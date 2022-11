Die Anzahl der Spermien könnte weltweit rückläufig sein, so die Ergebnisse der Überprüfung, was zur Debatte über die männliche Fruchtbarkeit beiträgt

CNN

In den letzten 50 Jahren scheint die Anzahl menschlicher Spermien weltweit um mehr als 50 % gesunken zu sein, so eine aktualisierte Überprüfung der medizinischen Literatur.

Wenn sich die Ergebnisse bestätigen und der Rückgang anhält, könnte dies wichtige Auswirkungen auf die menschliche Fortpflanzung haben. Forscher sagen, dass dies auch ein Vorbote einer sich verschlechternden Gesundheit bei Männern im Allgemeinen wäre, da die Samenqualität ein wichtiger Indikator für die allgemeine Gesundheit sein kann.

Die Überprüfung und ihre Schlussfolgerungen haben eine Debatte unter Experten für männliche Fruchtbarkeit ausgelöst. Einige sagen, dass die Ergebnisse real und dringend sind, andere sagen, dass sie von den Daten nicht überzeugt sind, weil sich die Methoden der Spermienzählung im Laufe der Zeit so stark verändert haben, dass es nicht möglich ist, historische und moderne Zahlen zu vergleichen.

Nahezu alle Experten stimmen darin überein, dass das Thema weiterer Untersuchungen bedarf.

„Ich denke, eine der grundlegenden Funktionen jeder Art ist die Fortpflanzung. Ich denke also, wenn es ein Signal gibt, dass die Reproduktion abnimmt, ist das meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Befund“, sagte Dr. Michael Eisenberg, Urologe bei Stanford Medicine, der nicht an der Überprüfung beteiligt war.

„Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen der reproduktiven Gesundheit eines Mannes und seiner allgemeinen Gesundheit. Es könnte also auch dafür sprechen, dass wir vielleicht nicht mehr so ​​gesund sind wie früher“, sagte er.

Andere sagen, dass die Überprüfung zwar gut gemacht wurde, sie aber skeptisch gegenüber den Schlussfolgerungen sind.

„Die Art und Weise, wie die Samenanalyse durchgeführt wird, hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Es hat sich verbessert. Es ist standardisierter geworden, aber nicht perfekt“, sagte Dr. Alexander Pastuczak, Chirurg und Assistenzprofessor an der University of Utah School of Medicine in Salt Lake City. Er war an der Überprüfung nicht beteiligt.

„Selbst wenn man in den 1960er und 1970er Jahren im Vergleich zu heute dieselbe Samenprobe nehmen, sie untersuchen und eine Samenanalyse durchführen würde, würde man zwei unterschiedliche Antworten erhalten“, sagte er.

Pastuczak sagt, dass man in moderneren Studien zur Samenanalyse, die sich auf Proben stützen, die mit einer anderen Methode analysiert wurden, „diese Trends nicht sieht“. Tatsächlich zeigen einige Studien in nordeuropäischen Regionen, dass die Spermienzahlen im Laufe der Zeit steigen, nicht sinken, sagte er.

Die neue Analyse aktualisiert eine 2017 veröffentlichte Übersicht und enthält erstmals neue Daten aus Mittel- und Südamerika, Asien und Afrika. Es wurde in der Zeitschrift Human Reproduction Update veröffentlicht.

Ein internationales Forscherteam durchforstete fast 3.000 Studien, die die Spermienzahl von Männern aufzeichneten und zwischen 2014 und 2020 veröffentlicht wurden, Jahre, die in ihrer vorherigen Analyse nicht enthalten waren.

Die Forscher schlossen Studien aus, an denen nur Männer teilnahmen, die auf Unfruchtbarkeit untersucht wurden, solche, die nur Männer mit normaler Spermienzahl auswählten, und solche, deren Studienteilnehmer aufgrund von genitalen Anomalien oder Krankheiten ausgewählt wurden. Sie schlossen nur Studien ein, die auf Englisch veröffentlicht wurden, solche mit 10 oder mehr Männern und solche mit Teilnehmern, deren Spermien auf typische Weise gesammelt und mit einem Gerät namens Hämozytometer gezählt wurden.

Am Ende erfüllten nur 38 Studien ihre Kriterien. Sie fügten diese Studien hinzu, die in ihrer vorherigen Überprüfung enthalten waren, und extrahierten ihre Daten, die in Modelle eingespeist wurden.

Insgesamt stellten die Forscher fest, dass die Spermienzahl zwischen 1973 und 2018 um gut 1 % pro Jahr zurückging. Die Studie kam zu dem Schluss, dass die durchschnittliche Spermienzahl bis 2018 weltweit um 52 % gesunken war.

Als die Forscher der Studie ihre Analyse auf bestimmte Jahre beschränkten, stellten sie fest, dass sich der Rückgang der Spermienzahl zu beschleunigen schien, von durchschnittlich 1,16 % pro Jahr nach 1973 auf 2,64 % pro Jahr nach 2020.

„Es ist wirklich bemerkenswert, dass der Rückgang tatsächlich zunimmt“, sagte Studienautor Dr. Hagai Levine, Epidemiologe und Public-Health-Forscher an der Braun School of Public Health and Community Medicine.

Auf Bevölkerungsebene sank die durchschnittliche Spermienzahl von 104 Millionen auf 49 Millionen pro Milliliter von 1973 bis 2019. Als normale Spermienzahlen gelten über 40 Millionen pro Milliliter.

Die Studienautoren sagen, dass sie nicht genügend Daten aus verschiedenen Regionen hatten, um sagen zu können, ob einige Länder niedrigere durchschnittliche Spermienzahlen hatten als andere oder ob die Spermienzahlen in bestimmten Gebieten schneller zurückgingen. Daten aus 53 Ländern wurden in die Überprüfung einbezogen.

Die Autoren haben sich auch nicht angesehen, was den Rückgang verursachen könnte. „Es sollte untersucht werden“, sagte Levine.

In anderen Untersuchungen, sagt Levine, haben er und andere einige Faktoren herausgearbeitet, die mit niedrigeren Spermienzahlen verbunden sind.

Schäden an der reproduktiven Gesundheit können bereits im Mutterleib beginnen.

„Wir wissen, dass Stress der Mutter, mütterliches Rauchen und insbesondere die Exposition gegenüber künstlichen Chemikalien, die in Plastik enthalten sind, wie Phthalate, die Entwicklung des männlichen Fortpflanzungssystems stören“, sagte Levine.

Auch der Lebensstil kann eine wichtige Rolle spielen. Fettleibigkeit, ein Mangel an körperlicher Aktivität und eine Ernährung mit einem hohen Anteil an ultraverarbeiteten Lebensmitteln könnten alle die Schuldigen sein, sagte er.

„Die gleichen Faktoren, die der Gesundheit im Allgemeinen schaden, sind normalerweise auch schädlich für die Samenqualität“, sagte er.

Ein Experte sagte, dass der Versuch, diese Art von Studie durchzuführen, letztendlich mit Problemen behaftet ist, die die Ergebnisse erschweren.

„Das Papier ist wissenschaftlich und statistisch sehr robust und fasst die auf unserem Gebiet verfügbaren Daten gut zusammen. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass diese Daten immer noch sehr begrenzt sind, wie sie gesammelt und wie sie gemeldet wurden“, sagte Dr. Scott Lundy, ein Urologe an der Cleveland Clinic, der nicht an der Forschung beteiligt war.

Standards und Methoden zum Zählen von Spermien haben sich im Laufe der Zeit stark verändert, sagt Lundy, was es schwierig macht, moderne Zählungen mit historischen Daten zu vergleichen.

Dennoch, sagte er, seien dem Feld nur historische Daten zur Verfügung.

„Obwohl es kein Grund zur Panik ist, weil die Zählungen im Großen und Ganzen noch normal sind, besteht im Durchschnitt das Risiko, dass sie in Zukunft anormal werden könnten, und wir müssen das erkennen und weiter untersuchen“, sagte Lundy.