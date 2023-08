CNN

—



Die Anwälte eines Mannes, der beschuldigt wird, letztes Jahr vier Studenten der University of Idaho getötet zu haben, sagen, dass sie sich einer Alibi-Verteidigung bedienen werden, haben aber keinen genauen Ort für seinen Aufenthaltsort, heißt es in einem am Mittwoch eingereichten Gerichtsdokument.

Die Verteidiger von Bryan Kohberger machten diese Aussagen letzte Woche in einem Einspruch gegen den Antrag der Staatsanwaltschaft, Kohberger zu zwingen, den genauen Aufenthaltsort seines Alibi und die Namen von Zeugen mitzuteilen, die seinen Aufenthaltsort aussagen könnten.

Kohberger muss sich wegen des Todes der 21-Jährigen Kaylee Goncalves und Madison Mogen am 13. November in vier Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades verantworten; und die 20-jährigen Xana Kernodle und Ethan Chapin, die in einem Haus außerhalb des Campus in Moskau, Idaho, tödlich erstochen wurden. In seinem Namen wurde ein Nicht-schuldig-Bekenntnis eingereicht und sein Prozess ist für Oktober angesetzt.

„Herr. Kohberger hat schon lange die Angewohnheit, alleine Auto zu fahren“, heißt es in der am Mittwoch eingereichten Akte seiner Anwälte. „Oft machte er nachts Autofahrten. Er tat dies am späten 12. November und bis zum 13. November 2022.

„Herr. Kohberger behauptet nicht, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein; Derzeit gibt es keinen konkreten Zeugen, der genau sagen könnte, wo sich Herr Kohberger zu jedem Zeitpunkt zwischen der späten Nacht des 12. November 2022 und dem frühen Morgen des 13. November 2022 aufgehalten hat. Er war in der späten Nacht und am frühen Morgen unterwegs und fuhr Stunden vom 12. bis 13. November 2022.“

Die Anwälte geben an, dass sie anerkennen, dass die Verwendung eines Alibi einen bestimmten Standort voraussetzt, dass „Kohberger sich jedoch soweit wie möglich daran gehalten hat“, heißt es in ihrem Einspruch.

„Bestätigende Beweise können aus Kreuzverhören von Zeugen des Staates stammen. Bestätigende Beweise können aus der Präsentation von Verteidigungsexperten stammen. „Herr Kohberger ist sich seiner weiterhin bestehenden Auskunftspflicht bewusst und wird dieser nachkommen“, heißt es im Einspruch.

Seine Anwälte beantragten in der Klageschrift, Kohberger von weiteren Ermittlungen auszunehmen, und sagten, er sei „bereit, in einer Ex-parté-Anhörung vor Gericht weitere Einzelheiten darzulegen“.

Aufgrund einer weitreichenden Schweigepflicht ist es Staatsanwälten, Verteidigern und Anwälten der Opferfamilien und Zeugen untersagt, öffentlich etwas anderes zu sagen als das, was bereits öffentlich bekannt ist.