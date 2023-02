Die Art und Weise, wie wir online nach Informationen suchen, wird sich ändern

CNN-Geschäft

Eine ganze Generation von Internetnutzern geht seit Jahrzehnten auf die gleiche Weise an Suchmaschinen heran: Geben Sie ein paar Wörter in ein Suchfeld ein und warten Sie auf eine Seite von relevante Ergebnisse entstehen. Doch das könnte sich bald ändern.

Diese Woche haben die Unternehmen hinter den beiden größten US-Suchmaschinen radikale Änderungen an der Funktionsweise ihrer Dienste angekündigt, die von einer neuen KI-Technologie angetrieben werden, die dialogorientiertere und komplexere Antworten ermöglicht. Dabei können die Unternehmen jedoch sowohl die Genauigkeit dieser Tools als auch die Bereitschaft der alltäglichen Benutzer testen, ein ganz anderes Sucherlebnis anzunehmen und darin Nutzen zu finden.

Am Dienstag kündigte Microsoft eine überarbeitete Bing-Suchmaschine an mit den Fähigkeiten von ChatGPT, dem viralen KI-Tool, das von OpenAI entwickelt wurde, einem Unternehmen, in das Microsoft kürzlich Milliarden von Dollar investiert hat. Bing stellt nicht nur eine Liste mit Suchergebnissen bereit, sondern beantwortet auch Fragen, chattet mit Benutzern und generiert Inhalte als Antwort auf Benutzeranfragen.

Am nächsten Tag veranstaltete Google, der dominierende Akteur auf dem Markt, eine Veranstaltung, um detailliert darzulegen, wie es plant, ähnliche KI-Technologien einzusetzen, damit seine Suchmaschine komplexere und dialogorientiertere Antworten auf Anfragen bieten kann, einschließlich der Bereitstellung von Stichpunkten, die die besten Zeiten ankreuzen des Jahres verschiedene Konstellationen zu sehen und auch Vor- und Nachteile für den Kauf eines Elektrofahrzeugs aufzuzeigen. (Chinesischer Technologieriese Baidu auch genannt diese Woche, dass es einen eigenen Dienst im ChatGPT-Stil starten würde, obwohl es keine Details darüber gab, ob es als Funktion in seiner Suchmaschine erscheinen wird.)

Die Updates kommen als Erfolg von OpenAI ChatGPT, das schockierend überzeugende Aufsätze und Antworten auf Benutzereingaben generieren kann, hat eine Welle des Interesses an KI-Chatbot-Tools ausgelöst. Mehrere Technologiegiganten rennen jetzt um die Bereitstellung ähnlicher Tools, die die Art und Weise, wie wir E-Mails verfassen, Aufsätze schreiben und andere Aufgaben erledigen, verändern könnten. Aber die unmittelbarsten Auswirkungen könnten sich auf ein grundlegendes Element unserer Interneterfahrung auswirken: die Suche.

„Obwohl wir seit 25 Jahren in der Suche sind, wage ich zu sagen, dass unsere Geschichte gerade erst begonnen hat“, sagte Prabhakar Raghavan, ein SVP bei Google, bei der Veranstaltung am Mittwoch, als er die neuen KI-Funktionen neckte. „Wir haben noch weitere aufregende, KI-gestützte Innovationen in Arbeit, die die Art und Weise verändern werden, wie Menschen suchen, arbeiten und spielen. Wir erfinden neu, was es bedeutet, zu suchen, und das Beste kommt erst noch.“

Für diejenigen, die sich nicht sicher sind, was genau sie mit den neuen Tools machen sollen, boten die Unternehmen einige Beispiele an, die vom Schreiben eines Gedichts in Reimen bis zur Hilfe bei der Planung einer Reiseroute reichten.

Lian Jye Su, Research Director beim Tech-Intelligence-Unternehmen ABI Research, glaubt, dass Verbraucher und Unternehmen gerne eine neue Art der Suche annehmen würden, solange „sie intuitiv ist, mehr Reibung beseitigt und den Weg des geringsten Widerstands bietet – ähnlich wie der Erfolg von Smart-Home-Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant.“

Aber es gibt mindestens einen Joker: wie sehr Benutzer den KI-gestützten Ergebnissen vertrauen können.

Laut Google, Bard kann verwendet werden, um die Babyparty eines Freundes zu planen, zwei Oscar-nominierte Filme zu vergleichen oder Ideen für das Mittagessen zu bekommen, basierend auf dem, was in Ihrem Kühlschrank ist. Doch das noch nicht öffentlich zugängliche Tool wird bereits wegen eines sachlichen Fehlers gerügt, den es während einer Google-Demo gemacht hat: Es gab fälschlicherweise an, dass das James-Webb-Teleskop die ersten Bilder eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gemacht habe . Ein Google-Sprecher sagte, der Fehler „unterstreiche die Bedeutung eines strengen Testverfahrens“.

Bard und ChatGPT, das Ende November öffentlich als OpenAI veröffentlicht wurde, bauen auf großen Sprachmodellen auf. Diese Modelle werden auf riesigen Online-Fundgruben trainiert Daten, um überzeugende Antworten auf Benutzereingaben zu generieren. Experten warnen davor, dass diese Tools unzuverlässig sein können – sie verbreiten Fehlinformationen, Antworten zu erfinden und unterschiedliche Antworten auf dieselben Fragen zu geben oder sexistische und rassistische Vorurteile zu präsentieren.

Es besteht eindeutig ein starkes Interesse an dieser Art von KI. Die öffentliche Version von ChatGPT hat in den ersten fünf Tagen im vergangenen Herbst eine Million Benutzer angezogen und soll seitdem schätzungsweise 100 Millionen Benutzer erreicht haben. Aber der Vertrauensfaktor kann entscheiden, ob dieses Interesse bestehen bleibt, so Jason Wong, Analyst beim Marktforschungsunternehmen Gartner.

„Verbraucher und sogar Geschäftsanwender werden vielleicht eine Weile Spaß daran haben, die neuen Benutzeroberflächen von Bing und Bard zu erkunden, aber wenn die Neuheit nachlässt und ähnliche Tools erscheinen, kommt es wirklich auf den einfachen Zugriff und die Genauigkeit und das Vertrauen in die Antworten an wird siegen“, sagte er.

Generative KI-Systeme, Algorithmen, die neue Inhalte erstellen können, sind notorisch unzuverlässig. Laura Edelson, Informatikerin und Fehlinformationsforscherin an der New York University, sagte: „Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer KI, die maßgeblich klingt und tatsächlich genaue Ergebnisse liefert.“

Während die allgemeine Suche auf Relevanz optimiert wird, versuchen große Sprachmodelle laut Edelson, einen bestimmten Stil in ihrer Antwort zu erreichen, ohne Rücksicht auf sachliche Genauigkeit. „Einer dieser Stile ist: ‚Ich bin eine vertrauenswürdige, maßgebliche Quelle’“, sagte sie.

Auf einer sehr grundlegenden Ebene, sagte sie, analysieren KI-Systeme, welche Wörter nebeneinander stehen, bestimmen, wie sie assoziiert werden, und identifizieren die Muster, die dazu führen, dass sie zusammen erscheinen. Aber ein Großteil der Last bleibt beim Benutzer, die Antworten auf Fakten zu überprüfen, ein Prozess, der sich als genauso zeitaufwändig erweisen könnte wie das aktuelle Modell des Scrollens durch Links auf einer Seite – wenn nicht sogar noch mehr.

Führungskräfte von Microsoft und Google haben einige der potenziellen Probleme mit den neuen KI-Tools erkannt.

„Wir wissen, dass wir nicht jede Frage jedes Mal beantworten können“, sagte Yusuf Mehdi, Vice President und Consumer Chief Marketing Officer von Microsoft. „Wir wissen auch, dass wir unseren Anteil an Fehlern machen werden, deshalb haben wir oben bei jeder Suche eine Schaltfläche für schnelles Feedback hinzugefügt, damit Sie uns Feedback geben können und wir daraus lernen können.“

Raghavan von Google betonte auch die Bedeutung des Feedbacks von internen und externen Tests, um sicherzustellen, dass das Tool „die hohe Messlatte erfüllt, unsere hohe Messlatte für Qualität, Sicherheit und Bodenständigkeit, bevor wir es breiter einführen“.

Aber trotz der Bedenken setzen die Unternehmen darauf, dass diese Tools die Antwort auf die Zukunft der Suche bieten.

– Clare Duffy, Catherine Thorbecke und Brian Fung von CNN haben zu dieser Geschichte beigetragen.