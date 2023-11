Die Bank of England lässt die Zinssätze unverändert

Ein Bürger geht im Mai 2023 bei starkem Regen in der Nähe der Bank of England spazieren.

LONDON – Die Bank of England hat am Donnerstag die Zinssätze unverändert gelassen, sagte jedoch, dass die Geldpolitik wahrscheinlich über einen „längeren Zeitraum“ straff bleiben müsse.

Der geldpolitische Ausschuss stimmte mit 6 zu 3 Stimmen dafür, den Leitzins bei 5,25 % zu belassen, wobei drei Mitglieder eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte auf 5,5 % vorzogen.

Laut LSEG-Daten haben die Märkte heute Morgen eine Chance von etwa 89 % für ein zweites Halten in Folge eingepreist, nachdem die Bank im September eine Serie von 14 aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen beendet hatte.

„Die jüngsten Prognosen des MPC deuten darauf hin, dass die Geldpolitik wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum restriktiv sein muss. Eine weitere Straffung der Geldpolitik wäre erforderlich, wenn es Anzeichen für einen anhaltenderen Inflationsdruck gäbe“, sagte das MPC in seiner Erklärung vom Donnerstag.

Seit den letzten Prognosen des MPC im Oktober ist die Inflation auf 6,7 % gesunken, liegt aber immer noch deutlich über dem 2 %-Ziel der Zentralbank. Mittlerweile hat sich die wirtschaftliche Aktivität deutlich abgeschwächt und auf dem Arbeitsmarkt sind Anzeichen einer Entspannung zu erkennen.

In seinem begleitenden geldpolitischen Bericht stellte der Ausschuss am Donnerstag fest, dass die Inflation unter die in seinen Ergebnissen vom August dargelegten Erwartungen gesunken ist. Die Bank geht nun davon aus, dass der Verbraucherpreisindex im vierten Quartal 2023 durchschnittlich bei rund 4,75 % liegen wird, bevor er im ersten Quartal des nächsten Jahres auf rund 4,5 % und im zweiten Quartal 2024 auf 3,75 % sinkt.

Es wird erwartet, dass das britische BIP im dritten Quartal 2023 stagniert, was eine schwächere Entwicklung bedeutet, als das MPC im August prognostiziert hatte. Das BIP soll im vierten Quartal nun voraussichtlich nur noch um 0,1 % wachsen, also ebenfalls schwächer als im August erwartet.

„Seit der letzten Entscheidung des MPC gab es kaum Neuigkeiten bei den Schlüsselindikatoren für das Anhalten der Inflation im Vereinigten Königreich. Es gab weiterhin Anzeichen für gewisse Auswirkungen einer strengeren Geldpolitik auf den Arbeitsmarkt und auf die Dynamik der Realwirtschaft im Allgemeinen“, so das MPC sagte in seiner Erklärung.

Es fügte hinzu, dass die Geldpolitik „für einen ausreichend langen Zeitraum ausreichend restriktiv“ sein müsse, um die Inflation nachhaltig auf das 2-Prozent-Ziel zurückzuführen.

Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt sagte separat, dass das Vereinigte Königreich „weitaus widerstandsfähiger“ gewesen sei, als viele erwartet hätten, aber der beste Weg, Wohlstand zu schaffen, sei nachhaltiges Wachstum.

„In der Herbsterklärung wird dargelegt, wie wir das Wirtschaftswachstum ankurbeln werden, indem wir private Investitionen freisetzen, mehr Briten wieder an die Arbeit bringen und einen produktiveren britischen Staat schaffen“, fügte er hinzu.

Auch die US-Notenbank Federal Reserve ließ am Mittwoch die Zinsen unverändert und verbesserte ihre Einschätzung des Wirtschaftswachstums. Der Vorsitzende Jerome Powell betonte, dass der Offenmarktausschuss der Federal Reserve zum jetzigen Zeitpunkt keine Zinssenkungen erörtere.

Allerdings interpretierten die Märkte seine Äußerungen auf der anschließenden Pressekonferenz als zurückhaltend, was zu einem beträchtlichen Rückgang der kurzfristigen US-Staatsanleiherenditen führte, der sich auf Europa und das Vereinigte Königreich auswirkte

Die Rendite zweijähriger britischer Staatsanleihen fiel im Vorfeld der Entscheidung der Bank of England am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit Juni. Die Renditen bewegen sich gegenläufig zu den Preisen.