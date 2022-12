Die Atlas Lions wollen Ronaldo und Co. im WM-Viertelfinale verblüffen – Datum, Anstoßzeit und wie man talkSPORT hört

WM-Außenseiter Marokko trifft im Viertelfinale auf Portugal.

Marokko war bisher bei der Weltmeisterschaft hervorragend und führte die Gruppe F vor Kroatien und Belgien an, bevor es Spanien im Achtelfinale besiegte.

Marokko war bisher eine Offenbarung bei der WM

Nach einem torlosen Unentschieden gewannen die Atlas Lions im Elfmeterschießen, nachdem Spanien alle Elfmeter verschossen hatte.

Der Lohn für die Mannen von Walid Regragui ist ein Unentschieden im Achtelfinale gegen Cristiano Ronaldo und Portugal.

Eine Selecao besiegte die Schweiz in der letzten Runde mit 6:1, als Goncalo Ramos die Show stahl, indem er einen Hattrick erzielte, nachdem er vor Ronaldo gestartet war.

Diese beiden trafen zuletzt in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2018 aufeinander, als Ronaldo früh nach Hause schoss, um einen 1: 0-Sieg für Portugal zu sichern.

Marokko gegen Portugal: talkSPORT-Berichterstattung

Dieses Viertelfinalspiel findet am Samstag, den 10. Dezember statt.

Das Spiel im Al-Thumama-Stadion in Doha wird um 15 Uhr angepfiffen.

talkSPORT wird Live-Berichterstattung mit Hugh Woozencroft über die Präsentation von Pflichten vor dem Kommentar von Nigel Adderley und dem ehemaligen englischen Stürmer Dean Ashton haben.

Getty Ronaldo begann auf der Bank, als Portugal die Schweiz zerschmetterte

Marokko v Portugal: Mannschafts- und Mannschaftsnachrichten

Marokko hat Verletzungssorgen um West Hams Nayef Aguerd und den ehemaligen Wölfe-Verteidiger Romain Saiss.

Aguerd wurde gegen Spanien mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt, aber die Atlas Lions könnten ihn angesichts seiner Bedeutung trotzdem einsetzen.

Und Saiss konnte sich bis zum Ende des Spiels gegen Spanien kaum bewegen, also bleibt abzuwarten, ob er sich erholt.

Fernando Santos hat derweil eine große Entscheidung über Ronaldo zu treffen.

Lässt er ihn wieder auf der Bank oder findet er einen Weg, ihn in die Startelf aufzunehmen?

Aber er muss auf Nuno Mendes und Danilo verzichten, nachdem sie sich am Ende des Turniers Verletzungen zugezogen haben.

Marokko

Torhüter: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti

Verteidiger: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Roman Saiss, Nayef Aguerd, Badr Benoun, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahia Attiyat Allah

Mittelfeldspieler: Sofyan Amrabat, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Ilias Chair, Selim Amallah, Yahya Jabrane, Abdelhamid Sabiri, Bilal El Khannous

Stürmer: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Abderrazak Hamdallah, Abde Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Zakaria Aboukhlal, Walid Cheddira

Portugal

Torhüter: Diogo Costa, Rui Patricio, Jose Sa

Verteidiger: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Danilo Pereira, Antonio Silva, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Mittelfeldspieler: William Carvalho, Ruben Neves, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Otavio, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Joao Mario

Stürmer: Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Ricardo Horta, Andre Silva, Goncalo Ramos

Marokkos Spieler warfen Trainer Walid Regragui in die Luft, als sie ihren Achtelfinalsieg feierten

Marokko gegen Portugal: Was wurde gesagt?

Marokkos Trainer Walid Regragui: „Wir haben der Welt gezeigt, dass jeder Marokkaner Marokkaner ist, wenn er mit der Nationalmannschaft kommt, will er sterben, will kämpfen.

„Ich bin in Frankreich geboren, aber niemand kann meinem Land mein Herz nehmen. Meine Spieler geben 100 Prozent. Einige Spieler sind in Deutschland geboren, einige in Italien, Spanien, den Niederlanden, Frankreich und jedes Land hat eine Fußballkultur. Damit machst du diesen Milchshake und kommst ins Viertelfinale.

„Herzlichen Glückwunsch an die Spieler, sie haben etwas Außergewöhnliches geleistet, in der Raserei der Energie, in dem Wunsch, dieses Spiel nicht loszulassen.

„Seit Beginn des Wettbewerbs spielen wir mit einer Mannschaft, die nicht zu 100 Prozent ist, deshalb ist es noch außergewöhnlicher.

„Wir haben es geschafft, eine Familie zu gründen, und wir haben das Gefühl, dass wir ein Volk hinter uns haben.

„Wenn Sie mir vor Beginn gesagt hätten, dass wir gegen Kroatien, Belgien und Spanien antreten würden, ohne ein Spiel zu verlieren, hätte ich dafür unterschrieben.“

Portugals Star Ronaldo feiert sein Tor gegen Marokko bei der WM 2018

Marokko v Portugal: Fakten zum Spiel

Beim letzten Mal gegen die Schweiz war Gonçalo Ramos aus Portugal der erste Spieler, der bei seinem ersten WM-Start seit Miroslav Klose im Jahr 2002 einen Dreierpack erzielte. Ramos erzielte dabei drei Tore in 74 Minuten in der K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft Cristiano Ronaldo wartet noch immer auf sein erstes Tor in der K.-o.-Runde des Wettbewerbs (531 Spielminuten).

Hakim Ziyech hat die Hälfte aller marokkanischen Tore bei der WM 2022 (2/4) entweder erzielt (1) oder vorbereitet (1). Tatsächlich war er an einem Drittel aller marokkanischen Schüsse im laufenden Turnier (10/30) direkt beteiligt und führte das Team sowohl bei Schüssen (6) als auch bei geschaffenen Chancen (4) an.

Bruno Fernandes war an mehr Toren (5) direkt beteiligt als jeder andere portugiesische Spieler bei der Weltmeisterschaft 2022. Zusätzlich zu seinen zwei erzielten Toren sind die drei Vorlagen von Fernandes die gemeinsam meisten aller portugiesischen Spieler in einem einzigen WM-Turnier, zusammen mit António Simões und José Torres von 1966 und Luís Figo von 2006.

Marokko hat bei der WM 2022 in vier Spielen drei Mal ohne Gegentor gespielt; die meisten jemals von einer afrikanischen Mannschaft in einer einzigen Ausgabe des Turniers. Insgesamt ist Nigeria (7) das einzige afrikanische Team, das in der WM-Geschichte mehr Zu-Null-Spiele als Marokko (6) bestritten hat.

Portugal hat bei der Weltmeisterschaft 2022 in vier Spielen 12 Tore erzielt und nur 1966 in einem einzigen Turnier mehr erzielt (17). Ihre 12 Tore wurden von acht verschiedenen Spielern erzielt, was die unterschiedlichsten Torschützen sind, die sie jemals bei einem WM-Turnier hatten.

Marokko geht in dieses Spiel mit einer Serie von fünf ungeschlagenen Partien bei der Weltmeisterschaft (2 Siege, 3 Siege); ihre längste Serie ohne Niederlage im Wettbewerb. Vier dieser Spiele wurden von Walid Regragui (S2 D2) ausgetragen, der als erster afrikanischer Trainer in diesem Spiel ein Viertelfinale einer Weltmeisterschaft leiten wird.

Dies ist Portugals drittes Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft, während sie in den beiden vorangegangenen jeweils weitergekommen sind – 5:3 gegen die DVR Korea im Jahr 1966 und 3:1 im Elfmeterschießen gegen England im Jahr 2006. Portugal hat ebenso viele Tore erzielt Tore in ihrem letzten Spiel gegen die Schweiz (6), wie sie es in den acht vorangegangenen Spielen in der K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft zusammen genommen hatten.

Marokko will sich als erstes afrikanisches Team für das Halbfinale eines WM-Turniers qualifizieren. Tatsächlich schieden zu diesem Zeitpunkt alle drei afrikanischen Mannschaften aus, die zuvor ein Viertelfinale erreicht hatten: Kamerun 1990, Senegal 2002 und Ghana 2010.

In der K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft gab es bisher elf Spiele zwischen afrikanischen und europäischen Mannschaften, von denen neun von der europäischen Mannschaft gewonnen wurden. Die beiden Ausnahmen sind Senegals 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Schweden im Jahr 2002 (Achtelfinale) und Marokkos Sieg im Elfmeterschießen gegen Spanien in der letzten Runde dieses Jahres.

Dies ist das dritte Aufeinandertreffen zwischen Marokko und Portugal überhaupt, wobei die beiden vorangegangenen beide bei der Weltmeisterschaft ausgetragen werden. Marokko gewann 1986 das erste Duell in der Gruppenphase (3:1), bevor Portugal das Turnier 2018 mit 1:0 gewann, wo sie sich auch eine Gruppe teilten.