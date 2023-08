Washington, D.C

CNN

—



Threads, der Twitter-Rivale von Meta, hat etwa einen Monat nach seinem vielbeachteten Start Schwierigkeiten, Nutzer zu binden, wie aus neuen Branchenschätzungen hervorgeht, die zeigen, dass das App-Engagement auf neue Tiefststände gesunken ist.

Die Daten der Marktforschungsunternehmen Similarweb und Sensor Tower verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen Meta steht, wenn es versucht, die durch das Chaos um das Twitter-Management entstandene Lücke zu nutzen.

Laut Sensor Tower ist die Zahl der täglich aktiven Benutzer von Threads seit dem Start am 31. Juli um 82 % gesunken, wobei nur acht Millionen Benutzer täglich auf die App zugreifen. Das ist der niedrigste Stand seit dem Tag nach der Veröffentlichung der App, als die Zahl der täglich aktiven Nutzer mit etwa 44 Millionen ihren Höhepunkt erreichte, sagte Sensor Tower.

Außerdem öffnen die Leute die App seltener und verbringen weniger Zeit dort, fügte Sensor Tower hinzu.

Das Unternehmen berichtete, dass Threads-Benutzer die App am Starttag durchschnittlich 14 Mal geöffnet und durchschnittlich 19 Minuten damit verbracht hätten, durch die App zu scrollen. Bis zum Monatsende waren diese Zahlen jedoch stark zurückgegangen.

Am 1. August sank die durchschnittliche tägliche Verweildauer von Threads auf nur 2,9 Minuten pro Tag, und die Leute verbrachten nur 2,6 Sitzungen pro Tag mit der App, sagte Abe Yousef, Senior Insights Analyst bei Sensor Tower.

Erkenntnisse von Similarweb zeigten das gleiche Muster des Rückgangs. Die Nutzerzahl von Threads erreichte am 7. Juli, einen Tag nach dem Start, mit rund 49 Millionen ihren Höhepunkt und sank bis zum 29. Juli kontinuierlich auf knapp über 11 Millionen, sagte David Carr, Senior Insights Manager bei Similarweb.

Der stärkste Rückgang erfolgte in den zwei Wochen unmittelbar nach dem Start von Threads. Die neuen Daten zeigen jedoch, dass der Rückgang anhält und anhält.

Laut Sensor Tower sinkt die Anzahl der täglich aktiven Benutzer von Threads immer noch um etwa 1 % pro Tag.

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, sagte letzten Monat bei der Gewinnmitteilung des Unternehmens, er sei „ziemlich optimistisch“ hinsichtlich der App.

„Wir haben von Anfang an ein beispielloses Wachstum gesehen und, was noch wichtiger ist, wir sehen, dass täglich mehr Leute zurückkommen, als ich erwartet hatte“, sagte er. „Und jetzt konzentrieren wir uns auf die Beibehaltung und Verbesserung der Grundlagen. Und danach werden wir uns darauf konzentrieren, die Community so weit zu vergrößern, wie wir es für möglich halten.“

Threads startete mit nur einer Handvoll Funktionen und versprach später, stark nachgefragte Tools wie einen umgekehrt chronologischen Content-Feed, eine Desktop-Version der App und Direktnachrichten hinzuzufügen.

Am 10. Juli gab Zuckerberg bekannt, dass sich mehr als 100 Millionen Menschen für Threads angemeldet haben, was es zu einer der am schnellsten wachsenden Apps in der Geschichte macht. Berichten zufolge hat das Unternehmen darüber nachgedacht, „Hooks“ hinzuzufügen, die die Nutzerbindung fördern.