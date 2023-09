Die Arbeitslosigkeit in den USA steigt deutlich

Die Arbeitslosigkeit in den USA ist im August deutlich gestiegen. © Keith Srakocic/AP/dpa

Bisher hat sich der US-Arbeitsmarkt als krisenfest aller Art erwiesen. Doch nun gibt es eine überraschende Entwicklung.

01.09.2023 17:49:00

Die Arbeitslosigkeit in den USA ist im August deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei von 3,5 Prozent auf 3,8 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Es ist die höchste Rate seit anderthalb Jahren. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um gut eine halbe Million auf 6,4 Millionen.

Gleichzeitig schufen US-Unternehmen etwas mehr Arbeitsplätze als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen im August 187.000 Arbeitsplätze hinzu. Allerdings wurde der Beschäftigungszuwachs der beiden Vormonate um insgesamt 110.000 Stellen nach unten korrigiert.

Der Lohnanstieg verlangsamte sich. Nach Angaben des Ministeriums stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne im August im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Im Juli betrug der Anstieg 0,4 Prozent. Im Vorjahresvergleich ging das Lohnwachstum von 4,4 auf 4,3 Prozent zurück.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich bis vor Kurzem weitgehend robust. Viele Unternehmen klagen über einen Arbeitskräftemangel. Auch für die Zinspolitik der US-Notenbank ist der Arbeitsmarkt wichtig.