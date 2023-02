Die Aufzeichnung des Breaking-Tors von Kane schmälert Citys Titelhoffnungen

Harry Kanes rekordverdächtige 267th Tor für Tottenham Hotspur bescherte ihnen am Sonntagabend einen hochverdienten Sieg über den amtierenden Premier-League-Meister Manchester City.

Es war die 200 des englischen Stürmersth League-Tor und das Ergebnis sieht den Londoner Klub nur einen Punkt von einem Champions-League-Platz entfernt.

Conte fehlt für die Spurs

Tottenham kam in dieses Spiel, da sein Manager Antonio Conte an der Seitenlinie fehlte, während der Italiener seine Genesung von einer Gallenblasenoperation fortsetzt. Christian Stellini übernahm das Kommando, und von Beginn an war die Herangehensweise der Spurs an das Spiel klar.

Eine starke und gut trainierte Defensive, ein stoisches Mittelfeld und das Trio Kane, Dejan Kulusevski und Hueng-min Son im Sturm. City-Manager Pep Guardiola entschied sich seltsamerweise ohne Mittelfeld-Talisman Kevin de Bruyne und begann mit zwei Stürmern, Julian Alvarez und Erling Haaland.

Die Hausherren gingen in der 15th Minute, als Pierre Emile Hojberg den Ball von Rico Lewis knickte und ihn dann zu Kane stieß, bevor er umfiel.

Der Stürmer machte keinen Fehler, als er Ederson im City-Tor überholte, um den historischen Moment zu erreichen, als er den Rekord von Jimmy Greaves für die meisten Tore für den Verein überholte.

Die Tottenham-Verteidigung machte in der ersten Halbzeit kaum einen Fehler, insbesondere Christian Romero, der erneut brillant darin war, Haaland anonym zu halten.

City tat gut daran, seine Fassung wiederzuerlangen und baute mit seinem Passspiel Schwung auf, aber es fehlte der letzte Ball für beide Stürmer und das Tor von Hugo Lloris. Riyad Mahrez traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Wurf die Latte, als die Spurs zu Recht mit einer 1: 0-Führung in den Tunnel gingen.

Guardiola brachte in der zweiten Halbzeit De Bruyne, aber der Belgier schuf kaum klare Öffnungen, da die Verteidigung der Spurs sich behauptete.

Romero wurde jedoch drei Minuten vor Schluss vom Platz gestellt, als er ein zweites Gelb erhielt, um Jack Grealish zu Fall zu bringen, als City versuchte, seinen numerischen Vorteil zu nutzen.

Sporen widerstehen spätem Druck

Trotz des späten Drucks, in dem Alvarez seinen Schuss direkt über Eric Dier und Citys Forderungen nach einem letzten Elfmeter traf, die von Schiedsrichter Andy Madley abgewinkt wurden, hielten Spurs an einem massiven Sieg fest.

Das Ergebnis bedeutet, dass City den Ausrutscher von Arsenal am Samstag bei Everton nicht ausnutzen konnte und immer noch 5 Punkte hinter den Tabellenführern liegt, nachdem er ein Spiel mehr gespielt hat.

Über den bahnbrechenden Moment der Aufnahme sagte Kane später: „Das ist ein Tag, den ich nie vergessen werde. Es ist schwer in Worte zu fassen; nur ein magischer Moment.

Ich wollte es unbedingt auch mit einem Sieg und vor den heimischen Fans schaffen. Es wurde in den letzten zwei Wochen so viel darüber geredet und ich wollte es so schnell wie möglich erledigen. Hier gegen eines der besten Teams der Welt anzutreten, ist ein besonderes Gefühl.“

