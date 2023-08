Chinas Jugend flüchtet in die Welt des Glücksspiels

Chinas Wirtschaft erholt sich kaum. Mehr als jeder fünfte junge Mensch findet nach Abschluss seines Studiums oder seiner Ausbildung keinen Job. Unsicherheit macht sich breit. Eine kurze Auszeit vom Alltagsstress verspricht ein neuer Trend: das Spielen mit Rubbellosen und Lottoscheinen.

Chinas Behörden melden die Arbeitslosigkeit der 16- bis 24-Jährigen nicht mehr separat – angeblich, weil statistische Methoden optimiert und verbessert werden sollen. „Übersetzung: Lasst uns eine neue Methode finden, die die Arbeitslosenquote senkt“, schwärmte ein Internetnutzer im Weibo-Netzwerk. Chinas junge Menschen sind zutiefst verunsichert, bangen um ihre berufliche Zukunft – und greifen zu außergewöhnlichen Mitteln, um der Situation zu entkommen.

Im Juni lag die Jugendarbeitslosigkeit bei 21,3 Prozent, das war ein neuer Rekord. Angesichts der zuletzt enttäuschenden Zahlen zur chinesischen Wirtschaft dürften diese im Juli auch nicht besser ausgefallen sein. „Ich wage es gar nicht vorzustellen, wie hoch die Arbeitslosigkeit tatsächlich ist“, schreibt ein anderer Nutzer. Und ein dritter: „Keine Veröffentlichung von Zahlen = keine Arbeitslosigkeit.“ Das Thema ist seit einigen Tagen eines der meistdiskutierten Probleme auf Weibo.

Auf den Straßen Pekings sprechen junge Menschen über ihre Sorgen. Der 18-jährige Umweltdesign-Student Li Nuojin hat kaum Hoffnung, nach seinem Abschluss einen Job zu finden. „Mit dem KI-Boom werde ich kaum noch Chancen in der Branche haben“, sagt sie. Deinen Freunden geht es genauso. Sie macht sich große Sorgen, sie bekommt Angst, wenn sie daran denkt, einen Job zu suchen. Da ihr Studium jedoch noch einige Jahre entfernt ist, schiebt sie diese Sorgen beiseite.

Aber selbst denen, die Arbeit haben, geht es nicht gut. Xue, 29, sagt, dass viele ihrer Freunde gerne den Job wechseln würden. „Viele verschicken seit einem Monat ihre Lebensläufe und haben bereits Vorstellungsgespräche geführt.“ Aber es funktioniert nicht. Das angebotene Gehalt ist nicht besonders hoch, es fallen viele Überstunden an. „Der Arbeitsmarkt ist wie ein Hamsterrad.“

Der Verkauf von Lottoscheinen stieg um 50 Prozent

Guo, der selbst in der IT-Branche arbeitet, erzählt von seinem Cousin und seinen Freunden, die lieber weiter studieren, als einen Job zu suchen. Viele von ihnen kokettieren mit dem öffentlichen Dienst, sagt der 35-Jährige. Das verspricht einen einigermaßen sicheren Arbeitsplatz.

Andere versuchen ihrer Situation mit einem neuen Trend entgegenzuwirken: Rubbellose. Die Gründe sind vielfältig – sie wollen dem Stress im Job entfliehen oder bei der Jobsuche anderswo Geld verdienen, als Influencer bekannt werden. Die Verkäufe von Lotteriespielen sind im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 50 Prozent gestiegen – und Analysten führen dies auf die schleppende Konjunktur zurück.

Umgerechnet rund 12.600 Euro hat Chen Ying bereits für Rubbellose ausgegeben und rubbelt diese vor laufender Kamera vor ihren Followern auf der Plattform Douyin, der chinesischen Version von Tiktok. Die 26-Jährige spielt nicht unbedingt auf Sieg, sondern möchte ihre Fangemeinde vergrößern. Mit Erfolg: Innerhalb von sechs Monaten stieg die Zahl von einigen Hundert auf 45.000. Ein Drittel davon ist unter 23 Jahre alt, viele studieren.

Spielen Sie, um den Sorgen zu entfliehen

Mittags und abends sind die Ticketverkaufsstellen in Shanghai voller junger Leute. „Ich mag das Gefühl, mein Glück zu versuchen“, sagt der 25-jährige Curtis Cheng. „Wenn du nicht gewinnst, ist das keine große Sache. Es ist eine Möglichkeit, dein Leben aufzupeppen.“ Wie viele andere möchte auch er zumindest versuchen, seine eigene finanzielle Situation zu verbessern.

Erika Cui, ebenfalls 25 Jahre alt, möchte zumindest für kurze Zeit ihren Sorgen durch Glücksspiel entfliehen. Die Wirtschaft ist schwach, der Druck am Arbeitsplatz und im Alltag hoch und die psychische Gesundheit der Menschen ist am Boden. „Wenn man spielt, vergisst man das“, sagt sie und fügt hinzu, dass dieses kurze Vergnügen wichtiger sei als Gewinnen oder Verlieren. „Und wer weiß, vielleicht gewinne ich am Ende den großen Preis?“