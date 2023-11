Die Bank of England hielt am Donnerstag die Zinssätze auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren, obwohl sich die politischen Entscheidungsträger erneut uneinig waren, welche Maßnahmen zur Bekämpfung der hohen Inflation am besten geeignet seien.

Sechs Mitglieder des neunköpfigen Zinssatzausschusses der Zentralbank stimmten dafür, die Zinsen bei 5,25 Prozent zu belassen, da es Anzeichen dafür gab, dass die Inflation weiter nachlassen würde und die Wirtschaft schwächer würde. Sie sagten jedoch, dass eine restriktive Geldpolitik für einen „längeren“ Zeitraum erforderlich sei, eine stärkere Haltung als zuvor, wie aus dem Protokoll der geldpolitischen Sitzung dieser Woche hervorgeht.

„Die Inflation sinkt“, sagte Andrew Bailey, der Gouverneur der Bank, am Donnerstag gegenüber Reportern. „Und wir gehen davon aus, dass es dieses und nächstes Jahr weiter sinken wird.“ Zinserhöhungen wirken, sagte er.

Aber die Bank müsse dafür sorgen, dass die Inflationsrate, die im September bei 6,7 Prozent lag, „ganz“ auf ihr Ziel von 2 Prozent sinke, fügte er hinzu, und daher würden die politischen Entscheidungsträger „genau beobachten, ob weitere Zinserhöhungen erforderlich sind“. ”