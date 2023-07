Festival 56 gab am Samstagabend bekannt, dass seine Aufführung von „Twelfth Night“ am 16. Juli im Soldiers and Sailors Park in Princeton wegen Vandalismus am Set abgesagt wurde.

Die Organisation veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite, dass „das Bühnenbild und die Lichtmasten erheblich beschädigt wurden“.

Festival 56 bittet das Publikum um Geduld bei der Entscheidung, wie die beschädigten Gegenstände ersetzt oder repariert werden können, damit die Aufführungen fortgesetzt werden können.

„Twelfth Night“ ist eine Show von William Shakespeare, die bis zum 2. August sonntag- und mittwochnachts im Soldiers and Sailors Park stattfinden sollte.

Weitere Informationen zu den Aufführungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie unter festival56.com oder https://www.facebook.com/festival56drama/.