Die Beratungen der Jury in Harvey Weinsteins zweitem Prozess wegen sexueller Übergriffe werden am Montag in Los Angeles fortgesetzt

CNN

—



Der zweite Prozess wegen sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein, den ehemaligen Filmproduzenten, der beschuldigt wird, seinen Hollywood-Einfluss genutzt zu haben, um Frauen in private Treffen zu locken und sie anzugreifen, wird am Montag fortgesetzt, nachdem eine Jury in Los Angeles am Freitag einen weiteren Tag beraten hat.

Weinstein wartet hinter Gittern in einer medizinischen Abteilung auf ein Urteil in zwei Fällen von gewaltsamer Vergewaltigung und fünf Fällen von sexuellen Übergriffen, an denen vier Frauen beteiligt waren – ein Model, eine Tänzerin, eine Massagetherapeutin und eine Produzentin. Er hat sich in allen Anklagen gegen ihn auf nicht schuldig bekannt.

Die Geschworenen berieten am Freitag weiter, nachdem sie wochenlang Aussagen von Dutzenden von Zeugen gehört hatten. Seit Freitagabend beraten die Geschworenen insgesamt rund 24 Stunden. Sie sind übers Wochenende nach Hause gefahren und werden am Montag für einen siebten Tag zurückkehren.

Im Prozess wurden vier der ursprünglich elf Anklagen gegen Weinstein, die mit einer der Jane Does in Verbindung standen, ohne Erklärung fallen gelassen.

Weinstein droht eine lebenslange Haftstrafe von 60 Jahren plus weitere fünf Jahre, wenn die Geschworenen ihn für schuldig befinden.

Weinstein verbüßt ​​bereits eine 23-jährige Haftstrafe, nachdem er während eines Prozesses im Jahr 2020 in New York wegen einer kriminellen Sexualhandlung und einer Vergewaltigung dritten Grades verurteilt worden war. Seine Anwälte haben gegen die Verurteilung Berufung eingelegt.

Weinsteins Publizist Juda Engelmayer sagte gegenüber CNN, der ehemalige Produzent befinde sich in der medizinischen Abteilung einer Haftanstalt und sei besorgt, „hoffe aber das Beste“.

Der Prozess in Los Angeles umfasste Aussagen der vier Ankläger, die vor Gericht als Jane Does identifiziert wurden, und anderer Zeugen, darunter Experten, Strafverfolgungsbehörden, Freunde von Anklägern und ehemalige Helfer von Weinstein.

Darüber hinaus sagten vier Frauen aus, dass sie ähnlichen Vorfällen von Weinstein in anderen Gerichtsbarkeiten ausgesetzt waren.

Alle Ankläger wurden vor Gericht gebeten, die Einzelheiten ihrer Vorwürfe gegen Weinstein zu schildern, Einzelheiten zu Treffen mit dem Produzenten vor Jahren anzugeben und ihre Reaktionen auf die mutmaßlichen Übergriffe zu erläutern.

Jennifer Siebel Newsom, eine Filmemacherin und Ehefrau des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom – von ihren Anwälten als Jane Doe 4 identifiziert – behauptete, Weinstein habe sie 2005 in einem Hotelzimmer vergewaltigt.

Am Mittwoch nannte die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von Los Angeles County, Marlene Martinez, Weinstein einen „Titanen“, der seine Macht in Hollywood nutzte, um Frauen auszuplündern und zum Schweigen zu bringen.

„Vergewaltiger vergewaltigen. Sie können sich das Muster ansehen“, sagte Staatsanwaltskollege Paul Thompson den Geschworenen.

„Sie haben unwiderlegbare, überwältigende Beweise für die Natur dieses Mannes und was er diesen Frauen angetan hat“, sagte Thompson.

In der Zwischenzeit haben Weinsteins Anwälte behauptet, die Anschuldigungen seien entweder erfunden oder einvernehmlich im Rahmen einer „Transaktionsbeziehung“ mit dem Filmproduzenten aufgetreten, und sagten wiederholt, es gebe keine Beweise für einen Angriff.

Verteidiger Alan Jackson nannte die Ankläger „Ruhm- und Glückssucher“.

Jeden Morgen vor Gericht wurde Weinstein aus einer Justizvollzugsanstalt gebracht und in Anzug und Krawatte und mit einem Notizbuch in der Hand in den Gerichtssaal von Los Angeles gerollt.

Seine Ankläger begannen ihre oft emotionalen Aussagen damit, dass sie ihn im Gerichtssaal identifizierten, während er zusah.

„Er trägt einen Anzug und eine blaue Krawatte und starrt mich an“, sagte Siebel Newsom letzten Monat vor einem der emotionalsten Momente des Prozesses.

Am Donnerstag letzter Woche fragte Verteidiger Jackson die Geschworenen, ob sie „das akzeptieren könnten, was (die Jane Does) als Evangelium sagt“, und argumentierte, was sie sagten, sei ein Mangel an forensischen Beweisen, die ihre Behauptung stützen.

„Fünf Worte, die den gesamten Fall der Staatsanwaltschaft zusammenfassen: ‚Glauben Sie mir’“, sagte Jackson. „‚Glauben Sie mir, dass er unangemeldet in meinem Hotelzimmer aufgetaucht ist. Glauben Sie mir, dass ich in seinem Hotelzimmer aufgetaucht bin. Nehmen Sie mich beim Wort, dass ich nicht zugestimmt habe. Glaub mir beim Wort, dass ich nein gesagt habe.’“

Siebel Newsom beschrieb eine stundenlange „Katz-und-Maus-Periode“, die ihrem mutmaßlichen Angriff vorausging. Sie beschrieb, wie andere Ankläger, dass sie sich an diesem Tag „eingefroren“ fühlte.

Die Anwälte von Weinstein leugnen den Vorfall nicht, sagten aber, er glaube, es sei einvernehmlich gewesen.

Jackson nannte den Vorfall „einvernehmlichen, transaktionalen Sex“ und fügte hinzu: „Bedauern ist nicht dasselbe wie Vergewaltigung. Und es ist wichtig, dass wir diese Unterscheidung in diesem Gerichtssaal treffen.“

Die Frauenrechtsanwältin Gloria Allred, die Jane Doe 2 in dem Fall vertritt, sagte gegenüber CNN, sie hoffe, dass die Geschworenen sehen, dass ihre Mandantin „überhaupt kein Motiv hat, etwas anderes zu tun, als die Wahrheit zu sagen“.

„Sie hat nie eine Entschädigung beantragt oder erhalten … Sie lebt nicht mehr in Kalifornien. Aber sie sagt aus, weil sie gebeten wurde, auszusagen, und ich hoffe, dass sie sie als die junge Frau sehen, die sie war, als sie Harvey Weinstein traf, und die Frau, die sie heute etwa neun bis zehn Jahre später ist. Ihr Leben hat sich verändert“, sagte Allred.

„Die Bereitschaft, sich einem möglicherweise sehr brutalen Kreuzverhör zu unterziehen. Dafür braucht es eine ganz besondere Person. Und sie ist ein besonderer Mensch. Ich bin sehr stolz“, sagte Allred.

In ihren abschließenden Argumenten betonte Martinez auch, dass die Frauen, die aussagten, sich dafür entschieden hatten, obwohl sie wussten, dass sie vor Gericht harten Bedingungen ausgesetzt sein würden.

„Die Wahrheit ist, dass wir, während Sie hier sitzen, das verabscheuungswürdige Verhalten des Angeklagten kennen. Er dachte, er sei so mächtig, dass die Leute … sein Verhalten entschuldigen würden“, sagte Martinez. „Das ist nur Harvey, der Harvey ist. Das ist einfach Hollywood. Und so lange taten das alle. Alle drehten nur den Kopf.“