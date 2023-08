Ups, plötzlich ist Halbzeit in unserer Lieblings-Kuppelshow. Und es knistert nirgends wirklich. Immerhin knistert es in Folge vier ein wenig.

In Folge vier beginnt es dramatisch. Zumindest wenn man Kandidat Adrian glaubt. Der Aachener schlägt mit der Nase auf den Grund des Beckens vor der Kandidatenvilla. Es blutet und reißt – und RTL schickt ihn sicherheitshalber zum Onkel Doktor. Der 27-Jährige kommt mit einem dekorativen Gesichtspflaster und einer Tüte Pillen zurück und erzählt von „Gehirnerschütterung“ und „gebrochener Nase“. Gegen irgendetwas davon oder gegen etwas ganz anderes soll er Antibiotika nehmen. „Digga, geil, Alder“, kommentiert der dösende Markus halb beeindruckt.

Dann wird es etwas unterhaltsamer. Ein kleiner Hund überbringt den Herren eine Nachricht von Bachelorette Jenny. Und die meisten reagieren darauf Männer Genau richtig: Sie sagen „Oooooh“ und finden den Vierbeiner süß. „Dackel in Weiß“, versucht Oguzhan die Rasse zu erraten. Anschließend dürfen er, Markus, Adrian, Yannick und Fynn mit dem kleinen Wauwau auf ein Date mit Jenny gehen.

Gruppentermin mit Hund



Allerdings treffen sie nicht nur auf die Junggesellin – auf jeden Mann wartet auch ein hübscher süßer Hund, mit dem dann ein Agility-Parcours gemeistert werden soll. Alle scheinen wirklich erfreut zu sein, nur Yannick wirkt etwas zurückhaltender. Dennoch bescherte ihm die Bachelorette nach Fynn den zweiten Platz im kleinen Wettbewerb. Dabei kam es natürlich nicht wirklich auf Zeit oder Geschick an, sondern darauf, wie gut die Männer mit den Tieren umgingen. Unsere Meinung: Eigentlich hätte Oguzhan gewinnen sollen. Es war einfach äußerst unterhaltsam, den beiden zuzuschauen. Allerdings kommt er mit seinem kleinen flauschigen Hund besser zurecht als mit Jenny … die Gespräche zwischen den beiden sind immer etwas holprig.

Danach bekommt Adrian ein Single-Date. Nachdem die Bachelorette seine Ehrlichkeit ausgiebig gelobt hatte, holte der Mann mit dem Pflaster auf der Nase ganz tief aus der Emotionsschublade: „Ich war einfach immer mit jungen Mädchen zusammen. Sie haben mir das Gefühl gegeben: Ich bin gut genug zum Ficken, wie ich aussehe.“ gut – aber ich habe noch mehr zu bieten!“ Der arme Junge. Können wir übrigens kurz darauf eingehen: Ist Adrian objektiv gesehen wirklich so attraktiv? Steht eins wie ein Junge Frau Stehst du total auf diese Art von Mann? Für unsere unwissenden Augen sieht er es so normal aus.

Adrian steigt in die Favoritenliga auf



Adrian ist eigentlich sehr süß zu Jenny, traut sich nicht, sie zu küssen, als er die Gelegenheit dazu hatte (das kommt bei ihr gut an). Und dann sagt er philosophische Dinge wie: „Wir sind nicht auf einer Wellenlänge, wir.“ Sind die Wellenlänge“. Als er in die Villa zurückkommt, schwärmt er von der schönen Zeit mit der Bachelorette – doch sein schüchterner kleiner Kuss verwandelt sich in den von Jenny Hand ein echter „Kuss“ vor den anderen Jungs. Adrian kassierte skrupellos den mürrischen Applaus der Konkurrenz. Hmm

Am nächsten Tag lädt die Bachelorette einige der Herren auf einen Katamaran ein. Dort verrät André unter anderem, dass er unter seinem frühen Haarausfall im Alter von 18 Jahren so sehr gelitten hat, dass seine Eltern ihm eine Haartransplantation ermöglicht haben. Findet Jenny nicht wild, denn sie glaubt, dass „jede zweite Frau ihre Brüste machen lassen kann“. Am Ende gibt es ein Single-Date mit dem Papa-Typ David. Er steckt tief in der Freundeszone fest, und das kann man Jenny nicht wirklich vorwerfen: Irgendwie strahlt der 25-Jährige keine Single-Vibes aus, sondern sieht aus wie eine Frau-zwei-Kinder-Doppelhaushälfte-im Schwabenland . Doch anstatt vor der Bachelorette so etwas wie seine tierische Seite anzudeuten, sofern es diese überhaupt geben sollte, bleibt er weiterhin einfach nur verschmust und nett und ist im Nachhinein davon überzeugt, dass Jenny ihn aufgrund seines fehlenden Sixpacks einfach nicht attraktiv genug findet .

Kuss ist Kuss ist…Kuss?



Und irgendwie kam plötzlich die Nacht der Rosen. Dieses Mal kommt es wie eine typische thailändische Vollmondparty daher – nur ohne alles, was sie normalerweise ausmacht. Nun ja. Und sie beginnt mit einem Wermutstropfen: Yannick verkündet Jenny, dass er freiwillig gehen möchte. Irgendwie stimmt die Grenze zwischen beidem nicht. Da die Bachelorette das auch sieht, scheint das richtig zu sein. Schließlich sind die beiden wirklich sehr nett zueinander. Der coole Adrian hingegen wird plötzlich von Emotionen überwältigt, als ihm klar wird, wie sehr er in Jenny verknallt ist. Er muss sogar ein paar Tränen vergießen.

Doch während er Jenny etwas über die besondere Verbindung zwischen ihnen zuflüstert, stapft Ozughan in die berührende Szenerie und fragt nach dem angeblichen Kuss beim Eins-zu-eins-Date. Du erinnerst dich an das, was Adrian so ziemlich erfunden hat. Der Angeklagte entschuldigt sich ganz lässig und sagt, er habe nie gesagt, es sei ein Kuss gewesen auf den Mund ist gewesen. Der Staatsanwalt stürmt dann wortlos davon. Und während die Bachelorette ausdruckslos starrt, möchte Jesper wissen, von welcher Marke ihre Schuhe sind.

Zoff in der Nacht der Rosen



Jenny tut das einzig Vernünftige und holt sich ein Glas Wein, während der wütende Adrian auf Ozughan losgeht und einen lautstarken Streit beginnt. Während sich die beiden Alpha-Idioten in Jennys Gunst quälen, freundet sich der Rest mit der Bachelorette an und versucht, das Drama gemeinsam zu ignorieren. „Du hast eine schöne Villa“, scherzt Alex.

Bei der Verleihung der Rosen gibt es ganz zum Schluss eine Blume für Adrian. Jenny ließ ihn ganz bewusst bis zum Schluss zittern. Nachdem Yannick die Show bereits freiwillig verlassen hatte, müssen Oliver (den wir ehrlich gesagt halb vergessen hatten) und Pedro, der Jenny bis auf sein Aussehen nie wirklich beeindruckt hat, gehen. Keine großen Einbußen in puncto Unterhaltung.