Wenn Sie kürzlich Probleme mit der Akkulaufzeit Ihrer Apple Watch hatten, könnte bald Abhilfe geschaffen werden. Irgendwie. Apple hat kürzlich ein internes Memo an einige autorisierte Apple-Dienstanbieter gesendet, in dem es heißt, dass es für einige eine Lösung gebe Apple-Uhren leidet unter übermäßigem Batterieverbrauch nach dem Update auf WatchOS 10.1. war „bald verfügbar“.

MacRumors haben das Memo in die Hände bekommen, und ihnen zufolge stand darin, dass die Lösung auf dem Weg sei. Das ist jedoch alles, was wir im Moment wissen, da das Memo keine weiteren Details enthielt. Wir wissen immer noch nicht, was die Ursache ist, wie viele Verbraucher davon betroffen sind oder welche Apple Watch-Modelle betroffen sind.

Das Wenige, was wir über das Problem wissen, stammt aus den Beschwerden von Kunden auf verschiedenen Online-Plattformen wie z MacRumors-Foren, Apple-Support-Community, RedditUnd X. Einige Benutzer haben angegeben, dass sie in weniger als einer Stunde 50 % der Akkulaufzeit ihrer Uhr verloren haben.

Den Beschwerden zufolge scheint das Problem eine Reihe von Apple Watch-Modellen betroffen zu haben, darunter auch ältere Modelle wie die Apple Watch Serie 5zu den neuen, wie dem Apple Watch Ultra 2.

Es gab auch ein Problem mit der Batterieentladung, als eine Apple Watch mit WathOS 10.1 mit einem iPhone mit iOS 17 gekoppelt wurde. Laut Apples Entwickler-Versionshinweisen für iOS 17.1 wurde dieses Problem jedoch behoben. Dieses macht jedoch immer noch Probleme, so dass wir möglicherweise ein weiteres Update benötigen.

Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Problem in einem watchOS 10.1.1-Update behoben wird. Das sind alles Spekulationen, aber wir müssen möglicherweise warten, bis watchOS 10.2 dieses Problem behebt, das sich derzeit im Betatest befindet und voraussichtlich im Dezember erscheinen wird.