Die Bäckerei und das Café in Rieneck hatten Kultstatus

„Gemeinsam schaffen wir alles“: Das war laut dem Ehepaar Brigitte und Ottmar Wirthmann das Leitmotiv während ihrer Ehejahre. Vor 50 Jahren, am 6. Juli 1973, gaben sich die beiden in Rieneck das Ja-Wort und feierten nun im Kreise der Familie die Goldene Hochzeit.

Gemeinsam betrieben sie mit Hilfe zuverlässiger Mitarbeiter eine eigene Bäckerei und angeschlossenes Café. Letzteres hatten die beiden neben der Mühle ihres Vaters in der Obertorstraße eingerichtet. „Neben dem Verkauf von Kuchen und Brötchen in der Heimatstadt waren vor allem die Rienecker Kipf in der gesamten Region gefragt“, sagen beide.

Dieser „Kipf“ wurde von der Fachbäckerei an Großabnehmer vor allem im Raum Gemünden und Lohr geliefert. „Wir haben damit die Schulen in Gemünden, die Kupsch-Märkte in Karlstadt, Gemünden und Lohr und zeitweise sogar die Kantinen von Indramat und Rexroth beliefert“, sagt Brigitte Wirthmann. Besonders in Erinnerung bleibt ein Wochenende der Spessart-Festwoche mit zwei weiteren großen Festspielen in Gemünden gleichzeitig: „An einem Wochenende haben wir beide fast rund um die Uhr 13.000 Weckrufe gemacht.“

Ottmar Wirthmann wurde im Juni 1952 geboren und ging in Rieneck zur Schule. Brigitte Wirthmann, geboren im Juli 1954 in Aura, begann im August 1968 eine Ausbildung zur Friseurin im Burgsinner Salon Stenglein und legte 1971 ihre Prüfung ab. Aufgrund einer Allergie konnte sie nicht weiterarbeiten und arbeitete im Alter von 17 Jahren als Friseurin eine Haushaltshilfe in einer Metzgerei in Würzburg. „Damals habe ich für 14 Mitarbeiter und drei Kinder gekocht“, sagt sie.

Beide lernten sich im März 1969 in Aura in der damaligen Kultkneipe „Mecki“ (dem Gasthaus von Alois Fuchs) kennen und waren kurz darauf ein Paar. Die kirchliche Trauung fand etwa vier Jahre später statt. Das erste Mal lebten sie zusammen in Würzburg. Im Mai 1975 wurden die Zwillinge Julia und Alexandra geboren und im Mai 1976 begann das Paar schließlich mit dem Hausbau in Rieneck.

Ottmars Eltern betrieben neben ihrer Tätigkeit als Müller in der „Oberen Mühle“ eine Bäckerei mit langer Geschichte: „Hervorgegangen aus einer Mühle mit Backhaus außerhalb der Stadtmauern im Jahr 1880“, heißt es in einer Sonderbescheinigung der Stadt Rieneck erhielten sie anlässlich ihres 1200-jährigen Jubiläums. Das Ehepaar übernahm diese Bäckerei in vierter Generation und baute ein Café zum Haus auf. Von 1986 bis 1989 betrieben die beiden auch eine Filiale in der Burgsinner Hirtengasse.

Aus gesundheitlichen Gründen gaben die beiden 2003 die Bäckerei und das Café endgültig auf, führten den Lieferservice aber bis 2008 weiter. Danach arbeiteten beide bis zu ihrer Pensionierung im Lohrer Klinikum, Brigitte Wirthmann in der Verwaltung und Ottmar Wirthmann in der Haustechnik.

Hobbys der Jubilare sind Wandern und Radfahren. „Familie ist wichtig“, sagt Brigitte Wirthmann. Jedes Jahr verbringen sie eine Ferien-Wanderwoche mit ihren beiden Enkelkindern. Die Goldene Hochzeit wurde mit einem Familienwochenende und anschließend in Rieneck gefeiert.