Die Auswahl der Jury beginnt langsam in der Trump Org. Prozess wegen Steuerbetrugs

New York

CNN

—



Der Steuerbetrugsprozess der Trump Organization in Manhattan hat am Montag begonnen, um einen Prozess einzuleiten, von dem Anwälte hoffen, dass er bis Ende der Woche zu einer unparteiischen Jury führen kann.

Der Richter schwor am Montagmorgen ein Gremium von 130 potenziellen Geschworenen ein und hatte bis zum Mittagessen fast die Hälfte von ihnen wegen Planungsstreitigkeiten oder Voreingenommenheit entlassen, die in einem privaten Raum ohne anwesende Medien zum Ausdruck gebracht wurden.

Nach der Mittagspause begann der Richter, mehrere Geschworene in öffentlicher Sitzung zu befragen und entließ einen, einen Sachbearbeiter aus Manhattans Lower East Side, der mit Ja auf eine Frage antwortete, ob sie gegenüber Trump voreingenommen sei. Ein Dutzend anderer befragter Geschworener sagte, sie hätten entweder Meinungen, könnten sie aber beiseite legen und unvoreingenommen sein oder hätten kein Problem damit, fair und unparteiisch zu sein.

Michael van der Veen, ein Anwalt einer der angeklagten Trump-Einheiten, sagte, der Fokus am Dienstag werde darauf liegen, jegliche Voreingenommenheit unter den potenziellen Geschworenen auszumerzen.

„Morgen werden wir uns wirklich durchschlagen und auf die Interessen der Menschen eingehen und ob sie fair sein können oder nicht. Da geht es wirklich morgen hin“, sagte van der Veen am Montag vor Gericht.

Er fügte hinzu, dass er hoffe, dass die Auswahl der Jury bis Freitag abgeschlossen sei.

Am Dienstag haben die Anwälte der Staatsanwaltschaft und der Trump Organization jeweils 30 Minuten Zeit, um die Personen zu befragen. Es wird erwartet, dass ein neues Gremium von Geschworenen am späten Vormittag vereidigt wird, wenn sie sich der Auswahl von 12 Geschworenen und einer Handvoll Stellvertretern nähern, um die Beweise in dem Prozess zu hören, der mindestens fünf Wochen dauern könnte.

Zwei Unternehmen der Trump Organization werden in neun Fällen von Steuerbetrug, schwerem Diebstahl und der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt, was laut Staatsanwälten ein 15-jähriger Plan war, um die Steuerbehörden zu betrügen, indem sie es versäumten, Steuern auf die an Mitarbeiter geleistete Vergütung zu melden und zu zahlen.

Die Trump Organization hat sich auf nicht schuldig bekannt und erklärt, die Anklage sei politisch motiviert.

In einer kurzen Anhörung vor Beginn der Geschworenenauswahl am Montag befragte Richter Juan Merchan Staatsanwälte und Verteidiger von Trump zur Länge ihrer Fälle.

Joshua Steinglass, einer der Staatsanwälte, sagte, sie erwarten, dass sie 10 Gerichtstage benötigen, um ihre Beweise vorzulegen, zusätzlich zu der Zeit, die Trump-Anwälte brauchen würden, um Zeugen zu vernehmen.

Susan Necheles, eine Anwältin der Trump Organization, sagte, der einzige Zeuge, den sie anrufen wollten, sei ein Sachverständiger, was einen Tag dauern könne.

Sie fügte hinzu, wenn die Staatsanwaltschaft einige ihrer Zeugen nicht vorruft, werden diese möglicherweise von der Verteidigung vorgeladen.

Ein zweiter Trump-Anwalt sagte, sie würden drei bis fünf Tage brauchen.

Der Richter sagte, er werde den Geschworenen mitteilen, dass der Prozess fünf bis sechs Wochen dauern könne.