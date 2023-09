Die Fed möchte, dass die Neueinstellungen zurückgehen, da die starke Nachfrage nach Arbeitskräften tendenziell die Löhne in die Höhe treibt und die Inflation anheizt. Die Zentralbank hofft, eine seltene „sanfte Landung“ zu erreichen, bei der es ihren Zinserhöhungen gelingt, die Einstellung, Kreditaufnahme und Ausgaben so weit zu bremsen, dass die hohe Inflation eingedämmt wird, ohne eine tiefe Rezession auszulösen.

Der Optimismus hinsichtlich einer sanften Landung hat zugenommen. Die Wirtschaft wuchs zwar langsamer als im Boom nach der pandemischen Rezession im Jahr 2020, hat aber dem Druck immer höherer Kreditkosten getrotzt. Das Bruttoinlandsprodukt – die Gesamtproduktion von Waren und Dienstleistungen der Wirtschaft – stieg von April bis Juni mit einer jährlichen Rate von respektablen 2,1 Prozent. Die Verbraucher gaben weiterhin Geld aus und die Unternehmen erhöhten ihre Investitionen.

Bislang hat sich der Arbeitsmarkt auf die am wenigsten schmerzhafte Art und Weise abgekühlt – mit wenigen Entlassungen. Die Arbeitslosenquote dürfte im August bei 3,5 Prozent verharrt haben und damit kaum über dem 50-Jahres-Tief gelegen haben. Und das Arbeitsministerium berichtete am Donnerstag, dass die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragen – ein Indikator für den Stellenabbau – die dritte Woche in Folge gesunken sei.

Anstatt Stellen abzubauen, veröffentlichen Unternehmen weniger offene Stellen – 8,8 Millionen im Juli, die wenigsten seit März 2021. Und amerikanische Arbeitnehmer neigen weniger dazu, ihren Arbeitsplatz auf der Suche nach besserer Bezahlung, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen anderswo aufzugeben: 3,5 Millionen Menschen kündigen ihren Job im Juli, die wenigsten seit Februar 2021. Eine geringere Kündigungsrate verringert tendenziell den Druck auf Unternehmen, die Löhne zu erhöhen, um ihre bestehenden Mitarbeiter zu halten oder neue zu gewinnen.

Ökonomen und Finanzmarktanalysten gehen zunehmend davon aus, dass die Fed mit der Zinserhöhung fertig sein könnte: Fast neun von zehn von der CME Group befragten Analysten gehen davon aus, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer nächsten Sitzung am 19. und 20. September unverändert lassen wird.

Trotz eines scheinbar klaren Trends zu langsameren Einstellungsprozessen könnte der Stellenbericht vom Freitag kompliziert werden. Die Wiedereröffnung der Schule kann für die Versuche des Arbeitsministeriums, die Einstellungszahlen an saisonale Schwankungen anzupassen, zu Problemen führen: Viele Lehrer geben vorübergehende Ferienjobs auf, um in den Unterricht zurückzukehren.

Und es wird angenommen, dass die Schließung des großen Speditionsunternehmens Yellow und der Streik von Hollywood-Schauspielern und -Autoren das Beschäftigungswachstum im August gedämpft haben.