Die BBC, eine der vertrauenswürdigsten Nachrichtenmarken der Welt, hat diese Woche einen Großteil ihrer Ressourcen darauf verwendet, über die Frage zu berichten, ob einer ihrer Top-Moderatoren in die sexuelle Ausbeutung eines Kindes verwickelt war.

Die Aussagen sind widersprüchlich. Die Vorwürfe sind unbestätigt. Und der Ruf steht auf dem Spiel.

Aber die BBC hat die Frage, die vielen Menschen aufgrund der ausführlichen Berichterstattung am Herzen liegt, nicht beantwortet: Wer ist genau die herausragende Persönlichkeit, die jetzt angeklagt wird?

„Jeder in diesem Gebäude weiß, wer es ist“, sagte BBC-Radiomoderatorin Sarah Montague, als sie BBC-Generaldirektor Tim Davie am Dienstag drängte, den Namen öffentlich preiszugeben.

Davie, der wegen der ersten Reaktion des Senders auf eine Beschwerde der Familie des damals Teenagers einer intensiven Prüfung ausgesetzt ist, lehnte dies mit der Begründung ab, es gebe eine schwierige Balance zwischen „Fürsorgepflicht, Privatsphäre und öffentlichem Interesse“.

Der im November 2019 gesehene BBC-Generaldirektor Tim Davie wird unter Druck gesetzt, den Namen des Angeklagten öffentlich preiszugeben. (Leon Neal/Getty Images)

Top-Moderatoren der BBC beteuern online ihre Unschuld

Das hat die grassierenden Spekulationen in den sozialen Medien nicht gestoppt – und sogar mehrere der besten Moderatoren der BBC dazu veranlasst, ihre Social-Media-Konten zu nutzen, um ihre Unschuld zu beteuern.

Der Moderator von Radio 5, Nicky Campbell, erzählte seinen Zuhörern, er habe sich an die Polizei gewandt, nachdem er in den sozialen Medien fälschlicherweise beschuldigt worden sei, der Täter zu sein.

Es besteht nur sehr wenige Einigkeit über den komplizierten Fall.

Am 7. Juli veröffentlichte die Sun Newspaper Vorwürfe, dass der namentlich nicht genannte BBC-Moderator einem damals 17-Jährigen ab 2020 bis zu 35.000 Pfund für Sexbilder gezahlt habe.

Aufgrund der begrenzten verfügbaren Informationen ist unklar, ob die junge Person zum Zeitpunkt der Aufnahme der Bilder 18 Jahre alt war.

Die Eltern des Teenagers sagten der Zeitung, dass ihr Kind das Geld anschließend für den Kauf harter Drogen verwendet habe. The Sun behauptete außerdem, die Eltern hätten sich im Mai dieses Jahres bei der BBC beschwert, der Sender habe jedoch keine Maßnahmen ergriffen.

Am 7. Juli veröffentlichte die Sun Newspaper Vorwürfe, dass ein namentlich nicht genannter BBC-Moderator einem damals 17-Jährigen ab 2020 bis zu 35.000 Pfund für Sexbilder gezahlt habe. (Hollie Adams/Reuters)

Zweifel an den Vorwürfen, zweite Behauptung erhoben

Spätere Enthüllungen ließen jedoch Zweifel an einigen der in The Sun erhobenen Behauptungen aufkommen.

Am Montag zitierte die BBC aus einem Brief, den sie angeblich vom Anwalt des mutmaßlichen Opfers erhalten hatte, und behauptete, die Anschuldigungen wegen sexueller Ausbeutung seien „Unsinn“ und es sei nichts Unangemessenes oder Rechtswidriges passiert.

Auch The Sun geriet in die Kritik, weil sie bei der Veröffentlichung ihrer ursprünglichen Anschuldigungen am Wochenende die Seite des mutmaßlichen Opfers nicht berücksichtigte. Die Zeitung erklärte daraufhin, dass sie zu ihrer Geschichte stehe.

Am Dienstag setzte sich die Flut neuer Anschuldigungen und Entwicklungen fort, mit der Behauptung einer zweiten Person – die nicht mit dem ersten mutmaßlichen Opfer in Verbindung steht –, die sagte, derselbe BBC-Moderator habe sie online getroffen.

Ein Bericht auf der Website der BBC beschreibt diese zweite Person als „Anfang 20“ und sagte, sie habe ihre Interaktion mit dem Moderator in einem Online-Beitrag beschrieben und später mit BBC-Journalisten über den Vorfall gesprochen. Dem Bericht zufolge wurde der Kontakt vom Gastgeber über eine Dating-App initiiert.

Die BBC berichtete, dass der Moderator angeblich beleidigende Nachrichten geschickt habe, als die zweite Person vorschlug, den Namen des Moderators öffentlich zu nennen.

Ebenfalls am Dienstag bestätigte die britische Polizei, dass sie im April von der Familie des mutmaßlichen Opfers kontaktiert worden sei. Nach Prüfung der Beschwerde sagte die Polizei jedoch, dass „keine Straftat festgestellt wurde“.

„So viel Spekulation“

„Es ist sehr schwierig und sehr kompliziert“, sagte Lis Howell, eine langjährige Rundfunkmanagerin und ehemalige Journalismusprofessorin an der City University of London.

„Offensichtlich wird der Moderator nicht von der BBC geoutet, denn das wäre ein Problem mit den Datenschutz- und Verleumdungsgesetzen“, sagte Howell in einem Interview mit CBC News.

„Aber im Moment passiert, dass andere Moderatoren von den sozialen Medien gefoltert werden und eine schlechte Zeit haben – es gibt einfach so viele Spekulationen.“

„Vielleicht ist es besser, einfach in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen: ‚Ich habe es geschafft.‘ Ich habe das Gefühl, dass das nicht passieren wird, da es sehr, sehr schwer wäre, aber es wäre möglicherweise das Beste.“

Matthew Gill, ein britischer Medienanwalt, der den Fall verfolgt hat, sagt, das Management der BBC versuche zu zeigen, dass es Vorwürfe über unangemessenes Verhalten von Mitarbeitern ernst nehme, und versuche sich gleichzeitig vor Diffamierung zu schützen.

„Die BBC hat die Pflicht, ihre Mitarbeiter zu schützen. Und es ist eine Herausforderung, wenn diese Geschichte für so viele verschiedene Menschen bei der BBC so schädlich ist“, sagte Gill.

Der britische Medienanwalt Matthew Gill sagte in einem Interview außerhalb der BBC, dass der Konzern versuche zu zeigen, dass er Vorwürfe unangemessenen Verhaltens ernst nehme, und gleichzeitig versuche, sich vor Diffamierung zu schützen. (Jean Francois Bission/CBC News)

BBC wird wegen Verzögerung kritisiert

In einer von der BBC veröffentlichten Zeitleiste heißt es, die Beschwerde sei erstmals am 19. Mai an ihr „Corporate Investigations Team“ weitergeleitet worden. Zwischen diesem Zeitpunkt und dem 6. Juni habe die BBC nach eigenen Angaben erfolglos versucht, Kontakt mit dem Beschwerdeführer aufzunehmen.

Danach deutet die Zeitleiste darauf hin, dass es bis zum 6. Juli, einen Tag bevor The Sun ihre Geschichte veröffentlichte, keine Bewegung in der Akte gab.

Zu diesem Zeitpunkt wurde laut Chronik das leitende BBC-Management zum ersten Mal auf die Vorwürfe aufmerksam.

An diesem Tag besprach das Management die Angelegenheit auch mit dem BBC-Moderator und ihm wurde mitgeteilt, dass er nicht auf Sendung sein werde, bis die Angelegenheit geklärt sei.

„Wofür sie (die BBC) kritisiert werden, ist, dass es eine siebenwöchige Verzögerung gab – bis der Artikel von The Sun herauskam –, bevor sie weitere Schritte unternahmen“, sagte Gill.

Davie, der Generaldirektor, sagte im BBC-Radiointerview, dass das Unternehmen in sechs Monaten etwa 250 schwerwiegende Beschwerden erhalten habe.

Fall „herausfordernd“ für BBC

„Es ist eine Herausforderung für die BBC“, sagte Gill. „Es stellt sich die Frage, ob die Steuerzahler wollen würden, dass die BBC 100 Leute anstellt, um jede Beschwerde zu untersuchen, oder ob die Öffentlichkeit von ihnen einen verhältnismäßigeren Ansatz erwarten würde.“

Die BBC war in den letzten Jahren in eine Reihe hochkarätiger Fälle von sexuellem Fehlverhalten verwickelt, und Howell, der ehemalige Journalistikprofessor, sagt, dass dieser Fall unabhängig davon, ob Anklage erhoben wird oder nicht, ein großes PR-Problem für das Unternehmen darstellt.

Sie sagt, unabhängig davon, ob die Polizei letztendlich Anklage erhebt und den Namen des Mitarbeiters nennt, wird das BBC-Management wahrscheinlich irgendwann zum Handeln gezwungen sein.

„Wenn Sie einen herausragenden Moderator haben … und Sie von Gedanken an ein buntes Sexleben abgelenkt werden, wird das nicht funktionieren“, sagte Howell.

„Also muss die BBC eingreifen, auch wenn es nicht illegal ist.“