Die Apple iPhone 15-Serie, die vor einigen Tagen bei Apples „Wonderlust“-Event vorgestellt wurde, kann heute ab 12:00 Uhr UTC in über 40 Ländern, darunter den USA, Großbritannien, Indien, Deutschland, Japan und China, vorbestellt werden, sofern verfügbar ab 22. September.

Die iPhone 15-Reihe umfasst vier Modelle: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sind mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB in fünf Farboptionen erhältlich – Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz.

Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max hingegen werden in den Ausführungen Schwarztitan, Weißtitan, Blautitan und Naturtitan angeboten. Das iPhone 15 Pro verfügt über eine zusätzliche 1-TB-Speicheroption, während das iPhone 15 Pro Max mit 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicherkapazität erhältlich ist.

Nachfolgend können Sie die Grundpreise aller vier iPhone 15-Modelle in den wichtigsten Märkten einsehen.

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max

UNS 799 USD 899 USD 999 USD 1.199 USD

Vereinigtes Königreich 799 GBP 899 GBP 999 GBP 1.199 GBP

Deutschland 949 Euro 1.099 Euro 1.199 Euro 1.449 Euro

Indien 79.900 INR 89.900 INR 134.900 INR 159.900 INR

China 5.999 CNY 6.999 CNY 7.999 CNY 9.999 CNY

Japan 124.800 JPY 139.800 JPY 159.800 JPY 189.800 JPY





Die iPhone 15-Reihe wird ab dem 29. September in 21 weiteren Ländern erhältlich sein, darunter Macao, Malaysia und Vietnam.

