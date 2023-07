Das in Dubai ansässige Unternehmen Caviar, bekannt für seine maßgeschneiderten Geräte der Luxusklasse, kündigte heute die Apple Vision Pro Caviar Edition an, auch CVR Edition genannt. Der Vision Pro wird von Apple als „räumlicher Computer“ angepriesen, und Caviar sagt, dass die Idee hinter der CVR Edition darin bestand, diesen räumlichen Computer in ein Designerkunstwerk zu verwandeln.

Die Luxusmarke ließ sich für die Apple Vision Pro Caviar Edition von Tom Fords Klappbrille und Guccis Skimasken inspirieren und verwandelte das Headset in einen „Gipfel sowohl in der Technologie als auch im Stil“.

Die Apple Vision Pro Caviar Edition und ihre Schutzmaske sind mit mehr als 1,5 kg 18-karätigem Gold verziert, während das Stirnband aus Connolly-Leder gefertigt ist – das auch an den britischen Royal Court und Rolls-Royce geliefert wird –, um ein verwöhnendes und komfortables Erlebnis zu garantieren der Besitzer.









Apple Vision Pro CVR Edition

Wer vom Vision Pro gelesen hat, weiß, dass Apples erstes AR/VR-Headset EyeSight verwendet, wodurch das Gerät transparent wirkt, indem die Augen des Benutzers sichtbar werden, wenn es getragen wird und sich jemand ihm nähert. Auch wenn EyeSight anderen visuelle Hinweise darauf gibt, dass Sie beschäftigt sind, wenn Sie in eine Umgebung eintauchen oder eine App verwenden, hat sich Caviar entschieden, eine Datenschutzoption für die CVR Edition anzubieten, damit die Benutzer ihre Augen auf dem externen Bildschirm verbergen können, wie das Unternehmen feststellte dass nicht jeder es zu schätzen weiß, wenn seine Augen auf dem Bildschirm angezeigt werden.









Mit der Apple Vision Pro CVR Edition können Benutzer ihre Augen auf dem externen Bildschirm verbergen

Während das Apple Vision Pro 3.499 US-Dollar kostet, wird für die Vision Pro CVR Edition ein Einstiegspreis von satten 39.900 US-Dollar erwartet. Caviar wird nur 24 Einheiten der Apple Vision Pro Caviar Edition herstellen, die im Herbst 2024 auf den Markt kommen soll.