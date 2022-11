Die Atomkriegsgefahr ist gebannt, jetzt hat Scholz ein Waffenproblem

Aber: Scholz hatte den Vorsitz der für Deutschland wichtigsten westlichen Industriestaaten, der G 7, inne. In dieser Funktion lud er – ein Novum – große und einflussreiche Länder im Juni nach Elmau ein: Indien, Südafrika, Argentinien, Senegal, Indonesien. Länder, die sich zuvor geweigert haben, Russlands Angriffskrieg in den Vereinten Nationen zu verurteilen.

Russland ist jetzt seine stärkste Waffe los – eine drastische Niederlage für Putin. Der Herrscher verliert in der psychologischen Kriegsführung sein wichtigstes Werkzeug. Welchen Anteil hat Scholz an diesem Erfolg? Die ehrliche Antwort lautet: Wir wissen es nicht. Journalisten sind nicht dabei, wenn Spitzenpolitiker Fragen von Krieg und Frieden diskutieren.

So lautet der zentrale Satz im Gipfelkommuniqué: „Der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen ist unzulässig.“ Die Russen haben diesen Satz unterschrieben. Und dafür haben die Chinesen gesorgt. Der chinesische Präsident zeigte dem russischen Präsidenten die gelbe Karte – und zog eine rote Linie. Und Putin gab nach.

Jetzt zum Atomausstieg. Vom ersten Kriegstag an kümmerten sich die Osteuropäer, insbesondere Polen und die drei baltischen Staaten, nicht um die nukleare Bedrohung. Sie haben sie nie ernst genommen. Und wenn sie Putins ständige Drohung mit Atomwaffen ernst nahmen, ließen sie sich davon nicht stören. Sie waren es, die von Anfang an Druck ausübten, die Ukrainer mit Waffen zu versorgen, auch mit schweren. Ganz anders Deutschland (und Frankreich und Italien).

Und in der Zwischenzeit gibt es zwei große Erfolge, an denen Russland beteiligt ist: der Atomausstieg und der Weizendeal. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gerade angekündigt, das Getreideabkommen zu verlängern. Ende der Woche soll es auslaufen. Die Türkei vermittelte, Wladimir Putin stimmte zu, vier Parteien saßen an einem Tisch: Vereinte Nationen, Russen, Ukrainer, Türken. Die Russen lassen ukrainische Weizenschiffe nun weitere 120 Tage passieren. Ein Konsens unter den Feinden, ein Deal gegen den Welthunger.

An diejenigen, die immer wieder die Dominanz von Waffen in Debatten anprangern und „Verhandlungen“ fordern: Die Behauptung, Krieg werde nur mit militärischen Mitteln geführt, war schon immer eine glatte Falschbehauptung. Es wurde immer verhandelt.

„Scholz hat keine Zeit, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen“

Und nicht nur das: Vor zwei Wochen traf Scholz als erster westlicher Regierungschef mit Präsident Xi zusammen, der gerade von seiner Kommunistischen Partei zum Diktator auf Lebenszeit gewählt worden war. Das brachte ihm viel Kritik ein, auch weil er Macron nicht mitnahm. Egal: Am Ende des Treffens gaben Xi und Scholz eine Erklärung ab, in der Russland vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt wurde. Diese wurde nun beim G-20-Gipfel in Bali offiziell verabschiedet.

Auch wenn man nicht weiß, wie groß sein Anteil daran ist: Es ist ein Verhandlungserfolg von Scholz, der bislang als einziger Oppositionspolitiker den CDU-Mann Norbert Röttgen anerkennt. Scholz wird wenig Zeit haben, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen – es entbehrt nicht einer eigenen Ironie.

Das kann man in einer Frage zusammenfassen: Wenn Scholz im Frühsommer den Verzicht auf die Lieferung schwerer Waffen mit Putins nuklearer Drohung begründete und es Putin im Herbst schaffte, die Atomkeule aus der Hand zu schlagen: Was bedeutet das für deutsche Waffenlieferungen im Winter? Holt die Kanzlerin ihren eigenen Erfolg ein?

CDU fordert Lieferung von Waffen

Scholz steht jedenfalls unter Druck. Vorerst nur von Union und FDP, wobei die FDP Ampelpartner ist. CDU-Außenbeauftragter Roderich Kiesewetter: „Wenn der Weg zum Einsatz von Atomwaffen versperrt ist (wie es Scholz formulierte), dann wird die Kanzlerin Marder und Leo endlich grünes Licht geben.“ Denn dies ist der Weg in die Ukraine, um eine günstige Verhandlungsposition mit den Russen einzubringen. Motto: Mit deutschen Waffen Frieden in der Ukraine schließen.

Auch die Union baut bis zur nächsten Sitzungswoche im Bundestag moralischen Druck auf, wenn auch übertrieben. „Man muss es so deutlich sagen: Die Ampel kostet in der Ukraine unzählige Menschenleben.“ So ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer aus Essen – unter dem Eindruck der russischen Raketenangriffe auf die ukrainische Stromversorgung – ein Kriegsverbrechen.

Marie-Anges Strack-Zimmermann, die schärfste Scholz-Kritikerin der FDP, hat Putin gerade im Fernsehen einen „Mörder“ genannt. Gleichzeitig prahlten prorussische Militärblogger damit, 150.000 ukrainische Kinder entführt zu haben. Ramsan Kadyrow, Putins tschetschenischer „Bluthund“, freute sich mit den Russen. Ein weiterer Fall, der eine „wertebasierte“ Außenpolitik fordert.

