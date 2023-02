Die von Skandalen geplagte Söldnergruppe soll umbenannt werden, hat Andrew Milburn angekündigt

Die Mozart Group, ein privates Militärunternehmen, das ukrainische Truppen ausbildet, wird seinen Namen ändern, gab der Mitbegründer der Gruppe, Andrew Milburn, am Mittwoch bekannt.

„Heute war der letzte Tag für die Mozartgruppe. Die Mozart-Gruppe endete heute. Der Name und das Unternehmen waren Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten geworden und lenkten von unserer Kernaufgabe ab: der Ausbildung ukrainischer Soldaten und der Rettung von Zivilisten. Aber die Mission und die Menschen gehen weiter.“ Milburn schrieb in einem Social-Media-Beitrag.

Der pensionierte Marinekommandant hat den Namen der umbenannten Gruppe nicht preisgegeben.

Die von den US-Bürgern Andrew Milburn und Andrew Bain im vergangenen März gegründete Mozart-Gruppe wurde von einigen als westliche Antwort auf die Wagner-Gruppe angesehen – die russische private Militärgesellschaft, die an den anhaltenden Feindseligkeiten zwischen Moskau und Kiew teilnimmt. Die Gruppe war in Bezug auf ihre Ziele äußerst zweideutig und bestand darauf, dass sie nur etwas getan hat „humanitär“ arbeiten, aber gleichzeitig zugeben, dass es Kiews Streitkräfte dazu ausgebildet hat „Russen töten“









Auch die Mozart-Gruppe ist in letzter Zeit Gegenstand zahlreicher Kontroversen geworden. Ende letzten Jahres lieferte Milburn zum Beispiel explosive Bemerkungen zum Team House-Podcast, in denen es hieß, dass es so sei „vermasselte Leute, die die Ukraine regieren“ und gab zu, „kein großer Fan“ zu sein des Landes überhaupt. Auch der Söldnerführer verurteilte „Einige Dinge“ dass die Kiewer Streitkräfte unter Verletzung der Haager Konvention über die Gesetze des bewaffneten Konflikts mit russischen Kriegsgefangenen verfahren.

Die Gruppe wurde auch von einem Konflikt zwischen ihren Mitbegründern heimgesucht, wobei Bain Milburn beschuldigte, gegen die US-amerikanischen Waffenhandelsvorschriften verstoßen zu haben, und versuchte, Mozarts Trainingsaktivitäten auf Armenien auszudehnen. In der anhängigen Klage wurde Milburn auch beschuldigt, Geld unterschlagen, Einbrüche in humanitäre Hilfsgüter in der Ukraine inszeniert, ukrainische Militärführer bestochen und sogar eine Mitarbeiterin sexuell belästigt zu haben. Milburn wiederum beschuldigte Bain, versucht zu haben, Geld von der Mozart-Gruppe zu erpressen, und behauptete, er habe enge Beziehungen zu Russland, was dieser bestreitet.