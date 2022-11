Die Babyboomer gehen in den Ruhestand: Der Arbeitskräftemangel dürfte sich verschärfen

Stand: 21.11.2022 14:25 Uhr

Schon jetzt herrscht in vielen Wirtschaftszweigen ein zunehmender Arbeitskräftemangel. Das Problem wird noch viel schlimmer, wenn die Babyboomer-Generation in den Ruhestand geht. Wie kann gegengesteuert werden?

In Deutschland macht sich der Arbeitskräftemangel bereits zunehmend bemerkbar. Allerdings droht sich die Situation in den kommenden Jahren dramatisch zu verschärfen. Laut einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) drohen bis 2035 sieben Millionen Arbeitnehmer zu verlieren, wenn nicht gegengesteuert wird.

„Bis 2035 werden Deutschland durch den demografischen Wandel sieben Millionen Arbeitskräfte und damit ein Siebtel des Arbeitsmarktes verlieren“, sagt IAB-Forscher Enzo Weber, einer der vier Autoren der Studie. „Aber die Schrumpfung lässt sich stoppen, wenn alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um ältere Menschen im Job zu halten, die berufliche Entwicklung von Frauen zu stärken, Zuwanderer anzuziehen und zu integrieren, die Arbeitslosigkeit weiter zu senken und die Geburtenrate zu steigern“, betonte Weber .

Frauen mit Migrationshintergrund mit großem Potenzial

Die Erwerbsquote der Männer in den mittleren Altersgruppen liegt laut Experten bereits bei über 90 Prozent. Hier gebe es also nur „wenig Verbesserungspotenzial“. Die Erwerbstätigenquote deutscher Frauen in dieser Altersgruppe liegt den Experten zufolge bei 85 bis 90 Prozent, könnte also noch begrenzt steigen. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit liegt dagegen derzeit um bis zu 20 Prozentpunkte niedriger. „Eine höhere Rate scheint für sie durchaus denkbar“, heißt es in der IAB-Studie.

Potenzial sieht das IAB aber auch in der zunehmenden Erwerbsbeteiligung älterer Menschen. Die Beschäftigungsquoten der 60- bis 64-Jährigen liegen um bis zu 20 Prozentpunkte niedriger als die der 55- bis 59-Jährigen.