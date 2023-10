Als das, was man damals „Beatmusik“ nannte, die DDR erreichte, war Wolfgang Martin, Jahrgang 1952, ein junger Teenager. Er war fasziniert von diesem neuen Klang, den insbesondere vier junge Männer in die Welt – und nicht nur in die westliche Welt – hinaustrugen.

Anfang der 1960er Jahre teilte der Eiserne Vorhang Europa noch in Ost und West. Es gab zwei deutsche Staaten: die westlich ausgerichtete Bundesrepublik Deutschland und die sowjetisch ausgerichtete Deutsche Demokratische Republik (DDR). 1961 errichtete die DDR eine Mauer, die die beiden deutschen Staaten nicht nur politisch, sondern auch physisch trennte.

Diese Spaltungen führten unweigerlich zu wachsenden kulturellen Unterschieden, insbesondere in Bezug auf die Jugendkultur. Im Westen läutete Rock ’n‘ Roll einen Wandel ein, den die ältere Generation als unheimlich und schockierend empfand, der aber nicht mehr aufzuhalten war. Dann kam eine immer „härtere“ Form der Musik – die Beatmusik. Und der Eiserne Vorhang konnte diesen Moloch nicht aufhalten.

„Volkssänger“

Die Beatles, die bereits die gesamte westliche Welt verzaubert hatten, elektrisierten nicht nur die Teenager in Ostdeutschland, sondern auch viele Musiker dort, die sich zur Nachahmung ihrer Musik inspirieren ließen. Wolfgang Martin hat alles miterlebt: Den Beginn der Beatles-Karriere sowie die vielen Beatmusik-Bands, die in der DDR gegründet wurden. Martin war verrückt nach Musik. Er hörte westliche Radiosender und sammelte Platten von Beat- und Gitarrenbands im Osten und Westen.

Das ostdeutsche Regime duldete diese Banden zunächst und kam damit der jungen Generation entgegen, die buchstäblich eingemauert wurde. So sorgten sie dafür, dass die Kinder die Musik bekamen, die sie wollten.

Das staatliche ostdeutsche Plattenlabel Amiga veröffentlichte drei Beatles-Singles mit eher eigenwilligen Covern Bild: Hendrik Schmidt/dpa/picture Alliance

1964 ein positiver Artikel in der DDR-Zeitschrift Das Magazin erklärte: „Die Beatles sind eine Gruppe volkstümlicher Sänger im Alter zwischen 20 und 24 Jahren, die elektrische Gitarren und Schlagzeug spielen und ihre ‚Beat‘-Musik rhythmisch auf und ab drehen und mit fröhlicher Beharrlichkeit in einen mechanischen Verstärker schleudern“, schrieb ein Londoner Korrespondent in der populären Kulturzeitschrift.

„Die überschäumende, unbändige, jugendliche Freude an dem, was sie tun, dringt ins Publikum ein, packt und steckt Jung und Alt an“, hieß es weiter. Und so liefen tatsächlich Beatles-Platten auf den Plattentellern – die DDR-Plattenfirma Amiga veröffentlichte tatsächlich einige ihrer Platten.

Eine soziale Bedrohung

Aber diese freundliche Haltung hielt nicht lange an. Die Musik, die Bands, die Fans und ihre Frisuren gerieten aus Sicht der DDR-Führung außer Kontrolle. Sie nutzte die Unruhen bei einem Rolling-Stones-Konzert in Berlin im September 1965 zum Anlass, Beatmusik zur gesellschaftlichen Bedrohung zu erklären. Die Behörden wurden angewiesen, „gegen solche Auswüchse bei und nach Tanzveranstaltungen (…) sowie gegen diese ‚Hottentottenmusik‘ im Allgemeinen energisch vorzugehen.“

Schreiende Mädchen, widerspenstige Menschenmengen: Das Verhalten von Beatmusik-Fans verärgerte die Behörden Bild: Glasshouse Images/Picture Alliance

Der DDR-Staatschef Walter Ulbricht formulierte seine Abneigung so: „Ist es wirklich so, dass wir jeden Dreck, der aus dem Westen kommt, kopieren müssen? Wir sollten doch endlich Schluss mit der Monotonie von ‚Ye, Ye‘ machen.“ , ye‘ oder wie auch immer das alles heißt.“

Eine Leidenschaft für Musik

Dieses mittlerweile klassische Zitat inspirierte den Titel von Wolfgang Martins Buch. Darin beschreibt er nicht nur seinen eigenen Weg zur Musikentdeckung, sondern auch, wie Ostdeutschland von der Beatlemania erfasst wurde und wie stark der Einfluss der Beatles auf ostdeutsche Musiker war. Und er erzählt, wie heftig der Schlag für Bands und Fans war, als die DDR-Führung im Herbst 1965 beschloss, Beatmusik zu verbieten.

Walter Ulbricht, Staats- und Parteichef der DDR von 1950-1971 Bild: Leon Schmidtke/ddrbildarchiv.de

Allein in Leipzig waren 44 Beat- und Gitarrenbands von dem Verbot betroffen. Martin erzählt in seinem Buch auch die Geschichten dieser Musiker. Er sprach mit zahlreichen ostdeutschen Musikstars, darunter Veronika Fischer, Frank Schöbel und Dieter Birr von der Band The Puhdys.

Sie erzählen von ihrer Leidenschaft für Musik und auch von ihrem Durchhaltevermögen in den Jahren, in denen ihre geliebte Musik nicht gespielt werden durfte – bis die DDR-Führung Anfang der 1970er Jahre, damals unter Erich Honecker, das Verbot wieder lockerte und Jahre später sogar erlaubte Es treten westliche Künstler wie Bruce Springsteen oder Udo Lindenberg auf. Die danach entstandenen Bands – darunter auch solche, die auch im Westen Berühmtheit erlangten, wie Silly, Karat und die Puhdys – sehen ihre musikalischen Wurzeln bei den Beatles, auch wenn sie sich erst lange nach der Trennung der Beatles gründeten hoch.

Die Puhdys waren die erste ostdeutsche Rockband, die in Westdeutschland auftreten durfte Bild: Heidtmann/dpa/picture-alliance

Wolfgang Martin taucht tief in die ostdeutsche Musikszene sowie in den dortigen Alltag ein und illustriert dies mit wunderschönen Bildern von Plattencovern, Bandfotos und Zeitungsausschnitten aus diesen Jahren. Manches davon mag für moderne Augen seltsam amüsant erscheinen, für die damaligen Menschen war es jedoch todernst.

Schluss mit all dem Yeah Yeah Yeah? („Genug mit all dem Ja, ja, ja?“) ist ein Stück Zeitgeschichte – deutsche Geschichte und natürlich Popmusikgeschichte – geschrieben von einem Musikfan, der alle Fotos und Interviews liebevoll und sorgfältig gesammelt hat. Wolfgang Martin machte seine Leidenschaft zum Beruf: Er war Radiomoderator (u. a. beim legendären DDR-Jugendradiosender DT64) und Musikdirektor bei verschiedenen Radiosendern.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.