kollidierten, begannen die Aufräumarbeiten. Es wird noch eine Weile dauern, bis die Züge wieder normal verkehren können.

Leiferde – Die Bergung der verunglückten Gasgüterwagen und die Instandsetzung des zerstörten Streckenabschnitts zwischen Hannover und Berlin dürften noch viele Tage dauern. Das ist die Einschätzung der zuständigen Feuerwehr in Meinersen (Kreis Gifhorn).

Auch die Deutsche Bahn rechnet nicht mit einer schnellen Behebung des Schadens. Die Strecke bleibe bis mindestens zum 27. November gesperrt, sagte eine Bahnsprecherin am Samstagabend. Eine genaue Prognose ist schwierig.

Am frühen Donnerstagmorgen hielt ein Güterzug an einem Signal auf der wichtigen West-Ost-Verbindung bei Leiferde. Ein nachfolgender Güterzug war aus zunächst unklaren Gründen vorgefahren. Vier Waggons kippten um und auch die Oberleitung wurde beschädigt. Der herannahende Zug bestand aus 25 mit Propangas gefüllten Kesselwagen. Der Kohlenwasserstoff ist hochentzündlich – bei der Rückgewinnung muss die Explosionsgefahr berücksichtigt werden.

Aufräumarbeiten sind kompliziert

Nach Angaben der Feuerwehr wurden am Samstagnachmittag Pumpen zum Absaugen des Propangases aufgestellt, die Arbeiten sollen am späten Abend beginnen. An der Unfallstelle befinden sich derzeit sechs Wracks, darunter vier ursprünglich mit 200 Tonnen Gas beladene Kesselwagen. „Aus den umgestürzten Waggons kann man wahrscheinlich etwa die Hälfte herausholen“, hieß es. „Der Rest muss dann sorgfältig und kontrolliert abgebrannt werden.“ Dies kann einige Tage dauern.

Inzwischen sind zwei Werkfeuerwehren mit Spezialausrüstung eingetroffen, eine dritte wird am Sonntag erwartet. Die Bahn hat mehrere Feldwege im Waldgebiet mit Schotter befestigt, damit die Fahrzeuge zur schwer zugänglichen Unfallstelle fahren können. Materialprüfer prüften auch den Zustand der Waggons. Auch das Technische Hilfswerk (THW) ist im Einsatz.

„Erst wenn die Unfallstelle geräumt ist, können wir dort mit den Reparaturarbeiten beginnen“, sagte die Sprecherin der Bahngesellschaft. Erhebliche Schäden waren bereits erkennbar, beispielsweise an den Oberleitungen und dem Gleisbett.

Wegen der aufwendigen Aufräumarbeiten müssen sich Bahnreisende mindestens bis Ende des Monats mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Züge werden weiträumig umgeleitet. Zunächst ging die Bahn davon aus, dass die Strecke nur bis Sonntagabend gesperrt sein würde.

Eine besondere Kulanz gilt für Fahrgäste, die eine geplante Reise verschieben möchten: Bereits gebuchte Fernverkehrstickets können bis einschließlich 4. Dezember flexibel genutzt und Sitzplatzreservierungen kostenlos storniert werden. dpa